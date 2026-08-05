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पंचतत्व में विलीन 'गजनी' फेम प्रदीप रावत, बेटे ने दी मुखाग्नि, नम आंखों से दी अंतिम विदाई

लगान और गजनी समेत कई फिल्मों में नजर आने वाले प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में मंगलवार शाम को निधन हो गया. बुधवार शाम एक्टर को अंतिम विदाई दी गई.

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पंचतत्व में विलीन एक्टर प्रदीप रावत (Photo: Yogen Shah)
पंचतत्व में विलीन एक्टर प्रदीप रावत (Photo: Yogen Shah)

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. बुधवार (5 अगस्त) को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां फिल्म जगत की तमाम दिग्गज हस्तियों ने पहुंचकर उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दी. आमिर खान से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, कई जाने-माने सितारे अपने इस साथी को अंतिम बार श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

प्रदीप रावत के अंतिम संस्कार में उनके परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के अलावा इंडस्ट्री के कई चर्चित चेहरे नजर आए. सुपरस्टार आमिर खान, मशहूर डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा और यशपाल शर्मा उन्हें विदाई देने पहुंचे. आमिर खान समेत वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर अपने साथी कलाकार को खोने का दर्द साफ झलक रहा था.

ओशिवारा श्मशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार
अंतिम सफर से पहले प्रदीप रावत के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मुंबई के गोरेगांव पश्चिम स्थित 'इम्पीरियल हाइट्स' में रखा गया था. यहां उनके रिश्तेदारों, परिजनों और इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. इसके बाद जोगेश्वरी (पश्चिम) स्थित ओशिवारा श्मशान घाट में पूरे हिंदू रीति-रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ. प्रदीप को बेटे ने मुखाग्नि दी.

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आमिर खान ने क्या कहा?
'वैरायटी इंडिया' से बात करते हुए, खान ने 'गजनी' में रावत के खतरनाक विलेन वाले किरदार को श्रद्धांजलि दी और इसे स्क्रीन पर सबसे यादगार विलेन किरदारों में से एक बताया. उन्होंने कहा, 'एक एक्टर के तौर पर वह बहुत समर्पित और निडर थे. प्रदीप जी ने 'गजनी' में मुख्य विलेन का किरदार निभाया था. मुझे लगता है कि यह हमारे सिनेमा के सबसे प्रभावशाली विलेन किरदारों में से एक था. उनके बिना यह फ़िल्म इतनी सफल नहीं हो पाती.'

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