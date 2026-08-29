बैग में पोटी लेकर घूमता है ये शख्स, दुकान और मॉल में मचा रखा है आतंक

अमेरिका में एक अजीबोगरीब मामले ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. यहां एक शख्स पर आरोप है कि वह दुकानों और शॉपिंग सेंटर की दीवारों और दरवाजों पर गंदगी फैला रहा है. पुलिस के मुताबिक, यह शख्स अपना चेहरा ढककर और बेहद कम कपड़ों में आता है, पहले एक बैग में पॉटी करता है और फिर उसे दुकानों की दीवारों पर लगा देता है. इतना ही नहीं, वह कैमरे के सामने आपत्तिजनक हरकत भी कर चुका है.

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डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला अमेरिका के तुलसा शहर के हार्वर्ड इलाके का है. पुलिस अब इस शख्स की तलाश में जुटी है और लोगों से उसकी पहचान या ठिकाने के बारे में जानकारी देने की अपील की है.

शॉपिंग सेंटर में बार-बार पहुंच रहा था शख्स

तुलसा पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त को उन्हें एक शॉपिंग सेंटर में चल रही परेशान करने वाली गतिविधि की सूचना मिली. 81st और हार्वार्ड के पास मौजूद इस सेंटर के एक कारोबारी ने पुलिस को बताया कि एक शख्स पहले भी वहां आ चुका है.

आरोप है कि वह शख्स कुत्तों की गंदगी उठाने वाले बैग में पॉटी करता था और फिर उसे दुकान की दीवारों और दरवाजों पर फैला देता था. बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बाद कारोबारी ने उसे पकड़ने के लिए दुकान के आसपास सुरक्षा कैमरे लगवा दिए.

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कैमरे में कैद हुई पूरी हरकत

पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा कैमरों ने आखिरकार उस शख्स की हरकत रिकॉर्ड कर ली. फुटेज में वह कैमरे के सामने खुद को एक्सपोज करता हुआ नजर आया. इसके बाद उसने फिर एक डॉग-वेस्ट बैग में मल किया.

पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त शख्स ने सिर्फ एक थॉन्ग, कटा हुआ मास्क और शॉवर कैप पहन रखा था. फुटेज में उसके पैरों में क्रॉक्स जैसे जूते भी दिखाई दे रहे हैं.

यानी एक तरफ वह अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसका पहनावा इतना अलग था कि पुलिस ने उसके हुलिए को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है.

कई बार पहुंची पुलिस, फिर भी हाथ नहीं आया

मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस कई बार इलाके में पहुंची. लेकिन अब तक अधिकारी उसे पकड़ नहीं सके हैं. पुलिस का कहना है कि शख्स के दोबारा वहां पहुंचने की आशंका है. यही वजह है कि आसपास के कारोबारियों और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि इस शख्स ने इलाके में कितने कारोबारियों को निशाना बनाया है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसके खिलाफ इस तरह की अन्य शिकायतें भी दर्ज हुई हैं.

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पुलिस ने लोगों से मांगी मदद

तुलसा पुलिस ने सोशल मीडिया पर शख्स की जानकारी साझा करते हुए लोगों से उसकी पहचान बताने की अपील की है. तुलसा पुलिस ने कहा है कि अगर किसी को इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वह पुलिस से संपर्क कर सकता है.

पुलिस के मुताबिक, जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जा सकती है. फिलहाल पुलिस इस अजीबोगरीब मामले में आरोपी की तलाश कर रही है. लगातार दुकानों को निशाना बनाए जाने की वजह से स्थानीय कारोबारी भी परेशान हैं और चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस 'सीरियल डिफेकेटर' को पकड़ ले.

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