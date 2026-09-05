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दो जिगरी दोस्त और एक ही लड़की से मोहब्बत, फिर इश्क ने कराई दुश्मनी, कत्ल की खौफनाक कहानी का ऐसे हुआ पर्दाफाश

रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में एक लड़की से प्यार को लेकर दो दोस्तों के बीच चल रहा विवाद हत्या तक पहुंच गया. पुलिस के मुताबिक, आशीष कोल ने अपने दोस्त मोहम्मद इसरार को पहले शराब पिलाई, फिर विवाद के दौरान धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी. बाद में शव नाले में फेंक दिया. तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी गिरफ्तार हुआ.

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हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया. (Photo: Screengrab)
हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया. (Photo: Screengrab)

एक लड़की के प्यार ने दो दोस्तों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया. दरअसल दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे. इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, यही विवाद आखिरकार हत्या की वजह बन गया. मामला चोरहटा थाना क्षेत्र के दुआरी गांव का है. यहां करीब 30 साल के मोहम्मद इसरार का शव 28 अगस्त को डैम और नहर के पास स्थित नाले में मिला था. इसरार दुआरी पिपरहा गांव का रहने वाला था और 26 अगस्त से लापता था.

शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. परिवार और ग्रामीणों ने हत्या के विरोध में शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम किया था. लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अब इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है. मोहम्मद इसरार 26 अगस्त से लापता था. परिवार उसकी तलाश कर रहा था. इसके दो दिन बाद 28 अगस्त को उसका शव दुआरी गांव में डैम और नहर के पास नाले में मिला.

शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई गई. इसरार के गले और शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले थे. शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी थी. परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या के विरोध में सड़क पर शव रखकर चक्काजाम किया. उनकी मांग थी कि हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. इसके बाद पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की. पुलिस ने घटना से जुड़े अलग-अलग पहलुओं को खंगालना शुरू किया.

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गले और शरीर पर मिले धारदार हथियार से हमले के निशान

पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इसरार और उसके दोस्त आशीष कोल के बीच चल रहे विवाद की जानकारी सामने आई. पुलिस के मुताबिक, दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते थे. एक ही लड़की को लेकर दोनों दोस्तों के बीच विवाद चल रहा था. पुलिस के अनुसार, यही विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि आशीष ने अपने दोस्त इसरार की हत्या कर दी. पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़ने के लिए तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया. मृतक के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल को खंगाला गया. इसके अलावा दूसरे तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की गई.

जांच के दौरान पुलिस को ऐसे सुराग मिले, जिनसे वह आशीष कोल तक पहुंची. इसके बाद उससे पूछताछ की गई और पुलिस के मुताबिक, हत्याकांड से जुड़ी कड़ियां सामने आती गईं. पुलिस की जांच के मुताबिक, वारदात से पहले आशीष इसरार को अपने साथ ले गया था. आरोप है कि उसने पहले इसरार को शराब पिलाई. इसके बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान आशीष ने धारदार हथियार से इसरार पर हमला कर दिया. हमले में इसरार की मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी ने इसरार के शव को नाले में फेंक दिया. यही शव दो दिन बाद 28 अगस्त को दुआरी गांव में डैम और नहर के पास नाले में मिला था. शव पर गले और शरीर में धारदार हथियार से हमले के निशान मिलने के बाद पुलिस पहले ही हत्या की आशंका जता रही थी. अब पुलिस ने हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग को वजह बताया है.

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शव मिलने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती हत्या की वजह और आरोपी तक पहुंचने की थी. पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल की जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों को खंगालने के साथ पुलिस ने मामले से जुड़े दूसरे सुरागों पर भी काम किया. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस आशीष कोल तक पहुंची. एडिशनल एसपी भावना मरावी ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्याकांड की कड़ियां जोड़ीं. इसके बाद आरोपी आशीष कोल को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद आरोपी की भूमिका सामने आई. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आशीष कोल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया. अदालत से उसे जेल भेज दिया गया. इस तरह दुआरी गांव में मिले मोहम्मद इसरार के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, एक ही लड़की से प्रेम करने को लेकर दोनों दोस्तों के बीच विवाद था और इसी विवाद में आशीष ने इसरार की हत्या कर दी.

तकनीकी साक्ष्यों से खुली हत्या की पूरी कड़ी आरोपी गिरफ्तार 

26 अगस्त को इसरार के लापता होने के बाद 28 अगस्त को उसका शव नाले में मिला था. हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने चक्काजाम कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी. पुलिस ने मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपी तक पहुंचने का दावा किया. फिलहाल आशीष कोल जेल भेजा जा चुका है और पुलिस की जांच में प्रेम प्रसंग को इस हत्याकांड की वजह बताया गया है.

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