कपड़ा सुखाने की निंजा टेक्निक वायरल, लोग बोले - ये आइडिया मस्त है

कपड़ा साफ करने के बाद इसे सुखाना एक बड़ा काम होता है. अगर एक साथ ढेर सारे कपड़े आपने साफ कर दिए हो तो फिर, समस्या और भी बढ़ जाती है. क्योंकि, किसी भी आले या रस्सी पर जगह की कमी की वजह से कपड़ों को सूखने के डालने में दिक्कत होती है.
इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक भाई ने कपड़े सुखाने का ऐसा जुगाड़ बनाया है, जिसे देखकर लोग भी कह रहे हैं. भाई का टैलेंट तो गजब का है. उस शख्स ने भी अपने वीडियो के साथ ऐसा ही कुछ कैप्शन दिया है. उसे लिखा है - कपड़े सुखाने का अल्ट्रा प्रो मैक्स जुगाड़.
इंस्टाग्राम पर @tailent_boy1 नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें कपड़ा सुखाने की गजब की निंजा टेक्निक दिखाई गई है. दो पाइप लेकर आता है. इसमें दोनों पाइप के दोनों छोर और बीच से तीन रस्सियां बंधी हुई हैं. इसके बाद वह लड़का छत की रेलिंग पर तीनों रस्सियों से जुड़े एक पाइप को लपेट कर अटका देता है.
फिर दूसरी पाइप को खींच कर छत के दूसरे किनारे ले जाता है. उस पाइप को भी रेलिंग में उसी तरह से अटका देता है. इससे दोनों पाइप से बंधी तीनों रस्सियों पर कपड़ा सुखाने की काफी जगह बन जाती है. फिर वह ढेर सारे कपड़े इन रस्सियों पर सूखने के लिए डाल देता है.
यह भी पढ़ें: बिलबोर्ड के अंदर रहता है ये शख्स! जानें वायरल हो रहे वीडियो का सच
इस पर हजारों लोगों ने अपने रिएक्शन दिए हैं. कुछ ने तो उसे बेवकूफ भी बताने की कोशिश की है. एक यूजर ने लिखा है कि जब छत पर रेलिंग लगी हुई है तो फिर रस्सी खींचकर उस पर कपड़ा सुखाने की क्या जरूरत है. वहीं एक यूजर ने लिखा है कि ये आइडिया मस्त है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है - गजब का टैलेंट है भाई.