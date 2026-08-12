6,6,6,6,6,6,6 और 10 चौके... एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे का तहलका, जड़ा तूफानी शतक, और बन गया 443 का स्कोर

इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ के 18 साल के बेटे रॉकी फ्लिंटॉफ ने मंगलवार को समरसेट के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से जमकर सुर्खियां बटोरीं. टॉन्टन में खेले गए मुकाबले में उन्होंने महज 65 गेंदों में शतक पूरा किया और 76 गेंदों पर 123 रन की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत लंकाशायर ने 174 रन की बड़ी जीत दर्ज करते हुए नॉकआउट चरण में जगह बना ली.

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फ्लिंटॉफ ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, वह उनके पिता एंड्रयू की याद दिलाने वाला था. अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए जब उन्होंने सिंगल लिया तो वह हवा में उछल पड़े और मुट्ठी भींचकर जश्न मनाया. यह उनका लिस्ट-ए क्रिकेट में पहला शतक भी था.

समरसेट ने टॉस जीतकर लंकाशायर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन यह फैसला उसके लिए भारी पड़ गया. लंकाशायर ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 443 रन ठोक दिए. यह लंकाशायर का लिस्ट-ए क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

कीटन जेनिंग्स ने 127 गेंदों पर 156 रन बनाए. इसके बाद फ्लिंटॉफ ने पारी को ऐसी रफ्तार दी कि समरसेट के गेंदबाजों के लिए वापसी का कोई मौका नहीं बचा. फ्लिंटॉफ के साथ हैरी सिंह और जैक ब्लैथरविक ने भी आखिरी ओवरों में जमकर रन बटोरे.

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जैक ब्लैथरविक ने तो सिर्फ 10 गेंदों पर नाबाद 32 रन ठोक दिए. इन तेज पारियों की वजह से लंकाशायर 400 रन का आंकड़ा पार करने में सफल रहा. पूरी पारी में टीम ने 20 छक्के लगाए.

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16 साल की उम्र में प्रो कॉन्ट्रैक्ट, अब बना रहे पहचान

रॉकी फ्लिंटॉफ के लिए यह सफर अचानक शुरू हुई कहानी नहीं है. उन्होंने जून 2024 में 16 साल की उम्र में लंकाशायर के साथ अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. उसी साल वह इंग्लैंड अंडर-19 के सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने.

इसके बाद उन्हें इंग्लैंड लायंस की युवा टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने का मौका मिला. ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI के खिलाफ उन्होंने शतक भी लगाया.

हालांकि पिछले साल अंडर-19 की जिम्मेदारियों और चोट के कारण वह लंकाशायर की पहली टीम के लिए कोई मुकाबला नहीं खेल पाए. इस साल उन्होंने वापसी की और मेट्रो बैंक वन-डे कप में अब तक सात मुकाबले खेल चुके हैं. इन सभी मैचों में वह नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं.

443 के जवाब में समरसेट की शुरुआत ही लड़खड़ाई

443 रन के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी समरसेट की टीम शुरुआत से ही दबाव में रही. 33 रन के स्कोर तक उसके दो विकेट गिर चुके थे. एस्पिनवॉल ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को LBW आउट किया.

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इसके बाद 85 रन के स्कोर पर लुईस गोल्ड्सवर्दी दीप मिडविकेट पर कैच आउट हुए. उन्हें बाल्डरसन ने आउट किया. समरसेट का चौथा विकेट 150 रन पर गिरा, जब जोश थॉमस 42 रन की तेज पारी खेलने के बाद हैरी सिंह की गेंद पर बोल्ड हो गए. वह आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे.

इसके बाद समरसेट के लिए लक्ष्य लगातार मुश्किल होता गया. जरूरी रन रेट 10 रन प्रति ओवर से ऊपर पहुंच चुका था और मैच का नतीजा लगभग तय नजर आने लगा था.

लैम्बी ने 68 बनाए, लेकिन समरसेट 269 पर ढेर

समरसेट की ओर से टॉम लैम्बी ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए. उन्होंने 58 गेंदों का सामना किया और 10 चौके लगाए. हालांकि उनकी पारी भी टीम को लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचा सकी. लैम्बी ने इस इवेंट के आठ ग्रुप मैचों में अब तक 547 रन बना लिए हैं और उनका एवरेज 68 का है.

लैम्बी को एस्पिनवॉल ने डीप स्क्वायर पर कैच कराया. इसके बाद युवा विकेटकीपर बेन चर्च ने कुछ जोरदार शॉट लगाए और 24 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी समरसेट की मुश्किलों को छिपाने के लिए काफी नहीं थी.

समरसेट की पूरी टीम 269 रन पर सिमट गई. लंकाशायर की ओर से एस्पिनवॉल ने 42 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि बाल्डरसन ने 58 रन देकर 4 विकेट चटकाए. इस तरह लंकाशायर ने मुकाबला 174 रन से अपने नाम किया और नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर ली.

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यह मुकाबला लंकाशायर के लिए हर लिहाज से खास रहा. टीम ने पहले बल्लेबाजी में अपना सबसे बड़ा लिस्ट-ए स्कोर बनाया, फिर गेंदबाजों ने समरसेट को 269 रन पर रोक दिया. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 18 साल के रॉकी फ्लिंटॉफ की हुई, जिन्होंने 65 गेंदों में शतक जड़कर अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली.

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