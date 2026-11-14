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गंगा इतनी साफ कि दिखने लगी तलहटी! हरकी पैड़ी का VIDEO वायरल

हरिद्वार की हरकी पैड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गंगा का पानी बेहद साफ और पारदर्शी नजर आ रहा है. वीडियो देखकर कई लोग इसे AI से बना हुआ बता रहे हैं, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक यह असली दृश्य है.

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हरिद्वार में हर साल गंगा की वार्षिक बंदी के दौरान जल प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है (Photo: Social Media)
हरिद्वार में हर साल गंगा की वार्षिक बंदी के दौरान जल प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है (Photo: Social Media)

हरिद्वार की हरकी पैड़ी से सामने आया गंगा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में गंगा का पानी इतना साफ दिखाई दे रहा है कि नदी की तलहटी तक नजर आ रही है. पानी की पारदर्शिता देखकर सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर हैरानी जता रहे हैं. कुछ लोगों ने तो इसे AI से बनाया हुआ वीडियो तक समझ लिया.

लेकिन वायरल वीडियो असली है. ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, हरिद्वार में गंगा की वार्षिक बंदी के बाद यह नजारा सामने आया है. इस दौरान गंगनहर का जल प्रवाह करीब 18 दिनों तक रोका गया था. 7 नवंबर की रात दोबारा पानी छोड़ा गया, जिसके बाद हरकी पैड़ी समेत दूसरे घाटों पर गंगा की धारा लौट आई. 

19 दिनों तक क्या हुआ?

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हरिद्वार में हर साल गंगा की वार्षिक बंदी के दौरान जल प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है. इस अवधि में गंगनहर की सफाई, सिल्ट यानी गाद निकालने और जरूरी मरम्मत के काम किए जाते हैं. इस बार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों से जुड़े कुछ निर्माण कार्य भी किए गए. 

पानी का बहाव कम होने के दौरान नदी की तलहटी और किनारों पर जमा कचरा भी सामने आया. रिपोर्टों में प्लास्टिक, कपड़े और दूसरी पूजा सामग्री समेत कई तरह का कचरा दिखाई देने की बात सामने आई है.

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देखें वीडियो

फिर इतना साफ कैसे दिखा गंगाजल?

सफाई और गाद निकालने के बाद जब पानी दोबारा छोड़ा गया, तो हरकी पैड़ी के कुछ हिस्सों में पानी असामान्य रूप से साफ और पारदर्शी नजर आया. वायरल वीडियो में करीब पांच फीट नीचे तक नदी का तल दिखाई देने का दावा किया गया है. अलग-अलग लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में भी यही दृश्य दिखाई दे रहा है. 

 सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो असली है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ “गंगा साफ हो गई” तक सीमित नहीं है. इसके पीछे हरिद्वार में हुई वार्षिक गंगा बंदी, सफाई और जल प्रवाह दोबारा शुरू होने की पूरी प्रक्रिया है.सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को इसी संदर्भ में देखना ज्यादा सही होगा.

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