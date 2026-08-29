India’s Best Mountain Lakes: पहाड़ों पर चाहिए बीच का मजा? दोस्तों संग घूम आएं भारत की ये 6 सबसे खूबसूरत झीलें

India’s Best Mountain Lakes: समुद्र का किनारा, लहरों की आवाज और रेत पर टहलना बीच का नाम सुनते ही अक्सर यही तस्वीर दिमाग में आती है. समुद्र किनारे रेत पर चलने का मजा लेने ही हर साल हजारों की संख्या में लोग गोवा और मुंबई का रूख करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां समुद्र नहीं, बल्कि पहाड़ों के बीच आपको बीच जैसा खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है?
यहां झीलों का साफ पानी, सुनहरी रेत जैसे किनारे और चारों तरफ पहाड़ मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपको पलभर के लिए लगेगा जैसे आप किसी पहाड़ी बीच पर आ गए हैं. अगर आप भी पहाड़ और बीच दोनों का मजा लेना चाहते हैं तो हम आपको भारत में ही मौजूद कुछ ऐसी लोकेशन के बारे में बताएंगे, जहां जाकर आपको एक साथ दोनों का मजा मिल जाएगा.
चंद्रताल, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित चंद्रताल झील अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है. झील का नीला पानी और उसके आसपास फैले पहाड़ इसे बेहद खास बनाते हैं. इसके किनारे बैठकर आपको समुद्र तट जैसी शांति महसूस हो सकती है, हालांकि यहां समुद्र की जगह ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवाएं आपका साथ देती हैं.
त्सो मोरीरी, लद्दाख
लद्दाख की ऊंचाई पर मौजूद त्सो मोरीरी झील का नजारा किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगता. नीला पानी, खुला आसमान और चारों तरफ ऊंचे पहाड़ इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं. झील का किनारा कई जगहों पर ऐसा दिखाई देता है जैसे पहाड़ों के बीच कोई शांत समुद्री तट हो.
पंगोंग झील, लद्दाख
पंगोंग झील का नाम भारत की खूबसूरत जगहों में जरूर लिया जाता है. झील का विशाल नीला विस्तार और उसके पीछे खड़े भूरे पहाड़ एक शानदार कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं. यहां पानी के किनारे बैठकर तस्वीरें लेना और आसपास के नजारे देखना पर्यटकों को खूब पसंद आता है.
दल झील, कश्मीर
कश्मीर की दल झील समुद्र तट नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी शांत वाटरफ्रंट से कम नहीं. चारों तरफ पहाड़, झील का शांत पानी और शिकारे इस जगह को खास बनाते हैं. सुबह के समय यहां का नजारा बेहद मनमोहक दिखाई देता है.
नैनी झील, उत्तराखंड
नैनीताल की नैनी झील पहाड़ों के बीच बसी एक खूबसूरत झील है. इसके आसपास की हरियाली, पहाड़ी ढलान और पानी का विस्तृत किनारा इसे एक अलग तरह का बीच जैसा अनुभव देते हैं. शाम के समय झील के आसपास घूमना और बोटिंग करना ट्रिप को यादगार बना सकता है.
रिवालसर झील, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल की रिवालसर झील अपेक्षाकृत शांत और कम भीड़ वाली जगह है. पहाड़ियों से घिरी यह झील उन लोगों के लिए अच्छी जगह हो सकती है जो प्रकृति के करीब कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं.
पहाड़ों में बीच जैसा अनुभव क्यों है खास?
पहाड़ी झीलों के किनारे समुद्र की लहरें भले न हों, लेकिन यहां पानी का विस्तृत फैलाव, खुले आसमान और पहाड़ों का खूबसूरत बैकड्रॉप एक अलग ही अनुभव देता है. अगर आप समुद्र के बजाय इस बार कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो पहाड़ों के बीच बसे इन वाटर डेस्टिनेशन को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
इस बात का रखें खास ध्यान
हालांकि इन जगहों पर जाने से पहले मौसम, स्थानीय नियम, सड़क की स्थिति और ऊंचाई से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी जरूर लें. इसके साथ ही नेचर की इन खूबसूरत जगहों पर जाकर बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएं.