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फोन की एक सेटिंग से अमेरिकी सैनिकों पर मंडराया खतरा? US एयरफोर्स और स्पेशल कमांड ने लिया बड़ा फैसला

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने फोन और कंप्यूटरों में विज्ञापन पहचानकर्ताओं को बंद कर दिया है. यह कदम उन रिपोर्टों के बाद उठाया गया है, जिनमें व्यावसायिक लोकेशन डेटा के जरिए मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की बात सामने आई थी.

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अमेरिकी सेना ने फोन-कंप्यूटर में विज्ञापन ट्रैकर्स किए बंद, लोकेशन डेटा से निशाना बनाने की रिपोर्ट.(File Photo- AP)
अमेरिकी सेना ने फोन-कंप्यूटर में विज्ञापन ट्रैकर्स किए बंद, लोकेशन डेटा से निशाना बनाने की रिपोर्ट.(File Photo- AP)

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने कई फोन और कंप्यूटरों में विज्ञापन ट्रैकर्स बंद कर दिए हैं. अमेरिकी सीनेटर रॉन वाइडन की ओर से शुक्रवार को जारी पत्रों और रॉयटर्स को दिए बयानों के मुताबिक, यह कदम उन रिपोर्टों के बाद उठाया गया है, जिनमें कहा गया था कि कमर्शियल रूप से उपलब्ध लोकेशन डेटा का इस्तेमाल मिडिल-ईस्ट में अमेरिकी सेना को निशाना बनाने के लिए किया गया था.

यह जानकारी अमेरिकी सीनेटर रॉन वाइडन की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए पत्रों और रॉयटर्स को दिए गए बयानों से सामने आई है. यह कदम उन रिपोर्टों के बाद उठाया गया है, जिनमें बताया गया था कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध लोकेशन डेटा का इस्तेमाल मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए किया गया था.

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने सीनेटर रॉन वाइडन को बताया कि उन्होंने हाल ही में विज्ञापन पहचानकर्ताओं को बंद किया है. अमेरिकी वायु सेना ने वाइडन को बताया कि उसने दो महीने पहले कंप्यूटर और मोबाइल फोन में विज्ञापन पहचानकर्ताओं को बंद कर दिया था. वहीं, अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने एक अलग पत्र में कहा कि उसने हाल ही में अपने विंडोज डिवाइस में इन्हें बंद किया है.

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अमेरिकी वायु सेना ने वाइडन को बताया कि उसने दो महीने पहले कंप्यूटर और मोबाइल फोन में विज्ञापन पहचानकर्ताओं को बंद कर दिया था. वहीं, अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने एक अलग पत्र में कहा कि उसने हाल ही में अपने विंडोज डिवाइस में इन्हें बंद किया है.

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लोकेशन डेटा से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की रिपोर्ट

रिपोर्टों के मुताबिक, मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों को लोकेशन डेटा के जरिए निशाना बनाए जाने की बात सामने आई थी. इसके बाद सैन्य अधिकारियों ने सीनेटर रॉन वाइडन को बताया कि उन्होंने हाल ही में विज्ञापन पहचानकर्ताओं को बंद कर दिया है. सीनेटर रॉन वाइडन और प्रतिनिधि पैट हैरिगन ने सैन्य अधिकारियों से जुड़े सुरक्षा उपायों की जांच के लिए पेंटागन से जांच की मांग की थी.

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