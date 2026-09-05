scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लंदन की मेट्रो में अचानक शुरू हुई दो चूहों की ‘फाइट’, लोग बोले- भाई ये कौन सा बॉक्सिंग मैच चल रहा है?

लंदन के ऑक्सफोर्ड सर्कस अंडरग्राउंड स्टेशन पर दो चूहों की आपस में लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दोनों चूहे एक-दूसरे का पीछा करते और पिछली टांगों पर खड़े होकर पंजों से वार करते नजर आए. स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने इस अनोखे नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.

Advertisement
X
वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. (Photo: Instagram/@_ering18_)
वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. (Photo: Instagram/@_ering18_)

लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन उन्हें प्लेटफॉर्म पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, जिसे देखकर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. मामला दो छोटे-छोटे चूहों का है, जो लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशन पर अचानक आपस में भिड़ गए. दोनों की लड़ाई इतनी मजेदार थी कि वहां मौजूद यात्रियों का ध्यान ट्रेन से ज्यादा इन दोनों ‘फाइटर्स’ पर टिक गया.
दोनों चूहे कभी एक-दूसरे के पीछे दौड़ते तो कभी सामने आकर पंजों से ऐसे वार करते जैसे किसी बड़े बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला चल रहा हो. कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा मानो दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी हो और आज हिसाब बराबर करने का दिन आ गया हो

यह पूरा मजेदार नजारा लंदन के ऑक्सफोर्ड सर्कस अंडरग्राउंड स्टेशन पर देखने को मिला. यात्री अपने-अपने काम में व्यस्त थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. तभी उनकी नजर प्लेटफॉर्म पर घूम रहे दो चूहों पर पड़ी. शुरुआत में तो दोनों सामान्य तरीके से इधर-उधर घूमते नजर आएय लेकिन अचानक दोनों एक-दूसरे के करीब आए और फिर शुरू हो गया ऐसा खेल, जिसे देखकर यात्रियों को लगा कि मुफ्त में मनोरंजन का इंतजाम हो गया है. दोनों चूहे एक-दूसरे के पीछे भागते रहे. फिर एक-दूसरे के सामने खड़े होकर पंजे चलाने लगे. कभी एक चूहा दूसरे पर झपटता और कभी दूसरा तेजी से पीछे हट जाता. इस दौरान दोनों कई बार पिछली टांगों पर खड़े होकर एक-दूसरे से भिड़ते भी दिखाई दिए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Erin Gerety (@_ering18_)

‘माउस बॉक्सिंग’ देखकर यात्री लोटपोट
इस पूरे नजारे को वहां मौजूद एक महिला ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में चूहों की हरकत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दो छोटे खिलाड़ी किसी मुकाबले के आखिरी राउंड में पहुंच गए हों. आमतौर पर लोग मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन लेट होने से परेशान होते हैं. लेकिन यहां तो यात्रियों को ट्रेन आने तक मुफ्त में ‘लाइव माउस बॉक्सिंग’ देखने को मिल गई. वीडियो बनाने वाली सोनिया मैन्सफील्ड अपने दोस्त आरोन के साथ स्टेशन पर मौजूद थीं. दोनों की नजर जब इन चूहों पर पड़ी तो उन्होंने इस मजेदार घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. चूहों की हरकत इतनी अजीब और मजेदार थी कि वहां मौजूद लोगों के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया.

Advertisement

कभी पीछा, कभी पंजों से हमला
वीडियो में दोनों चूहे लगातार एक-दूसरे का पीछा करते दिखाई देते हैं. एक चूहा आगे भागता है तो दूसरा उसके पीछे दौड़ पड़ता है. कुछ देर बाद दोनों आमने-सामने आ जाते हैं और फिर पंजों से एक-दूसरे पर वार करने लगते हैं. एक पल ऐसा भी आता है जब दोनों बिल्कुल आमने-सामने खड़े नजर आते हैं. ऐसा लगता है जैसे दोनों किसी मुकाबले से पहले एक-दूसरे को घूरकर चुनौती दे रहे हों. यात्रियों के लिए यह पूरा नजारा किसी कॉमेडी शो से कम नहीं था. फर्क सिर्फ इतना था कि टिकट लेकर कोई शो देखने नहीं आया था. यहां तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही कार्यक्रम शुरू हो गया था.

सम्बंधित ख़बरें

CRPF jawans rush to rescue dog being swept away in stream, pull it to safety
नहर के तेज बहाव में फंसा था कुत्ता, CRPF जवान ने साथी संग बचाया
Abhinav Arora, Abhinav Arora viral video,
फ्लाइट में झंडा लेकर पहुंचे अभिनव अरोड़ा, वायरल वीडियो पर उठे ये सवाल!
जानिए मीटर की इन लाइटों का आसान मतलब. ( Photo: ITG)
बिजली मीटर में लगी चार लाइटों से पता करें- मीटर सही है या नहीं?
यह पोस्ट लिंक्डइन पर सामने आने के बाद लोगों ने भी उनकी सोच की तारीफ की. ( Photo: ITG)
बॉस को पता लगा सीक्रेट वॉट्सअप ग्रुप तो हुआ शॉक्ड, बाद में हुआ खुश
वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग इस घटना को लेकर चिंता जता रहे हैं. ( Photo: Insta/mr_khadus_rahu)
दिव्यांग शख्स ने वॉकर के सहारे पार किया रेलवे ट्रैक, बाल-बाल बची जान

