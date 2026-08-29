कभी आगे, कभी पीछे घूमी सीट...चीन की इस राइड ने लोगों की रूह कंपा दी!

रोलर कोस्टर पर बैठना वैसे ही कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं. ऊपर से अगर राइड ऐसी हो कि आपको खुद पता न चले कि अगले ही पल आपका चेहरा किस दिशा में होगा, तो सोचिए हालत कैसी होगी. चीन के एक एम्यूजमेंट पार्क में दो लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ.

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दोनों बड़े आराम से रोलर कोस्टर पर बैठे थे. राइड धीरे-धीरे ऊपर चढ़ी तो चेहरे पर ज्यादा डर नहीं था. लेकिन जैसे ही रोलर कोस्टर ने रफ्तार पकड़ी और नीचे की तरफ गोता लगाया, दोनों की हालत बदल गई.अगले कुछ मिनट तक राइड के साथ-साथ दोनों की चीखें भी हवा में गूंजती रहीं.

वीडियो में दो युवक एक-दूसरे के बगल में बैठे दिखाई देते हैं. शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन तेज मोड़, अचानक गिरावट और हवा में उल्टा होने के बाद दोनों लगातार चिल्लाते रहते हैं.



इस राइड की खासियत क्या है?

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट The Coaster Scoop ने शेयर किया है. इसमें चीन के चांगझोउ स्थित चीन डाइनॉसोर पॉर्क की मशहूर डाइनोकोंडा रोलर कोस्टर दिखाई गई है.

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इस रोलर कोस्टर की सबसे खास बात इसकी सीटें हैं. ये सीटें ट्रैक से अलग एक खास एक्सिस पर लगी हैं, जिससे रोलर कोस्टर के दौड़ते समय सीटें अपने आप अलग-अलग दिशा में घूम सकती हैं.

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यानी ट्रैक एक दिशा में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सीट किस तरफ घूमेगी, यह हमेशा पहले से तय नहीं होता. तेज रफ्तार, गिरावट और 360 डिग्री के लूप के दौरान राइडर कभी आगे, कभी पीछे या किसी दूसरी दिशा की तरफ हो सकते हैं.इसी वजह से राइड में बैठे लोगों के लिए अगले पल होने वाली मूवमेंट का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है.

दुनिया में सिर्फ तीन ऐसी राइड

The Coaster Scoop के मुताबिक, डाइनोकोंडा अपनी तरह की दुनिया की बेहद दुर्लभ रोलर कोस्टर राइड है. दुनिया में इस डिजाइन की केवल तीन राइड मौजूद हैं.लोगों ने ये वीडियो देखकर कहा कि डर जरूर लग रहा है, लेकिन मौका मिले तो वे फिर भी इस राइड पर बैठना चाहेंगे.दूसरे यूजर ने कहा कि वीडियो देखने के बाद उनका चीन जाने का मन करने लगा. लेकिन कई लोगों के लिए यह वीडियो किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं था.

वीडियो में दोनों युवकों की हालत देखकर एक बात तो साफ है. रोलर कोस्टर पर बैठने से पहले शायद वे जितने उत्साहित थे, राइड खत्म होने तक उतने ही खुश थे कि आखिरकार यह खत्म हो गई.

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