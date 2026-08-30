बाइक से बदमाश का पीछा कर रहे थे पुलिसवाले, अचानक सामने आई 8 साल की बच्ची, टक्कर लगने से घायल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस बदमाश का पीछा कर रही थी. कमला नगर थाने के दो पुलिसकर्मी बाइक पर सवार थे. हबीबगंज थाना क्षेत्र के 11 नंबर इलाके में उनकी बाइक की टक्कर से 8 साल की बच्ची घायल हो गई. उसके सिर में गंभीर चोट आई है. बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

और पढ़ें

दरअसल, शनिवार शाम करीब 6 बजे कमला नगर थाने के गुंडा स्क्वाड में तैनात पुलिसकर्मी दीपक कटिहार और बलराम बाइक से एक आरोपी का पीछा कर रहे थे. आरोपी बाइक से भाग रहा था और दोनों पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए तेज रफ्तार में पीछे जा रहे थे.

इसी दौरान अचानक 8 साल की बच्ची बाइक के सामने आ गई. पुलिसकर्मी बाइक को संभाल नहीं सके और बच्ची को जोरदार टक्कर लग गई. टक्कर के बाद बच्ची सड़क पर गिर गई और उसके सिर में चोट आई. हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. दोनों पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे.

यह भी पढ़ें: बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा, गाड़ी से टक्कर लगने के बाद दो सगे भाइयों की मौत

जब लोगों को पता चला कि दोनों पुलिसकर्मी हैं, तो मौके पर हंगामा शुरू हो गया. स्थानीय लोगों ने दोनों को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी. कुछ देर बाद 100 डायल की टीम मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों के आईकार्ड देखने के बाद उनकी पहचान कमला नगर थाने के गुंडा स्क्वाड में तैनात पुलिसकर्मियों के तौर पर हुई. इसके बाद मामला शांत कराया गया.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, दोनों पुलिसकर्मी जिस आरोपी का पीछा कर रहे थे, वह संपत्ति हड़पने के एक मामले में फरार चल रहा था. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी उसके पीछे लगे थे. इसी दौरान बच्ची हादसे का शिकार हो गई. हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि शनिवार शाम कमला नगर थाने में पदस्थ दो पुलिसकर्मी एक आरोपी को पकड़ने के लिए बाइक से उसका पीछा कर रहे थे. इसी दौरान रास्ते में 8 वर्षीय बच्ची आ गई और बाइक की टक्कर से वह घायल हो गई. बच्ची के सिर में चोट आई है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----