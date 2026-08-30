scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाइक से बदमाश का पीछा कर रहे थे पुलिसवाले, अचानक सामने आई 8 साल की बच्ची, टक्कर लगने से घायल

राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में बदमाश का पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों की बाइक की चपेट में 8 साल की बच्ची आ गई. हादसे में बच्ची सड़क पर गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोट आई है. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को रोक लिया और जमकर हंगामा किया. बाद में डायल 100 की टीम के पहुंचने पर मामला शांत हुआ.

Advertisement
X
घायल बच्ची को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल. (Photo: Screengrab)
घायल बच्ची को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस बदमाश का पीछा कर रही थी. कमला नगर थाने के दो पुलिसकर्मी बाइक पर सवार थे. हबीबगंज थाना क्षेत्र के 11 नंबर इलाके में उनकी बाइक की टक्कर से 8 साल की बच्ची घायल हो गई. उसके सिर में गंभीर चोट आई है. बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दरअसल, शनिवार शाम करीब 6 बजे कमला नगर थाने के गुंडा स्क्वाड में तैनात पुलिसकर्मी दीपक कटिहार और बलराम बाइक से एक आरोपी का पीछा कर रहे थे. आरोपी बाइक से भाग रहा था और दोनों पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए तेज रफ्तार में पीछे जा रहे थे.

इसी दौरान अचानक 8 साल की बच्ची बाइक के सामने आ गई. पुलिसकर्मी बाइक को संभाल नहीं सके और बच्ची को जोरदार टक्कर लग गई. टक्कर के बाद बच्ची सड़क पर गिर गई और उसके सिर में चोट आई. हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. दोनों पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे.

सम्बंधित ख़बरें

वाहनों की टक्कर होते ही सड़क पर मच गई अफरा-तफरी. (Photo: Screengrab)
स्कूटी में टक्कर के बाद कैंटर से भिड़ा ट्रक, आग लगने से जिंदा जला ड्राइवर
कानपुर में बीच सड़क व्यापारी को पीट-पीटकर किया मरणासन्न
कानपुर में BJP पार्षद के पति ने व्यापारी को बीच सड़क पीट-पीटकर किया अधमरा
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा, गाड़ी से टक्कर लगने के बाद दो सगे भाइयों की मौत
कांवड़ियों ने कार में की तोड़फोड़
मेरठ में टक्कर लगने के बाद कांवड़ियों का बवाल, कार में तोड़फोड़, ड्राइवर को जमकर पीटा
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल.
इंस्टाग्राम रील बना रहे युवक को ट्रेन ने मारी टक्कर, हवा में उछला फिर..

यह भी पढ़ें: बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा, गाड़ी से टक्कर लगने के बाद दो सगे भाइयों की मौत

जब लोगों को पता चला कि दोनों पुलिसकर्मी हैं, तो मौके पर हंगामा शुरू हो गया. स्थानीय लोगों ने दोनों को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी. कुछ देर बाद 100 डायल की टीम मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों के आईकार्ड देखने के बाद उनकी पहचान कमला नगर थाने के गुंडा स्क्वाड में तैनात पुलिसकर्मियों के तौर पर हुई. इसके बाद मामला शांत कराया गया.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, दोनों पुलिसकर्मी जिस आरोपी का पीछा कर रहे थे, वह संपत्ति हड़पने के एक मामले में फरार चल रहा था. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी उसके पीछे लगे थे. इसी दौरान बच्ची हादसे का शिकार हो गई. हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि शनिवार शाम कमला नगर थाने में पदस्थ दो पुलिसकर्मी एक आरोपी को पकड़ने के लिए बाइक से उसका पीछा कर रहे थे. इसी दौरान रास्ते में 8 वर्षीय बच्ची आ गई और बाइक की टक्कर से वह घायल हो गई. बच्ची के सिर में चोट आई है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    '12 घंटे बाहर काम करें, शाम को जेल में आ जाएं कैदी', सोरेन सरकार की नई व्यवस्था |
    पैरों में अचानक जलन क्यों होने लगती है? क्या ये किसी विटामिन की कमी है, डॉक्टर ने बताया  |
    864 करोड़ खर्च, फिर भी अधूरा JPNIC... CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना |
    पावर लाइन के पास जाना पड़ सकता है भारी! 99% लोग नहीं जानते इसका खतरा |
    407 बीघा PAC जमीन कब्जामुक्त, संभल में प्रशासन का बड़ा एक्शन |
    VIDEO: खड़ी थी कार, तभी महिला ने खोल दिया गेट... टकराने से स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत |
    42 की उम्र में जुड़वा बेटों की मां बनी TV एक्ट्रेस, 3 महीने बाद किया बड़ा ऐलान |
    कप्तानी में छा गए वैभव सूर्यवंशी... पहला DRS बना मास्टरस्ट्रोक, अंपायर को बदलना पड़ा फैसला, VIDEO |
    TATA ने दिखाया दम, निवेशकों ने 5 दिन में छापे ₹16000 करोड़... रिलायंस को झटका |
    'साहब, छुट्टी मिल जाती तो मेरी बीवी जिंदा होती...' बस्ती में कॉन्स्टेबल पत्नी का शव देख फूट-फूटकर रोया सिपाही पति
    Advertisement