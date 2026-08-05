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52 साल के राम कपूर ने बार-बार किया Kiss, श्रेया कालरा हुईं अनकंफर्टेबल? आकांक्षा चौधरी बोलीं- उनकी नीयत...

आकांक्षा चौधरी ने राम कपूर को सपोर्ट किया. आकांक्षा ने कहा कि राम कपूर ने कभी किसी को असहज महसूस नहीं कराया और उनके इरादे गलत नहीं थे.

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Ram Kapoor still from Lock Upp (Photo: Screengrab)
Ram Kapoor still from Lock Upp (Photo: Screengrab)

नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो 'लॉकअप 2' आखिरी पड़ाव पर है. बुधवार को शो का ग्रैंड फिनाले है. शो का विनर कौन बनेगा, कुछ घंटों में मालूम पड़ेगा. मॉडल और रियलिटी टीवी शो स्टार आकांक्षा चौधरी को शो के फिनाले से इतना करीब आकर टर्मिनेट होना पड़ा. लॉकअप में आकांक्षा की जर्नी धमाकेदार रही. उन्होंने कई मुद्दों पर खुद के लिए स्टैंड लिया.

आकांक्षा ने तोड़ी चुप्पी
आकांक्षा ने बाहर आने के बाद राम कपूर पर लगे गंभीर आरोपों का जवाब दिया. आकांक्षा ने एक्टर को सपोर्ट किया है. फीमेल्स को हग और kiss करने के उनके जेस्चर को डिफेंड किया. आकांक्षा के मुताबिक, लॉकअप में राम कपूर ने कभी किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया. 

IANS संग बातचीत में आकांक्षा ने कहा- मुझे पता है इंडस्ट्री में अंदर और बाहर ऐसी चीजें होती हैं. मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी. लेकिन क्योंकि मैं लॉकअप में रहकर आई हूं. मैं रोजाना राम सर से बातें करती थी. सीक्रेट रूम में भी मैंने सुना कि श्रेया राम सर के बारे में काफी कुछ बोलती थी. लेकिन राम सर वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं. उन्होंने किसी को असहज फील नहीं कराया है. राम कपूर के इरादे कभी गलत नहीं रहे. बाद में श्रेया ने खुद भी माना कि राम सर के इरादे किसी भी तरह से गलत नहीं थे.

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क्या था विवाद?

श्रेया कालरा ने राम की बार-बार kiss करने की आदत को कॉलआउट किया था. एक टास्क जीतने के बाद राम ने श्रेया को कभी गाल तो कभी माथे पर kiss किया था. वहीं एक एपिसोड में झगड़े के दौरान राम विदेशी हसीना पामेला के करीब जाकर चिल्लाने लगे थे. तब पामेला ने एक्टर पर उन्हें मारने की कोशिश करने और अनकंफर्टेबल फील कराने के आरोप लगाए थे.

बीते दिनों शो में राम की पत्नी गौतमी विजिटर बनकर आई थीं. उन्होंने श्रेया से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी. तब श्रेया ने क्लियर किया कि उन्होंने राम के कैरेक्टर और नीयत पर कभी सवाल नहीं उठाए. गेम में राम का सपोर्ट ना मिलने पर वो ऑफेंड हुई थीं.

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