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'शायद ही कोई बचा होगा...' नेपाल के ये वीडियोज देख लोग बोले- ये है कुदरत का कहर!

फ्लैश फ्लड की असली वजह अब भी साफ नहीं हो पाई है. नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग ने कहा कि रसुवा में भारी बारिश के कारण बाढ़ आने की संभावना कम है, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों में तिब्बत की तरफ काफी तेज बारिश दर्ज की गई है.

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विकराल सैलाब गाड़ियों और इमारतों को बहाता दिखाई दे रहा है
विकराल सैलाब गाड़ियों और इमारतों को बहाता दिखाई दे रहा है

नेपाल के रसुवा जिले में आई अचानक बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है, जिसके वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं. चीन-तिब्बत सीमा के पास भोटेकोशी नदी में आए तेज सैलाब ने गांव, सड़कें, पुल और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया. कई लोगों की मौत और सैकड़ों के लापता होने की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर तबाही के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

वीडियो में पहाड़ों के बीच से आया विकराल सैलाब गाड़ियों और इमारतों को बहाता दिखाई दे रहा है. कहीं नदी किनारे बने ढांचे पानी में समा रहे हैं, तो कहीं लोग ऊंची जगहों और छतों पर खड़े होकर बाढ़ का भयावह मंजर देख रहे हैं. इन्हें देखकर यूजर्स लिख रहे हैं कि दृश्य किसी आपदा पर बनी फिल्म जैसे हैं, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा डरावनी है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में हवा की रफ्तार से आया सैलाब, लोहे का पुल, इमारतें सब बहा ले गया, Video

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'ये फिल्म का सीन नहीं, असली तबाही है'

एक वायरल पोस्ट में यूजर ने लिखा कि यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि तिब्बत की तरफ से आए भीषण सैलाब के बाद नेपाल में हुई असली त्रासदी है. 

दूसरे यूजर ने कहा कि पहाड़ों से आया पानी गाड़ियों और इमारतों को कागज की तरह बहाकर ले गया. रसुवागढ़ी बॉर्डर और त्रिशूली नदी क्षेत्र के फुटेज में तेज धारा, मलबे से भरी नदी और आसपास की तबाही साफ दिखाई दे रही है.

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देखें ये वीडियो

 

कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में तिब्बत क्षेत्र के इमिग्रेशन सेंटर के आसपास से आए वीडियो भी शेयर किए गए हैं. यूजर्स ने बाढ़ की लहर को बेहद ऊंचा बताया है. हालांकि सोशल मीडिया पर किए जा रहे हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है, लेकिन वायरल तस्वीरों और वीडियो में दिखाई दे रही तबाही ने लोगों को झकझोर दिया है.

 

'हे भगवान, सबकी रक्षा करना'

सोशल मीडिया पर ज्यादातर प्रतिक्रियाएं सदमे, प्रार्थना और संवेदना वाली हैं. लोग प्रभावित परिवारों के लिए दुआ कर रहे हैं और लापता लोगों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद जता रहे हैं. कई भारतीय यूजर्स ने भी चिंता जताई है, क्योंकि प्रभावित इलाके में पर्यटक और तीर्थयात्री मौजूद होने की खबरें हैं. कुछ लोगों ने इसे प्रकृति की असीम ताकत का उदाहरण बताया.

मेरा खूबसूरत नेपाल...

नेपाल पुलिस, सेना और स्थानीय प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं. लोगों से नदी किनारे भीड़ न लगाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है. डाउनस्ट्रीम इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है.

शायद कोई बचा ही होगा...

 

 

 

इस आपदा के बाद पूर्वसूचना व्यवस्था पर भी बहस तेज हो गई है. कई नेपाली यूजर्स ने सवाल उठाया कि सीमा पार से आने वाले संभावित खतरे की जानकारी साझा करने के लिए क्या पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है? कुछ स्थानीय इलाकों में लोगों को माइकिंग के जरिए सतर्क किया गया था, लेकिन अचानक बाढ़ की आशंका पर हर किसी ने भरोसा नहीं किया.

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फिलहाल वायरल हो रहे ये वीडियो एक ही बात याद दिला रहे हैं- पहाड़ों की शांत वादियों में प्रकृति कब रौद्र रूप दिखा दे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. जो नजारे लोग फिल्मों में देखते हैं, नेपाल के लोगों ने उन्हें इस बार हकीकत में देखा है.

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