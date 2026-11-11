मुंबई लोकल में अब नहीं लटकेंगे यात्री! आ गई पहली नॉन-AC ऑटोमैटिक डोर ट्रेन, जानिए क्या होंगे बदलाव

मुंबई की पहचान उसकी तेज रफ्तार जिंदगी, ऊंची इमारतों और समुद्र के साथ-साथ लोकल ट्रेनों से भी जुड़ी है. यहां हर दिन लाखों लोग लोकल ट्रेन से सफर करते हैं. सुबह हो या शाम, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई देती है. कई बार ट्रेन में जगह नहीं मिलने के कारण लोग दरवाजों पर लटककर और फुटबोर्ड पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर होते हैं. मुंबई की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी यह तस्वीर जितनी आम है, उतनी ही खतरनाक भी है. अब इस तस्वीर को बदलने की दिशा में रेलवे ने एक कदम उठाया है.

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मुंबई में पहली नॉन-एसी (Non-AC) ऑटोमैटिक डोर वाली लोकल ट्रेन पहुंच गई है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की 7 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, इस 12 कोच वाली ट्रेन को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) ने तैयार किया है. हालांकि, ट्रेन के मुंबई पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि यात्री तुरंत इसमें सफर कर सकेंगे. पहले रेलवे इसके सुरक्षा और संचालन से जुड़े ट्रायल करेगा. इन परीक्षणों के नतीजों के आधार पर ही इसे नियमित यात्री सेवा में शामिल करने पर फैसला लिया जाएगा.

मुंबई लोकल में ऑटोमैटिक दरवाजों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन 9 जून 2025 को हुए मुंब्रा ट्रेन हादसे के बाद इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत और गंभीर हो गई. उस दिन विपरीत दिशाओं से आ रही दो ओवरलोडेड लोकल ट्रेनों के दरवाजों पर खड़े यात्री संतुलन बिगड़ने से पटरियों पर गिर गए थे. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य यात्री घायल हुए थे. इस घटना ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ और खुले दरवाजों के कारण पैदा होने वाले खतरे को फिर सामने ला दिया था.

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हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में धीरे-धीरे ऑटोमैटिक दरवाजों वाली एसी ट्रेनें शुरू की जाएंगी. उन्होंने बताया था कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी है. इसका मकसद मेट्रो ट्रेन की तरह सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना था, लेकिन यात्रियों पर किराये का अतिरिक्त बोझ डाले बिना. मुंबई में चलने वाली एसी लोकल ट्रेनों में पहले से ही ऑटोमैटिक दरवाजे हैं, जो ट्रेन चलने के दौरान बंद रहते हैं. अब नॉन-एसी लोकल में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है.

मुंबई की उपनगरीय रेलवे सेवा शहर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. मुंबई रेलवे पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, हर दिन करीब 70 से 80 लाख (7-8 मिलियन) यात्री इस नेटवर्क से सफर करते हैं. इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाना रेलवे के सामने बड़ी चुनौती है. खासकर पीक आवर्स यानी सुबह और शाम के व्यस्त समय में ट्रेनों में क्षमता से ज्यादा भीड़ हो जाती है. ऐसे में दरवाजों पर खड़े होकर और लटककर सफर करने की स्थिति कई बार जानलेवा साबित होती है.

मुंबई के रेलवे नेटवर्क पर होने वाली मौतों के आंकड़े भी इस समस्या की गंभीरता बताते हैं. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) के आंकड़ों में साल 2025 के दौरान मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर 2,287 लोगों की मौत दर्ज की गई. यह संख्या साल 2024 में दर्ज 2,468 मौतों के मुकाबले करीब 7 फीसदी कम थी. इसके बावजूद 2025 में हर दिन औसतन छह से ज्यादा लोगों की जान गई. ये आंकड़े केवल चलती ट्रेन से गिरने की घटनाओं से संबंधित नहीं हैं, बल्कि रेलवे नेटवर्क पर अलग-अलग कारणों से हुई मौतों को शामिल करते हैं.

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आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में चलती ट्रेन से गिरने के कारण 525 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 1,063 लोगों की जान रेलवे ट्रैक पार करते समय गई. वहीं, साल 2024 में चलती ट्रेन से गिरने के कारण 570 लोगों की मौत हुई थी. इन आंकड़ों से साफ है कि मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं. नई ऑटोमैटिक डोर वाली ट्रेन का मकसद यात्रियों के ट्रेन से बाहर गिरने की घटनाओं को रोकने में मदद करना है.

नई ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसके ऑटोमैटिक दरवाजे हैं. ये दरवाजे ट्रेन के चलने के दौरान बंद रहेंगे और स्टेशन पर पहुंचने के बाद ही खुलेंगे. इससे यात्रियों के लिए फुटबोर्ड पर खड़े होकर या दरवाजों से बाहर लटककर सफर करना संभव नहीं होगा. रेलवे को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से चलती ट्रेन से गिरने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी. हालांकि, मुंबई की नॉन-एसी लोकल ट्रेनों में दरवाजे खुले रहने की एक बड़ी वजह प्राकृतिक हवा का अंदर आना भी है.

दरअसल, मुंबई की पारंपरिक लोकल ट्रेनों में एसी नहीं होता और खुले दरवाजों से ही डिब्बों में हवा आती रहती है. अगर इन दरवाजों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो खासकर पीक आवर्स में यात्रियों को डिब्बों के भीतर घुटन और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नई ट्रेन के डिजाइन में वेंटिलेशन यानी हवा के आवागमन की विशेष व्यवस्था की गई है. इसके दरवाजों में लूवर्ड सेक्शन (Louvred Sections) बनाए गए हैं, जिनसे दरवाजे बंद होने के बावजूद हवा अंदर आ सकेगी.

