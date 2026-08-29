scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बैग में पोटी लेकर घूमता है ये शख्स, दुकान और मॉल में मचा रखा है आतंक

अमेरिका के तुलसा शहर के लोग एक ऐसे शख्स से परेशान हैं, जो अपने बैग में पॉटी लेकर घूमता है. देर रात मौका पाकर वह दुकान और सुपर मार्केट के बाहर दीवारों पर पॉटी लेप देता है. पुलिस भी अभी उसे नहीं पकड़ पाई है.

Advertisement
X
अमेरिका के मॉल और सुपरमार्केट को गंदा कर जाता है ये शख्स (Photo - AI Generated)
अमेरिका के मॉल और सुपरमार्केट को गंदा कर जाता है ये शख्स (Photo - AI Generated)

अमेरिका में एक अजीबोगरीब मामले ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. यहां एक शख्स पर आरोप है कि वह दुकानों और शॉपिंग सेंटर की दीवारों और दरवाजों पर गंदगी फैला रहा है. पुलिस के मुताबिक, यह शख्स अपना चेहरा ढककर और बेहद कम कपड़ों में आता है, पहले एक बैग में पॉटी करता है और फिर उसे दुकानों की दीवारों पर लगा देता है. इतना ही नहीं, वह कैमरे के सामने आपत्तिजनक हरकत भी कर चुका है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला अमेरिका के तुलसा शहर के हार्वर्ड इलाके का है. पुलिस अब इस शख्स की तलाश में जुटी है और लोगों से उसकी पहचान या ठिकाने के बारे में जानकारी देने की अपील की है.

शॉपिंग सेंटर में बार-बार पहुंच रहा था शख्स
तुलसा पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त को उन्हें एक शॉपिंग सेंटर में चल रही परेशान करने वाली गतिविधि की सूचना मिली. 81st और हार्वार्ड के पास मौजूद इस सेंटर के एक कारोबारी ने पुलिस को बताया कि एक शख्स पहले भी वहां आ चुका है.

सम्बंधित ख़बरें

Germany work culture, Germany work life balance,
शाम 5 बजे से पहले खाली हुआ ऑफिस, जर्मनी का वर्क कल्चर देखिए
great white shark attack
'चेहरे से सिर्फ 30cm दूर थी शार्क', महिला ने बताया एक मुक्के ने बचाई जान
Taiwan robot vacuum affair case
रोबोट वैक्यूम क्लीनर ने पकड़ा पत्नी का अफेयर, लेकिन पति को मिली सजा
bride to be flight surprise
जब एयर होस्टेस ने दुल्हन को दिया क्यूट सरप्राइज, यादगार बन गई फ्लाइट
UP woman breaks open piggy bank UP woman breaks open piggy bank
न कार, न फोन...9 साल की बचत से युवती ने खरीदी जमीन, लोग दंग

आरोप है कि वह शख्स कुत्तों की गंदगी उठाने वाले बैग में पॉटी करता था और फिर उसे दुकान की दीवारों और दरवाजों पर फैला देता था. बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बाद कारोबारी ने उसे पकड़ने के लिए दुकान के आसपास सुरक्षा कैमरे लगवा दिए.

Advertisement

कैमरे में कैद हुई पूरी हरकत
पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा कैमरों ने आखिरकार उस शख्स की हरकत रिकॉर्ड कर ली. फुटेज में वह कैमरे के सामने खुद को एक्सपोज करता हुआ नजर आया. इसके बाद उसने फिर एक डॉग-वेस्ट बैग में मल किया.

पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त शख्स ने सिर्फ एक थॉन्ग, कटा हुआ मास्क और शॉवर कैप पहन रखा था. फुटेज में उसके पैरों में क्रॉक्स जैसे जूते भी दिखाई दे रहे हैं.

यानी एक तरफ वह अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसका पहनावा इतना अलग था कि पुलिस ने उसके हुलिए को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है.

कई बार पहुंची पुलिस, फिर भी हाथ नहीं आया
मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस कई बार इलाके में पहुंची. लेकिन अब तक अधिकारी उसे पकड़ नहीं सके हैं. पुलिस का कहना है कि शख्स के दोबारा वहां पहुंचने की आशंका है. यही वजह है कि आसपास के कारोबारियों और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि इस शख्स ने इलाके में कितने कारोबारियों को निशाना बनाया है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसके खिलाफ इस तरह की अन्य शिकायतें भी दर्ज हुई हैं.

Advertisement

पुलिस ने लोगों से मांगी मदद
तुलसा पुलिस ने सोशल मीडिया पर शख्स की जानकारी साझा करते हुए लोगों से उसकी पहचान बताने की अपील की है. तुलसा पुलिस ने कहा है कि अगर किसी को इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वह पुलिस से संपर्क कर सकता है.

पुलिस के मुताबिक, जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जा सकती है. फिलहाल पुलिस इस अजीबोगरीब मामले में आरोपी की तलाश कर रही है. लगातार दुकानों को निशाना बनाए जाने की वजह से स्थानीय कारोबारी भी परेशान हैं और चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस 'सीरियल डिफेकेटर' को पकड़ ले.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    बैग में पोटी लेकर घूमता है ये शख्स, दुकान और मॉल में मचा रखा है आतंक |
    'मेयर ममदानी को 10 हजार जन्म लेने पड़ेंगे, तब...', मोहन भागवत का विरोध कर रहे न्यूयॉर्क मेयर पर बरसे BJP नेता |
    बाढ़ संकट में साथ खड़े भारत की नेपाल ने की तारीफ, PM मोदी का जिक्र कर कहा- वो बहुत दरियादिल |
    Mahindra की इस SUV की बंपर डिमांड, नहीं है कोई टक्कर देने वाला, 70 हजार पार हुई सेल |
    चूहे का पीछा करते ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा सांप, ट्यूबलाइट में फंसा... डॉक्टरों और मरीजों में मचा हड़कंप |
    'हमसे गलती हो गई, दोबारा नहीं आएंगे...', महिला से मिलने पहुंचे युवक को पेड़ से बांधकर पीटा |
    पत्नी को प्रेग्नेंसी में दिया धोखा-3 बच्चों को छोड़ा, PAK क्रिकेटर ने तलाकशुदा से रचाई दूसरी शादी, तड़पती रग गई EX वाइफ |
    Janmashtami 2026: न खोया, न दूध... चीनी और जरा से मेवों से झटपट बनाएं मूंगफली की टेस्टी बर्फी, काजू कतली हो जाएगी फेल |
    केरल में हंगामा, CM का रास्ता रोक खड़े हुए उनकी ही पार्टी के नेता, हुई जोरदार बहस |
    प्रतापगढ़ में SDM की बेटी को लगा दिया एक्सपायरी इंजेक्शन, दो फार्मासिस्ट सस्पेंड; पूरा स्टोर सील
    Advertisement