Pawan Kalyan Three Marriages: 55 की उम्र-3 शादियां, ट्रोल हुए थे पवन कल्याण, कहा था- मुझे सिर्फ दर्द मिला

आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की तीसरी शादी टूट गई है. पत्नी अन्ना कोनिडेला संग उन्होंने सेपरेशन अनाउंस किया है. 3 बार शादी करने पर पवन कल्याण को कई दफा ट्रोल भी किया जा चुका है. साल 2023 में एक्टर ने लोगों की ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया था. उन्होंने 3 शादी करने, तलाक लेने को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी थी.

और पढ़ें

तीन शादियों पर क्या बोले थे पवन कल्याण?

पवन कल्याण ने नंदमुरी बालकृष्ण के चैट शो (Unstoppable with NBK 2) में पर्सनल लाइफ पर दिल खोलकर बात की थी. उन्होंने कहा- मैंने 3 बार शादी की है. मैंने तीन लोगों से एकसाथ शादी नहीं की है. क्योंकि शादी सही नहीं चली, इसलिए मुझे 3 बार करनी पड़ी. मैंने तलाक लिया और शादी की. लेकिन मैंने तीन लोगों से एक ही समय पर शादी नहीं की. ना ही उन सभी को एक ही घर में रखा. ना ही मैं उन सबके साथ रहता हूं. एक इंसान के साथ मेरा रिश्ता नहीं चला, तब मुझे दूसरे से शादी करनी पड़ी. ये सब मेरी मर्जी या किसी आकर्षण की वजह से नहीं हुआ. बल्कि ये हालातों के चलते हुआ. इसमें मुझे सिर्फ दर्द ही मिला.

Advertisement

''मेरी पहली शादी घर के बड़ों ने फिक्स की थी. लेकिन जरूरी नहीं रिश्ते में हर चीज वर्क करे. इसलिए कपल अलग होते हैं. मैं एक समय कुंवारा रहना चाहता था और योग के रास्ते पर चलना चाहता था. आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं, मुझे लगता है क्या ये सच में मैं था? क्या ये सब मेरे साथ हुआ था? मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया था. दूसरी शादी में हमारे विचारों को लेकर मतभेद था या सहमति नहीं बन रही थी.. उस वक्त हालात अलग थे.''

पवन और अन्ना की शादी टूटने का फैंस को बड़ा झटका लगा है. दोनों की जोड़ी इंडस्ट्री में हिट मानी जाती थी. एक्स कपल के जॉइंट स्टेटमेंट में बताया गया कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश करेंगे. 13 साल उनकी शादी चली. अब उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं.

---- समाप्त ----