30 धारदार हथियार, गले पर चाकू और 16 साल की लड़की से रेप, नागपुर में फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से बुना गया खौफनाक जाल

महाराष्ट्र के नागपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां ठाणे से आए एक 19 वर्षीय युवक पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर 16 वर्षीय किशोरी को अपने जाल में फंसाने, ब्लैकमेल करने और बंधक बनाकर कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए किशोरी को सुरक्षित बचा लिया. इस पूरे मामले में एक फूड डिलीवरी बॉय से मिला सुराग पुलिस के लिए सबसे अहम कड़ी साबित हुआ.

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यह मामला नागपुर के हुडकेश्वर थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार आरोपी ठाणे से नागपुर पहुंचा था और उसके पास 30 से अधिक धारदार हथियार थे. जब पुलिस संबंधित किराए के कमरे तक पहुंची तो वहां 16 वर्षीय किशोरी और 19 वर्षीय युवक मौजूद थे. पुलिस के मुताबिक उस समय किशोरी गंभीर हालत में थी और आरोपी उसके गले पर चाकू लगाए हुए था. कमरे के भीतर कई धारदार हथियार भी पड़े मिले.

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने किशोरी को कथित तौर पर कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा और इस दौरान उसके साथ शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना की. आरोप है कि उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया. किशोरी के बाएं हाथ पर धारदार हथियार से गंभीर चोट भी पहुंचाई गई थी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया.

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बंधक बनाकर दुष्कर्म और प्रताड़ना का आरोप



जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी. आरोप है कि आरोपी ने आकाश मेहरा नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उसी के जरिए किशोरी से दोस्ती की. धीरे-धीरे उसने उसका भरोसा जीता और कथित तौर पर उसकी निजी तस्वीरें हासिल कर लीं. इसके बाद आरोपी ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर किशोरी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बाद में किशोरी पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया. विरोध करने पर वह निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देता रहा. आरोप है कि इसी दौरान उसने कथित तौर पर किशोरी का लगातार शोषण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

उधर जब किशोरी घर वापस नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने हुडकेश्वर पुलिस थाने की सीनियर इंस्पेक्टर अनामिका मिर्जापुरे से संपर्क किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर उसकी तलाश शुरू की. हालांकि शुरुआती जांच में वह किराए का कमरा नहीं मिल सका, जहां किशोरी को रखा गया था.

तलाश के दौरान पुलिस की नजर एक फूड डिलीवरी बॉय पर पड़ी. पुलिस ने उससे डिलीवरी से जुड़े मोबाइल नंबर की जानकारी ली. जब उस नंबर का मिलान किशोरी की कॉल डिटेल से किया गया तो पुलिस को अहम सुराग मिला. इसके बाद पुलिस तुरंत संबंधित किराए के कमरे तक पहुंची और किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जांच शुरू की

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान निर्भय उर्फ आकाश माधव पाखरे के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला है. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अपहरण समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है. मामले की जांच जारी है.

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