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इसके अलावा ट्रेन की छत पर भी वेंटिलेटर लगाए गए हैं, ताकि डिब्बों के भीतर हवा का संचार बना रहे. रेलवे की कोशिश है कि यात्रियों को खुले दरवाजों पर निर्भर हुए बिना प्राकृतिक हवा मिलती रहे. इस तरह नई ट्रेन में सुरक्षा और वेंटिलेशन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है. यह डिजाइन कितना प्रभावी साबित होगा, इसका पता वास्तविक परिचालन और यात्रियों की भीड़ के दौरान होने वाले परीक्षणों से चलेगा.

नई लोकल ट्रेन में एक और खास सुविधा दी गई है. इसमें कोचों के बीच वेस्टिब्यूल कनेक्शन (Vestibule Connections) बनाए गए हैं. इसकी मदद से यात्री एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा सकेंगे. अभी पारंपरिक लोकल ट्रेनों में यात्री आमतौर पर एक ही कोच तक सीमित रहते हैं और दूसरे कोच में जाने के लिए स्टेशन पर उतरना पड़ता है. वेस्टिब्यूल की सुविधा से यात्रियों को ट्रेन के भीतर ही एक कोच से दूसरे कोच में जाने का विकल्प मिलेगा.

इस व्यवस्था से अलग-अलग कोचों में यात्रियों की भीड़ को बांटने में मदद मिलने की उम्मीद है. हालांकि, व्यस्त समय में जब हजारों यात्री एक साथ ट्रेन में चढ़ते और उतरते हैं, तब यह व्यवस्था कितनी कारगर होगी, यह भी ट्रायल के दौरान सामने आएगा. खास तौर पर दरवाजों के पास भीड़ और यात्रियों की आवाजाही को लेकर रेलवे को स्थिति का आकलन करना होगा.

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मुंबई पहुंचने से पहले इस 12 कोच वाली ट्रेन का 63 किलोमीटर लंबे खजुराहो-महोबा सेक्शन पर ट्रायल किया जा चुका है. अब सेंट्रल रेलवे मुंबई के उपनगरीय नेटवर्क के अलग-अलग हिस्सों में इसका परीक्षण करेगा. इन ट्रायल के दौरान ट्रेन की सुरक्षा, दरवाजों की कार्यप्रणाली और संचालन से जुड़े पहलुओं की जांच की जाएगी. इसके बाद परीक्षण के नतीजों का मूल्यांकन होगा और जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेशन व यात्री सेवा शुरू करने की मंजूरी ली जाएगी.

ऑटोमैटिक दरवाजों वाली ट्रेन के संचालन में कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं. हर स्टेशन पर दरवाजों का पूरी तरह खुलना और बंद होना जरूरी होगा. इससे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के रुकने का समय बढ़ सकता है. खासकर सुबह और शाम के पीक आवर्स में जब सैकड़ों यात्री एक साथ ट्रेन में चढ़ते और उतरते हैं, तब दरवाजों के आसपास भीड़ बढ़ने से प्रक्रिया धीमी हो सकती है. रेलवे के ट्रायल में इन सभी पहलुओं की जांच महत्वपूर्ण होगी.

मुंबई की नॉन-एसी लोकल ट्रेनों में ऑटोमैटिक दरवाजे लगाने की यह पहली कोशिश नहीं है. इससे पहले साल 2019 में वेस्टर्न रेलवे ने महालक्ष्मी वर्कशॉप में 15 कोच वाली एक ट्रेन के कुछ डिब्बों में बदलाव किया था. इस परियोजना पर करीब 75 लाख रुपये खर्च किए गए थे. इसमें जनरल, फर्स्ट क्लास, महिला और दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों को शामिल किया गया था. हालांकि, यह प्रयोग नियमित यात्री सेवा में तब्दील नहीं हो सका. इसकी प्रमुख चिंताओं में डिब्बों के भीतर पर्याप्त वेंटिलेशन की कमी भी शामिल थी.

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इससे पहले साल 2016-17 में वेस्टर्न रेलवे ने ऑटोमैटिक दरवाजों को लेकर एक और प्रयोग किया था. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान कई तरह की तकनीकी और व्यावहारिक समस्याएं सामने आई थीं. ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण दरवाजों के ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर (Obstruction Sensors) बार-बार सक्रिय हो जाते थे. इसकी वजह से दरवाजे बंद नहीं हो पाते थे और ट्रेन के संचालन में देरी होती थी.

इस प्रयोग के दौरान वेंटिलेशन की समस्या भी सामने आई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, पीक आवर्स में डिब्बों के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़कर 2,150 पीपीएम तक पहुंच गया था, जबकि अनुमत सीमा 700 पीपीएम बताई गई थी. इसके अलावा, साल 2025 में सेंट्रल रेलवे की ओर से किए गए इसी तरह के एक प्रयोग में दरवाजों की मोटर गर्म होने और सेंसर में खराबी आने की समस्या सामने आई थी. ऐसे में नई ट्रेन के लिए इन पुरानी तकनीकी चुनौतियों का समाधान करना भी जरूरी होगा.

मुंबई की लोकल ट्रेनें शहर की लाइफलाइन मानी जाती हैं. हर दिन लाखों लोग इन्हीं ट्रेनों के सहारे अपने काम पर पहुंचते हैं और घर लौटते हैं. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे के लिए बड़ी जिम्मेदारी है. नई नॉन-एसी ऑटोमैटिक डोर ट्रेन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. हालांकि, इसका वास्तविक फायदा तभी सामने आएगा, जब यह ट्रेन सभी सुरक्षा और तकनीकी परीक्षणों में सफल होकर नियमित यात्री सेवा में शामिल होगी.

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