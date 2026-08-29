खेल-खेल में चालू हुआ पिच रोलर, मासूम की कुचलकर मौत; गुरुग्राम की क्रिकेट अकादमी में दर्दनाक हादसा

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक प्राइवेट क्रिकेट अकादमी में बच्चों के बीच खेल-खेल में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक मासूम की जान चली गई. बिहार के रहने वाले रतन का बेटा आकाश क्रिकेट अकादमी के मैदान में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी वह पिच रोलर की चपेट में आ गया.

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दरअसल, बिहार के नालंदा निवासी और गुरुग्राम में स्क्रैप का काम करने वाले रतन का परिवार यहां रहता है. उनका बेटा आकाश अन्य बच्चों के साथ आशु नामक शख्स की चार एकड़ में फैली क्रिकेट अकादमी के अंदर खेल रहा था. इसी दौरान खेल-खेल में एक बच्चे ने लापरवाही से खड़े पिच रोलर का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (MCB) चालू कर दिया, जिससे रोलर चलने लगा.

रोलर को आगे-पीछे करने के दौरान संतुलन बिगड़ने से आकाश उसके सामने गिर गया और रोलर की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी कुचलकर मौत हो गई. घटना के बाद डर के मारे अन्य बच्चे वहां से भाग गए.

हादसे के करीब एक घंटे बाद बड़े बेटे नील ने घर पहुंचकर परिजनों को आकाश के घायल होने की बात बताई. परिजन जब तक अकादमी पहुंचे, वहां क्रिकेट अभ्यास के लिए पहुंचे अन्य खिलाड़ियों ने लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े आकाश को देखा.

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खिलाड़ियों ने तुरंत एक निजी वाहन का प्रबंध कर उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों के अनुसार, वे स्थिति की गंभीरता से अनजान थे और उन्हें घटना के काफी देर बाद बच्चे की मौत की जानकारी मिली.

परिजनों ने नहीं लगाया कोई आरोप

इत्तेफाकन मौत की कार्रवाई मामले की सूचना मिलने पर खेड़की दौला पुलिस स्टेशन की टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की.

जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर रणजीत के अनुसार, मृतक बच्चे के परिजनों ने इसे एक आकस्मिक दुर्घटना माना है और किसी भी व्यक्ति या अकादमी संचालक के खिलाफ लापरवाही या गड़बड़ी का आरोप लगाने से इनकार कर दिया है.

परिजनों के लिखित बयान के आधार पर पुलिस ने इत्तेफाकन मौत के तहत कानूनी कार्रवाई पूरी की तथा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

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