हाईवे पर लॉरी से कार की भीषण टक्कर, 8 युवकों की मौके पर ही मौत... केरल में बड़ा हादसा

केरल के त्रिशूर जिले में शुक्रवार रात को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में आठ युवकों की जान चली गई. हादसा इतना वीभत्स था कि सभी की मौत मौके पर हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ये मृतक केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के छात्र हो सकते हैं.

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यह हादसा शुक्रवार रात करीब 11:40 बजे त्रिशूर के पास पनम्बिक्कुन्नु में हुआ. पुलिस के अनुसार, युवकों से भरी कार हाईवे पर खड़े एक लॉरी से टकरा गई. कार में सवार सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद कार से सभी मृतकों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने बताया कि शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के शवगृह में भेज दिया गया है.

यह कार गुरुवायुर से कोडुंगल्लूर की तरफ जा रही थी. कार तमिलनाडु नंबर की थी. पुलिस ने बताया कि ऐसे में मृतकों के तमिलनाडु के छात्र होने का संदेह है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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