सोशल मीडिया पर लोगों ने भी लिए मजे
जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. किसी ने चूहों की इस लड़ाई को बॉक्सिंग मैच बताया तो किसी ने दोनों के बीच चल रही ‘जंग’ पर मजेदार कमेंट किया. कुछ लोगों ने तो मजाक में यह तक कह दिया कि लंदन अंडरग्राउंड में यात्रियों को ट्रेन के साथ-साथ अब ‘माउस फाइट’ भी देखने को मिल रही है. वीडियो देखने वाले लोगों के लिए सबसे मजेदार बात यह थी कि दोनों चूहे किसी डर में भागते हुए नहीं दिख रहे थे. वे बार-बार एक-दूसरे के पास आते और फिर भिड़ जाते। मानो दोनों ने तय कर लिया हो कि आज प्लेटफॉर्म से बिना मुकाबला किए नहीं जाएंगे.

Advertisement

लंदन अंडरग्राउंड में चूहे दिखना कोई नई बात नहीं
हालांकि चूहों का इस तरह दिखाई देना लंदन अंडरग्राउंड के लिए कोई बिल्कुल नई घटना नहीं है. दुनिया के सबसे व्यस्त अंडरग्राउंड नेटवर्क में से एक होने के कारण यहां खाने के छोटे-छोटे टुकड़े और दूसरी चीजें चूहों को आसानी से मिल जाती हैं. इसी वजह से कई बार यात्रियों को स्टेशन या रेलवे ट्रैक के आसपास चूहे दिखाई दे जाते हैं. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था. इस बार चूहे सिर्फ दिखाई नहीं दिए, बल्कि उन्होंने यात्रियों का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.

प्लेटफॉर्म बना ‘बॉक्सिंग रिंग’
सोचिए, आप ऑफिस जाने के लिए जल्दी-जल्दी मेट्रो पकड़ने पहुंचे हैं. हाथ में बैग है, दिमाग में काम का टेंशन है और तभी सामने दो चूहे एक-दूसरे से भिड़ने लगें. ऐसे में ट्रेन कुछ देर के लिए लेट हो जाए तो शायद किसी को उतनी परेशानी भी न हो. कम से कम इस वीडियो में तो यही लगता है कि यात्रियों के लिए उन कुछ पलों में ट्रेन से ज्यादा दिलचस्प ये दोनों छोटे ‘फाइटर्स’ बन गए थे. दोनों की फाइट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई छोटा सा बॉक्सिंग टूर्नामेंट चल रहा हो और बाकी यात्री उसके दर्शक हों.

Advertisement

पहले भी चूहों की ऐसी तस्वीरें हो चुकी हैं वायरल
लंदन अंडरग्राउंड में चूहों की हरकतें पहले भी लोगों का ध्यान खींच चुकी हैं. कुछ साल पहले भी दो चूहों की खाने के एक टुकड़े को लेकर लड़ाई की तस्वीर खूब वायरल हुई थी. उस तस्वीर ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. इस बार भी दो चूहों की लड़ाई ने इंटरनेट यूजर्स को हंसने का मौका दे दिया है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि दोनों चूहे वास्तव में लड़ रहे थे या खेल रहे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में घुसा पानी, आधुनिक इमारतें, पुरानी समझ क्यों भूल गईं ? |
    दो जिगरी दोस्त और एक ही लड़की से मोहब्बत, फिर इश्क ने कराई दुश्मनी, कत्ल की खौफनाक कहानी का ऐसे हुआ पर्दाफाश |
    फोन की एक सेटिंग से अमेरिकी सैनिकों पर मंडराया खतरा? US एयरफोर्स और स्पेशल कमांड ने लिया बड़ा फैसला |
    Mirzapur The Movie Box Office Day 1: पहले दिन बॉक्स ऑफिर पर मचा मिर्जापुर द मूवी का भौकाल, कितनी हुई कमाई? |
    Budget Trips from Delhi: दिल्ली से 6 हजार रुपये में घूमें भारत की ये 6 जगहें, वीकेंड ट्रिप के लिए हैं बेस्ट |
    जालंधर में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग, रिहायशी इलाके तक पहुंचीं लपटें... मचा हड़कंप |
    मेष राशि में शनि का प्रवेश! इन 3 राशियों की बढ़ी टेंशन! |
    Teacher's Day: ‘तारे जमीन पर’ से ‘सुपर 30’ तक, इन 5 फिल्मों में दिखी गुरु-शिष्य के रिश्ते का असली मतलब |
    IND vs AFG T20: अभिषेक-संजू देखा, अभिषेक-वैभव भी आजमा लिया... अब ओपनिंग में संजू-वैभव की बारी? |
    हाईवे पर लॉरी से कार की भीषण टक्कर, 8 युवकों की मौके पर ही मौत... केरल में बड़ा हादसा
    Advertisement