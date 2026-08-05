फ्रेंडशिप-डे का गिफ्ट और शादी पर बहस... गर्लफ्रेंड को नदी में फेंक दिया, सन्न कर देगी नागपुर की ये कहानी

फ्रेंडशिप डे... यानी वह दिन, जब लोग अपने दोस्तों को गिफ्ट देते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं और दोस्ती का जश्न मनाते हैं. लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में यही दिन 29 साल की महिला के लिए जिंदगी का आखिरी दिन बन गया. पुलिस के मुताबिक, शादी और दोस्ती को लेकर हुए विवाद के बाद युवक ने अपनी दोस्त को पुल से नीचे नदी में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

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यह मामला नागपुर के कन्हान थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान 29 साल की अश्विनी सुरेश डे के रूप में हुई है. हत्या के आरोप में उसके दोस्त आशीष मनपिया को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, रविवार को फ्रेंडशिप डे के मौके पर आशीष अश्विनी के घर पहुंचा था. दोनों में बातचीत हुई.

रात बढ़ने के साथ दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. शुरुआती जांच के मुताबिक, विवाद की वजह दोस्ती, शादी और फ्रेंडशिप डे पर गिफ्ट को लेकर पैदा हुआ मतभेद था. बहस बढ़ती गई और दोनों पुराने रेलवे पुल की ओर पहुंच गए. पुलिस का आरोप है कि वहीं गुस्से में आकर आशीष ने अश्विनी को पुल से नीचे नदी में धक्का दे दिया. नदी में गिरने से लड़की की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

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जब पुलिस को सूचना मिली तो जांच शुरू की गई. किसी एक सुराग पर भरोसा करने की बजाय पुलिस ने कई कड़ियों को जोड़ा. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, मोबाइल फोन की लोकेशन चेक की गई और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई. इन सभी तथ्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची. आखिरकार नागपुर के ऑटोमोबाइल चौक इलाके से आशीष मनपिया को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

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जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से करीब दस आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, पुलिस के अनुसार मृतका के खिलाफ भी दो मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस घटना की जांच उपलब्ध साक्ष्यों और घटना से जुड़े तथ्यों के आधार पर की जा रही है.

अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि विवाद आखिर किस मोड़ पर इतना बढ़ गया कि एक महिला की जान चली गई. क्या यह सिर्फ अचानक गुस्से में उठाया गया कदम था या इसके पीछे कोई और वजह भी थी? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे. जिस दिन दोस्ती का जश्न मनाया जाना था, उसी दिन एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी और एक युवक अब हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है.

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