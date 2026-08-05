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' हमारी वैल्यू क्या कीड़े-मकौड़े जैसी भी नहीं...', झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों का दर्द

रांची में चल रहा छात्र आंदोलन अब सोशल मीडिया पर भी गूंज रहा है. वायरल वीडियो में अभ्यर्थी सिर्फ अपनी मांगें नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, टूटती उम्मीदों और सिस्टम से निराशा की कहानी भी बयां कर रहे हैं. आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो.

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वीडियो में छात्र अपनी मांगें खुलकर रखते नजर आ रहे हैं (Photo: The Lallantop)
वीडियो में छात्र अपनी मांगें खुलकर रखते नजर आ रहे हैं (Photo: The Lallantop)

'ये दिल्ली से भी बड़ा प्रोटेस्ट है.' झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन से उठी यह आवाज अब सोशल मीडिया पर तेजी से गूंज रही है. दिल्ली से 1,300 किलोमीटर दूर चल रहा यह प्रदर्शन अब इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन चुका है.

छात्र दिल्ली के NEET-UG पेपर लीक आंदोलन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वहां एक मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, जबकि झारखंड का आंदोलन पूरी भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा है.

रांची के रवींद्र भवन और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास सैकड़ों छात्र कई दिनों से धरने पर बैठे हैं. उनका आरोप है कि JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं. इसी वजह से वे परीक्षा रद्द करने, निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं.

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यह भी पढ़ें: 'सरकार अब जिंदा रखे या मार दे', झारखंड के 'जंतर-मंतर' से छात्रों की हुंकार

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में छात्र अपनी मांगें खुलकर रखते नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की लड़ाई है.

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आइए देखते हैं, छात्रों के दर्द और मांगों को बयां करते कुछ वीडियो

हम स्टूंडेंट का विश्वास सिस्टम पर जगे


द लल्लनटॉप के रिपोर्टर विकास वर्मा इस आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए रांची पहुंचे. वहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और अभ्यर्थियों से बात की. इसी दौरान एक महिला अभ्यर्थी ने अपनी नाराजगी और निराशा खुलकर जाहिर की. उनकी बातें बताती हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं में कितना गुस्सा और हताशा है. आइए, इस वीडियो के जरिए समझते हैं कि आखिर छात्र सड़कों पर उतरने को क्यों मजबूर हुए.

"सोशल मीडिया पर आकर रोना अच्छा नहीं लगता."


इसी कड़ी में देखिए एक और वीडियो. रांची में चल रहे JPSC और JSSC आंदोलन के बीच एक छात्रा ने कैमरे के सामने अपनी पीड़ा, वर्षों के संघर्ष और टूटते सपनों की कहानी बयां की.

आखिर क्यों सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी? 

JPSC-JSSC अभ्यर्थी क्यों कर रहे हैं आंदोलन?

JPSC और JSSC अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं. 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट-ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और OMR शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए. वहीं, JSSC-CGL समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं.

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इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं. उनकी मांग है कि 14वीं JPSC परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए और भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, ताकि मेहनत करने वाले युवाओं के साथ न्याय हो.
 

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