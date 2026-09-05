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IND vs AFG T20: अभिषेक-संजू देखा, अभिषेक-वैभव भी आजमा लिया... अब ओपनिंग में संजू-वैभव की बारी?

संजू सैमसन की टीम इंडिया में वापसी के साथ टॉप ऑर्डर का समीकरण फिर चर्चा में है. अभिषेक शर्मा के साथ संजू और वैभव दोनों की ओपनिंग देखी जा चुकी है, लेकिन संजू-वैभव की जोड़ी अब तक नहीं आजमाई गई.

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ओपनिंग में कौन आएगा साथ? बड़ा सवाल! (Photo, PTI)
ओपनिंग में कौन आएगा साथ? बड़ा सवाल! (Photo, PTI)

टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर में प्रयोग का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है. अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए संजू सैमसन की वापसी ने एक बार फिर ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर चर्चा तेज कर दी है. सवाल यह है कि क्या टीम मैनेजमेंट इस बार कुछ ऐसा आजमा सकता है, जो अब तक देखने को नहीं मिला- संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी.

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से भारतीय टीम ने पारी की शुरुआत में अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमाए हैं. वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल में उनके तूफानी प्रदर्शन के बाद सीधे सीनियर टीम में मौका मिला और उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए देखा गया. वहीं संजू सैमसन भी अभिषेक के साथ पारी की शुरुआत कर चुके हैं. यानी अभिषेक-वैभव की जोड़ी भी देख ली गई और अभिषेक-संजू की जोड़ी भी आजमाई जा चुकी है.

अब संजू की टीम में वापसी के बाद एक तीसरा विकल्प भी सामने है- संजू-वैभव. खास बात यह है कि भारत के लिए अब तक इन दोनों ने साथ में पारी की शुरुआत नहीं की है. ऐसे में अफगानिस्तान सीरीज में यह प्रयोग टीम इंडिया के लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है.

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पूर्व भारतीय विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने भी इसी संभावना की ओर इशारा किया है. उनका मानना है कि जब अभिषेक-वैभव और अभिषेक-संजू दोनों कॉम्बिनेशन देखे जा चुके हैं, तो संजू और वैभव को साथ आजमाने में भी कोई बुराई नहीं है.

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दासगुप्ता ने अपने YouTube चैनल पर कहा, 'हमने अभी तक संजू-वैभव का कॉम्बिनेशन नहीं देखा है. अब तक अभिषेक-वैभव और अभिषेक-संजू को देखा है. यह देखना भी बुरा विचार नहीं है कि संजू और वैभव किस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं.'

यह कॉम्बिनेशन दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि दोनों बल्लेबाजों का अंदाज आक्रामक है, लेकिन अनुभव के मामले में दोनों के बीच जमीन-आसमान का अंतर है. एक तरफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके संजू सैमसन हैं, तो दूसरी तरफ महज 15 साल की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी हैं.

संजू का अनुभव और वैभव का बेखौफ अंदाज अगर साथ आता है, तो भारत के पास पावरप्ले में एक बेहद आक्रामक ओपनिंग जोड़ी हो सकती है. हालांकि टीम मैनेजमेंट के सामने सवाल यह भी होगा कि अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक ओपनर को प्लेइंग-11 में किस भूमिका में इस्तेमाल किया जाए.

यही वजह है कि अफगानिस्तान सीरीज में सिर्फ संजू की वापसी ही चर्चा का विषय नहीं होगी, बल्कि यह भी देखना दिलचस्प होगा कि भारत वैभव के साथ किसे भेजता है- अभिषेक को, संजू को या फिर कोई नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है.

फिलहाल इतना तय है कि अभिषेक-वैभव और अभिषेक-संजू के बाद संजू-वैभव की जोड़ी एक ऐसा विकल्प है, जिसे टीम इंडिया ने अभी तक आजमाया नहीं है. अफगानिस्तान के खिलाफ यह नया प्रयोग देखने को मिल सकता है.

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अफगानिस्तान सीरीज- शेड्यूल

  • पहला टी20-13 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम 
  • दूसरा टी20-15 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम 
  • तीसरा टी20-17 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम
     
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