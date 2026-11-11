'भगवान राम ने सीता को त्यागा, मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा', बोले TMC सांसद कीर्ति आजाद

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने के प्रस्ताव और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद का विवादित बयान सामने आया है.

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उन्होंने भगवान राम और माता सीता का उल्लेख करते हुए कहा कि वह कभी राम मंदिर नहीं जाएंगे. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि भगवान राम ने माता सीता को अग्निपरीक्षा देने के बावजूद त्याग दिया था.

कीर्ति आजाद ने अपने बयान में सवाल उठाया कि क्या देश के 3,200 करोड़ देवी-देवताओं में भगवान राम ही एकमात्र भगवान हैं? उन्होंने कहा, "मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान राम ने अपनी पत्नी को त्याग दिया था, जबकि उन्होंने अग्निपरीक्षा भी पास कर ली थी. उन्होंने मां सीता को अपने घर से निकाल दिया था. मैं वहां क्यों जाऊं?"

'मां सीता मेरी मां हैं, मुझे उनके लिए लड़ना चाहिए'

टीएमसी सांसद ने खुद को मिथिला से जुड़ा बताते हुए कहा कि माता सीता मिथिला की बेटी थीं और वहां के हर व्यक्ति के लिए मां समान हैं. उन्होंने कहा, "मैं मां सीता की जन्मभूमि से आता हूं. वह मिथिला की बेटी थीं. मां सीता मेरी मां हैं. मिथिला के हर व्यक्ति के लिए मां सीता एक मां हैं."

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कीर्ति आजाद ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अग्निपरीक्षा पास करने के बाद भी माता सीता को उनके दो छोटे और मासूम बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया. उन्होंने सवाल किया, "मर्यादा पुरुषोत्तम? यह कैसी मर्यादा है? मैं बच्चों को क्या बताऊंगा?"

काली और कामाख्या मंदिरों में पूजा का किया जिक्र

अपने धार्मिक विश्वासों का जिक्र करते हुए कीर्ति आजाद ने कहा कि वह कामाख्या जाते हैं और मां काली की पूजा करते हैं. उनके मुताबिक, उनके पिता दुर्गा के भक्त थे, जबकि वह स्वयं मां काली के भक्त हैं. उन्होंने काली कामाख्या, दक्षिण काली, कालीघाट और दिल्ली के गोल मार्केट स्थित काली मंदिर में पूजा करने की बात भी कही.

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उन्होंने सवाल किया कि क्या इन मंदिरों में जाने और मां काली की पूजा करने का मतलब यह है कि वह हिंदू नहीं हैं? कीर्ति आजाद ने कहा कि माता सीता मिथिला की बेटी थीं और उन्हें अपनी मां के लिए आवाज उठानी चाहिए. उन्होंने दोहराया कि वह राम मंदिर नहीं जाएंगे. कीर्ति आजाद का यह बयान अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे और राम मंदिर को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच आया है.

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