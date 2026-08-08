scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कपड़ा सुखाने की निंजा टेक्निक वायरल, लोग बोले - ये आइडिया मस्त है

सोशल मीडिया पर आए दिन जुगाड़ वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ सच में यूजफुल होते हैं और लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. ऐसे ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है. जिसमें कपड़ा सुखाने का एक मस्त जुगाड़ दिखाया गया है.

Advertisement
X
कपड़ा सुखाने का ये निंजा टेक्निक वायरल हो रहा है (Photo - Instagram/@ tailent_boy1)
कपड़ा सुखाने का ये निंजा टेक्निक वायरल हो रहा है (Photo - Instagram/@ tailent_boy1)

कपड़ा साफ करने के बाद इसे सुखाना एक बड़ा काम होता है. अगर एक साथ ढेर सारे कपड़े आपने साफ कर दिए हो तो फिर, समस्या और भी बढ़ जाती है. क्योंकि, किसी भी आले या रस्सी पर जगह की कमी की वजह से कपड़ों को सूखने के डालने में दिक्कत होती है.

इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक भाई ने कपड़े सुखाने का ऐसा जुगाड़ बनाया है, जिसे देखकर लोग भी कह रहे हैं. भाई का टैलेंट तो गजब का है. उस शख्स ने भी अपने वीडियो के साथ ऐसा ही कुछ कैप्शन दिया है. उसे लिखा है - कपड़े सुखाने का अल्ट्रा प्रो मैक्स जुगाड़. 

इंस्टाग्राम पर @tailent_boy1 नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें कपड़ा सुखाने की गजब की निंजा टेक्निक दिखाई गई है. दो पाइप लेकर आता है. इसमें दोनों पाइप के दोनों छोर और बीच से तीन रस्सियां बंधी हुई हैं. इसके बाद वह लड़का छत की रेलिंग पर तीनों रस्सियों से जुड़े एक पाइप को लपेट कर अटका देता है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sangam Nishad (@tailent_boy1)

सम्बंधित ख़बरें

Ravi Kishan, Money Follows My Brother,
'मनी फॉलोज माई ब्रदर'... कॉलेज में चला रवि किशन का Video
Kim Jong Un missing
कहां गायब हो गए हैं किम जोंग उन? 2 महीने से नहीं आए हैं नजर
Guinness World Record, longest hair, longest hair woman
इतने लंबे बाल कि द ग्रेट खली की हाइट भी पड़ गई छोटी!
girlfriend engagement ring, boyfriend viral story,
गर्लफ्रेंड की रिंग के लिए 8 महीने तक करता रहा डबल शिफ्ट
West Bengal elephant fight, two elephants fight,
जब आमने-सामने आए दो जंगली हाथी, फिर शुरू हुई ताकत की जंग

फिर दूसरी पाइप को खींच कर छत के दूसरे किनारे ले जाता है. उस पाइप को भी रेलिंग में उसी तरह से अटका देता है. इससे दोनों पाइप से बंधी तीनों रस्सियों पर कपड़ा सुखाने की काफी जगह बन जाती है. फिर वह ढेर सारे कपड़े इन रस्सियों पर सूखने के लिए डाल देता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिलबोर्ड के अंदर रहता है ये शख्स! जानें वायरल हो रहे वीडियो का सच

इस पर हजारों लोगों ने अपने रिएक्शन दिए हैं. कुछ ने तो उसे बेवकूफ भी बताने की कोशिश की है. एक यूजर ने लिखा है कि जब छत पर रेलिंग लगी हुई है तो फिर रस्सी खींचकर उस पर कपड़ा सुखाने की क्या जरूरत है. वहीं एक यूजर ने लिखा है कि ये आइडिया मस्त है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है - गजब का टैलेंट है भाई. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    '2029 में देना चाहते थे महिला आरक्षण, आपने ही...', राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का पलटवार |
    Bihar Famous Waterfall: बारिश में दिल जीत लेगा बिहार का ये वॉटरफॉल, चट्टानों से गिरते झरने की खूबसूरती देख भूल जाएंगे विदेश! |
    रिलीज से पहले ही कैसे बजा 'रामायण' का डंका, देखें मूवी मसाला |
    कल का मौसम: 9 अगस्त को यूपी के इन जिलों में IMD का अलर्ट, जानें कहां बरसेंगे बादल, कहां पड़ेगी सिर्फ बौछार |
    Assam Flood: समय रैना ने असम बाढ़ पीड़ितों को दिए ₹10 लाख, CM ने की तारीफ, फैंस बोले- FIR वापस लो |
    150 से 5 लाख तक के कांवड़... दुकानदारों ने बताया किस तरह के डिमांड कर रहे लोग |
    परिसीमन पर TVK की बैठक का DMK ने किया बहिष्कार, बोली- कावेरी मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश |
    छतरपुर में शव के साथ शर्मनाक लापरवाही! कचरा वाहन से ले जाने का VIDEO वायरल, CMHO ने मांगी रिपोर्ट |
    600 से ज्यादा विकेट, फिर भी टीम इंडिया में एंट्री नहीं... धर्मेंद्रसिंह जडेजा पर सेलेक्टर्स कब होंगे मेहरबान? |
    सुप्रीम कोर्ट पहुंचे TMC सांसद अभिषेक बनर्जी, विदेश में इलाज के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
    Advertisement