Mirzapur The Movie Box Office Day 1: पहले दिन बॉक्स ऑफिर पर मचा मिर्जापुर द मूवी का भौकाल, कितनी हुई कमाई?

मिर्जापुर सीरीज का भौकाल अब बड़े पर्दे पर पहुंच चुका है. मिर्जापुर द मूवी नाम से रिलीज हुई अली फजल, दिव्येंदु शर्मा और पंकज त्रिपाठी की नई फिल्म वही तेवर और बवाल से लौटी. लोगों को पिक्चर देखने में भी काफी मजा आया. सोशल मीडिया मिर्जापुर फिल्म के पॉजिटिव रिएक्शन्स से भरा हुआ है. ऑडियंस का प्यार मेकर्स पर कितना बरसा, इसका भी आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है.

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मिर्जापुर ने टाइट किया माहौल

मिर्जापुर द मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले दिन जोरदार रहा है. एडवांस बुकिंग में तो फिल्म काफी तेजी से दौड़ ही रही थी. मगर रिलीज के बाद जो कमाल फर्स्ट डे के कलेक्शन में दिखा है, वो सचमुच शानदार है. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, इस फिल्म ने पूरे देशभर में 11 हजार शोज के साथ बॉक्स ऑफिस पर 24.75 करोड़ रुपये की नेट ओपनिंग ली है. ग्रॉस कलेक्शन 29.70 करोड़ रुपये रहा, जिसमें थिएटर ऑक्यूपेंसी 36.7% रही.

मिर्जापुर सीरीज का क्रेज लोगों के बीच कितना ज्यादा था, उसका असर फिल्म पर पूरी तरह नजर आया है. इस समय थिएटर्स में हनुमान अंश जैसी छोटी फिल्म बड़ा धमाका कर रही है. उस फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक महीने बाद भी दम दिखा रहा है. बीते दिन बाबा नीम करोली की जिंदगी पर आधारित फिल्म ने 10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इस आंधी के बीच भी मुन्ना और गुड्डू भइया का भौकाल जोर मचा गया.

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हालांकि हनुमान अंश और मिर्जापुर द मूवी की भीड़ में कन्नड़ सिनेमा के सितारे यश की फिल्म टॉक्सिक पीछे रह गई. इतने बदलावों के बावजूद, वो फिल्म अपनी कमाई में कोई खास इजाफा नहीं कर पाई. अपने घर में यश को सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जो सचमुच निराशाजनक है. लेकिन वो जल्द रामायण में रावण बनकर लौट रहे हैं, जिसमें तो वो फिलहाल पूरी तरह फिट बैठ रहे हैं.

बात करें मिर्जापुर द मूवी की, तो इसे सीरीज बनाने वाले डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने ही बनाया है. वहीं इसमें सपोर्टिंग कास्ट में रवि किशन, सोनल चौहान, मोहित मलिक, जैसे एक्टर्स की एंट्री हुई है. फिल्म को फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया, जो इस शो के मेकर भी हैं.

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