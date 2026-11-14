गंगा इतनी साफ कि दिखने लगी तलहटी! हरकी पैड़ी का VIDEO वायरल

हरिद्वार की हरकी पैड़ी से सामने आया गंगा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में गंगा का पानी इतना साफ दिखाई दे रहा है कि नदी की तलहटी तक नजर आ रही है. पानी की पारदर्शिता देखकर सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर हैरानी जता रहे हैं. कुछ लोगों ने तो इसे AI से बनाया हुआ वीडियो तक समझ लिया.

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लेकिन वायरल वीडियो असली है. ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, हरिद्वार में गंगा की वार्षिक बंदी के बाद यह नजारा सामने आया है. इस दौरान गंगनहर का जल प्रवाह करीब 18 दिनों तक रोका गया था. 7 नवंबर की रात दोबारा पानी छोड़ा गया, जिसके बाद हरकी पैड़ी समेत दूसरे घाटों पर गंगा की धारा लौट आई.

19 दिनों तक क्या हुआ?

हरिद्वार में हर साल गंगा की वार्षिक बंदी के दौरान जल प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है. इस अवधि में गंगनहर की सफाई, सिल्ट यानी गाद निकालने और जरूरी मरम्मत के काम किए जाते हैं. इस बार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों से जुड़े कुछ निर्माण कार्य भी किए गए.

पानी का बहाव कम होने के दौरान नदी की तलहटी और किनारों पर जमा कचरा भी सामने आया. रिपोर्टों में प्लास्टिक, कपड़े और दूसरी पूजा सामग्री समेत कई तरह का कचरा दिखाई देने की बात सामने आई है.

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देखें वीडियो

Stunning visuals from Haridwar: Mother Ganga looks crystal-clear again! 🇮🇳🌊 #Haridwar #Ganga #PMModi https://t.co/zPPnHHIKNI — Conflict Monitor (@ConflictM0nitor) November 13, 2026

फिर इतना साफ कैसे दिखा गंगाजल?

सफाई और गाद निकालने के बाद जब पानी दोबारा छोड़ा गया, तो हरकी पैड़ी के कुछ हिस्सों में पानी असामान्य रूप से साफ और पारदर्शी नजर आया. वायरल वीडियो में करीब पांच फीट नीचे तक नदी का तल दिखाई देने का दावा किया गया है. अलग-अलग लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में भी यही दृश्य दिखाई दे रहा है.

Then vs. Now: The pristine magic of Haridwar. 🌿💙 Har Har gange Witnessing the cleanest #Ganga ever this clean proves that #Badlav is possible when we protect what’s sacred. #Haridwar #हरिद्वार https://t.co/GxCcVKKdws — ABHIJIT PATIIL (@abhiie_abhi) November 13, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो असली है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ “गंगा साफ हो गई” तक सीमित नहीं है. इसके पीछे हरिद्वार में हुई वार्षिक गंगा बंदी, सफाई और जल प्रवाह दोबारा शुरू होने की पूरी प्रक्रिया है.सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को इसी संदर्भ में देखना ज्यादा सही होगा.

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