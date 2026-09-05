जालंधर में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग, रिहायशी इलाके तक पहुंचीं लपटें... मचा हड़कंप

जालंधर के बस्ती बावा खेल इलाके में शुक्रवार रात गद्दे बनाने वाली मोदी फार्म की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई. आग से निकलने वाला घना काला धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फैक्ट्री और आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी.

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सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. फायरकर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग के वास्तविक कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आग से फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ है, इसका भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है.

आग से स्थानीय लोगों में फैल गई दहशत

स्थानीय निवासी केशव ने बताया कि फैक्ट्री रिहायशी इलाके में बनी हुई है. उनके मुताबिक, आग की घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने दावा किया कि आग की वजह से फैक्ट्री का शैड कमजोर हो गया और लपटें आसपास के घरों तक पहुंच गईं. इस दौरान फैक्ट्री का एक लैंटर भी गिर गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

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केशव ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई थी, लेकिन पुलिस करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंची. उन्होंने यह भी कहा कि फैक्ट्री संचालकों की ओर से घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा नहीं लिया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 10 साल पहले भी इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई थी.

स्थानीय निवासी ने फैक्ट्री रिहायशी इलाके से हटाने की मांग की

केशव के मुताबिक, उस समय फैक्ट्री कर्मियों ने यूनिट को रिहायशी इलाके से बाहर ले जाने और मौजूदा परिसर को केवल गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही थी. हालांकि, उनका दावा है कि आज भी यहां गद्दे बनाने का काम जारी है. केशव ने फैक्ट्री में बड़ी संख्या में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर रखे होने का भी दावा किया है. उन्होंने प्रशासन से रिहायशी इलाके में चल रही फैक्ट्री को बाहर स्थानांतरित करने की मांग की है. फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है.

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