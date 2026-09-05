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Budget Trips from Delhi: दिल्ली से 6 हजार रुपये में घूमें भारत की ये 6 जगहें, वीकेंड ट्रिप के लिए हैं बेस्ट

Budget Trips from Delhi: सितंबर में घूमने का प्लान बना रहे हैं लेकिन बजट ज्यादा नहीं है. तो दिल्ली से 6 हजार रुपये के बजट में आप कई खूबसूरत जगहों की 1 रात और 2 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. ऋषिकेश से लेकर जयपुर और मथुरा-वृंदावन तक, ये जगहें वीकेंड पर घूमने के लिए बढ़िया ऑप्शन हैं.

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Weekend trips from Delhi under 6000
Weekend trips from Delhi under 6000

Budget Trips from Delhi: सितंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. बारिश का मौसम धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, पहाड़ हरियाली से भर जाते हैं और फेस्टिव सीजन की भीड़ अभी शुरू नहीं हुई होती. ऐसे में अगर आप दिल्ली की भागदौड़ से एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो सितंबर का वीकेंड ट्रिप के लिए बढ़िया समय हो सकता है.

खास बात यह है कि वीकेंड पर घूमने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर आप थोड़ा प्लान बनाकर चलें तो लगभग 6 हजार रुपये प्रति व्यक्ति के बजट में दिल्ली से कई खूबसूरत जगहों की 1 रात और 2 दिन की ट्रिप प्लान की जा सकती है. इसमें आने-जाने, ठहरने और खाने का खर्च भी मैनेज किया जा सकता है. आइए जानते हैं दिल्ली से सितंबर में 6 हजार रुपये के बजट में किन जगहों पर घूमने जा सकते हैं.

ऋषिकेश
अगर दिल्ली के ट्रैफिक और शोर से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यहां आपको गंगा किनारे घूमने से लेकर पहाड़ों के खूबसूरत नजारे, कैफे, मंदिर और योग सेंटर तक देखने को मिल जाएंगे. आप तपोवन घूम सकते हैं, गंगा के घाटों पर समय बिता सकते हैं और शाम को गंगा आरती देख सकते हैं. अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो रिवर राफ्टिंग भी ट्राई कर सकते हैं.

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दिल्ली से बस या ट्रेन के जरिए ऋषिकेश आसानी से पहुंचा जा सकता है. हॉस्टल, गेस्टहाउस या बजट होटल में ठहरकर और लोकल जगहों पर खाना खाकर 1 रात और 2 दिन की ट्रिप करीब 6 हजार रुपये प्रति व्यक्ति के बजट में प्लान की जा सकती है. सितंबर में बारिश के बाद ऋषिकेश और आसपास के इलाकों की हरियाली भी देखने लायक होती है.

जयपुर 
अगर आप वीकेंड पर थोड़ा रॉयल अंदाज में घूमना चाहते हैं तो जयपुर आपके लिए बढ़िया जगह हो सकती है. पिंक सिटी में किले, महल, रंग-बिरंगे बाजार और स्वादिष्ट राजस्थानी खाना सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है. आप हवा महल, आमेर किला और सिटी पैलेस घूम सकते हैं. इसके अलावा पुराने शहर के बाजारों में शॉपिंग और स्ट्रीट फूड का मजा भी लिया जा सकता है. कपड़े, ज्वेलरी और राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट खरीदने के शौकीन हैं तो यहां के बाजार आपको काफी पसंद आएंगे.

सितंबर में जयपुर में गर्मी रह सकती है और कभी-कभी बारिश भी हो सकती है, इसलिए घूमने से पहले मौसम जरूर देख लें. दिल्ली से ट्रेन या बस से जाकर बजट होटल में रुकें और लोकल जगहों पर खाना खाएं, तो 6 हजार रुपये में वीकेंड ट्रिप मैनेज की जा सकती है.

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आगरा 
वीकेंड पर घूमने के लिए हमेशा लंबा सफर करना जरूरी नहीं है. अगर आप कम समय में घूमकर वापस आना चाहते हैं तो आगरा बेहतर ऑप्शन है. दिल्ली से आगरा ट्रेन के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है. आगरा में सबसे पहले ताजमहल देख सकते हैं. इसके अलावा आगरा किला और मेहताब बाग भी घूमने की जगहों में शामिल हैं. शहर के बाजारों में घूमने के साथ यहां के मशहूर पेठे और मुगलई खाने का स्वाद लेना न भूलें.

दिल्ली से आगरा का सफर ज्यादा महंगा नहीं पड़ता और यहां बजट में ठहरने के कई विकल्प मिल जाते हैं. ऐसे में 1 रात और 2 दिन की ट्रिप 6 हजार रुपये प्रति व्यक्ति के अंदर आसानी से प्लान की जा सकती है.

लैंसडाउन
अगर आपका मन भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर जाने का है तो लैंसडाउन आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है. यह उत्तराखंड का एक शांत हिल स्टेशन है, जहां आपको देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरे खूबसूरत पहाड़ी नजारे देखने को मिलते हैं.

यहां आप भुल्ला झील, टिप-इन-टॉप और आसपास के इलाकों में घूम सकते हैं. इसके अलावा किसी शांत जगह पर बैठकर चाय पीना और पहाड़ों को निहारना भी अपने आप में अच्छा अनुभव हो सकता है.

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सितंबर में बारिश के बाद यहां की हरियाली काफी खूबसूरत नजर आती है. हालांकि बारिश की संभावना रहती है, इसलिए रेन जैकेट और ऐसे जूते जरूर रखें जो गीली सड़कों पर काम आ सकें. बजट होटल या गेस्टहाउस में रुककर इस ट्रिप को 6 हजार रुपये प्रति व्यक्ति में प्लान किया जा सकता है.

अलवर
राजस्थान घूमना चाहते हैं लेकिन जयपुर की भीड़ से बचना चाहते हैं तो अलवर जा सकते हैं. दिल्ली से कम दूरी पर होने की वजह से यह वीकेंड ट्रिप के लिए सुविधाजनक जगह है. यहां आपको किले, महल, झील और ऐतिहासिक जगहें देखने को मिल जाएंगी. यहां आप बाला किला, सिटी पैलेस और सिलीसेढ़ झील घूम सकते हैं. अगर वाइल्डलाइफ में दिलचस्पी है तो सरिस्का भी जा सकते हैं. हालांकि सफारी का खर्च अलग से बजट में जोड़ना होगा.

सितंबर में बारिश के बाद अलवर और आसपास का इलाका हरियाली से भर जाता है. कम दूरी और बजट में मिलने वाले होटल व लोकल खाने की वजह से 6 हजार रुपये में यहां वीकेंड ट्रिप प्लान करना आसान है.

मथुरा-वृंदावन
अगर आप वीकेंड पर कुछ शांत और अलग अनुभव लेना चाहते हैं तो मथुरा-वृंदावन जा सकते हैं. दोनों जगहों को एक साथ घूमना आसान है और दिल्ली से भी यहां पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है. मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और पुराने शहर के इलाकों में घूम सकते हैं. वहीं वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और शाम के समय प्रेम मंदिर भी जा सकते हैं. यहां के स्थानीय खाने का स्वाद लेना भी ट्रिप का हिस्सा बना सकते हैं.

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ट्रेन या बस से सफर करके, बजट होटल में ठहरकर और लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके इस ट्रिप को 6 हजार रुपये से भी कम में पूरा किया जा सकता है. सफर छोटा होने की वजह से आपका ज्यादा समय रास्ते में नहीं, बल्कि घूमने में बीतेगा.

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