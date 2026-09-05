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Aaj ka Rashifal 5 सितंबर 2026: मिथुन राशि वालों की पैसों की स्थिति में आएगा सुधार, जानें सभी राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 5 सितंबर 2026, Horoscope Today: मित्रों की मदद से आसानी से बन जाएंगे. आज तेजी से काम करने का दिन है और महत्वपूर्ण लोगों से खास मुलाकात होगी. मन की पुरानी टेंशन दूर होगी.

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मेष राशि: कार्यक्षेत्र के लिए नई योजनाएं बनाने का समय, संतान संबंधी परेशानी होगी दूर
मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र के लिए नई योजना बनाने का यह बिल्कुल सही समय है. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतरीन लाभ मिलेगा और संतान संबंधी पुरानी परेशानी दूर होगी.

अपना मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते रहें. आपकी सेहत ठीक रहेगी और व्यापार में स्थिति पूरी तरह आपके अनुकूल बनी रहेगी.

जरूरी टिप: धैर्य रखें

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

वृष राशि: परिवार से जुड़े काम होंगे पूरे, धन की स्थिति में सुधार के प्रयास जरूरी
वृष राशि के जातकों के परिवार से संबंधित रुके हुए काम बन जाएंगे. हालांकि, धन की स्थिति सुधारने के लिए आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे.

जीवन में सुख-सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी. प्रोफेशन के मामले में जल्दबाजी में फैसले न करें. मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा, लेकिन व्यापार में थोड़ा नुकसान होने की आशंका बनी हुई है.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 6 और 7

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शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन कराएं.

मिथुन राशि: मित्रों की मदद से बनेंगे काम, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार
मिथुन राशि के जातकों के काम मित्रों की मदद से आसानी से बन जाएंगे. आज तेजी से काम करने का दिन है और महत्वपूर्ण लोगों से खास मुलाकात होगी.

मन की पुरानी टेंशन दूर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. हालांकि, व्यापार में ज्यादा निवेश करने से बचें.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

कर्क राशि: प्रॉपर्टी से संबंधित फैसले सोच-समझकर लें, बढ़ेगा मान-सम्मान
कर्क राशि के जातकों को प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी फैसला बहुत सोच-समझकर ही लेना चाहिए. मन में नेगेटिव विचारों को बिल्कुल न आने दें.

समाज और कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान और बढ़ेगा. सेहत आपकी ठीक रहेगी. नौकरी में बदलाव का विचार बन सकता है, वहीं व्यापार में धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 4 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में फूल दान करें.

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सिंह राशि: धैर्य से काम करने का दिन, व्यापार में होगा बड़ा लाभ
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य से काम करने का है. लोगों से बेवजह उलझने से बचें, इससे मानसिक चिंता पूरी तरह दूर होगी.

अपने अनियंत्रित खर्चों को कंट्रोल में रखें. संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी और व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा.

जरूरी टिप: सेहत पर ध्यान दें

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

कन्या राशि: विदेश से जुड़े काम बनेंगे, शिक्षा क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता
कन्या राशि के जातकों के विदेश से संबंधित कार्य आसानी से बन जाएंगे. अपने बेवजह के खर्चों को कंट्रोल करें, जिससे धन संबंधी समस्याएं हल होंगी.

रिश्तेदारों से किसी बात पर मतभेद होने की संभावना है. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता मिलेगी और व्यापार से बड़ा लाभ होने का योग है.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज का उपाय (aaj ke upay): चींटियों को आटा और गुड़ खिलाएं.

तुला राशि: धन लाभ का बन रहा है योग, नेतृत्व क्षमता में होगी बढ़ोतरी
तुला राशि के जातकों के लिए धन लाभ का शानदार योग बन रहा है. करियर से संबंधित सभी प्रमुख कार्य बनेंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी.

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प्रॉपर्टी खरीदने की नई योजना बन सकती है. परिवार की सलाह से ही बड़े फैसले लें, व्यापार में स्थिति काफी मजबूत होगी.

जरूरी टिप: नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 6 और 7

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

वृश्चिक राशि: आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, व्यापार में उन्नति के नए रास्ते
वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. अचानक धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे.

अपनी वाणी का प्रयोग सोच-समझकर करें. आपका मन काफी उत्साहित रहेगा और व्यापार में लगातार उन्नति के नए रास्ते बनते दिखाई देंगे.

जरूरी टिप: धैर्य रखें

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

धनु राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, रुके हुए काम होंगे पूरे
धनु राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा. आपकी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा और लंबे समय से रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे.

विदेश से संबंधित कार्य भी बन जाएंगे और मन की पुरानी चिंता दूर होगी. व्यापार के क्षेत्र में बेहतरीन लाभ होने की उम्मीद है.

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जरूरी टिप: अलर्ट रहें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 9 और 12

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

मकर राशि: रिसर्च से जुड़े कामों में होगा लाभ, व्यापार में दिखेगी बढ़त
मकर राशि के जातकों के विदेश से जुड़े कार्य बनेंगे और रिसर्च से जुड़े कामों में बड़ा लाभ हासिल होगा. धैर्यपूर्वक काम करने का यह सही समय है.

अचानक अनजान लोगों से मुलाकात होगी. धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं, जिससे व्यापार में काफी बढ़त देखने को मिलेगी.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ अंक (Lucky Number): 4, 8 और 10

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल अर्पित करें.

कुंभ राशि: करियर से जुड़ी समस्याएं होंगी हल, बड़े निवेश से बचें
कुंभ राशि के जातकों के लिए धन लाभ का योग है और करियर से संबंधित पुरानी समस्याएं हल होंगी. जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें.

आज के दिन कोई बड़ा निवेश करने से पूरी तरह परहेज करें. अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि व्यापार में थोड़ा नुकसान होने का खतरा है.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 8, 11 और 17

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

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आज का उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को दाना खिलाएं.

मीन राशि: प्रतियोगिता के क्षेत्र में मिलेगी सफलता, सावधानी से करें निवेश
मीन राशि के जातकों को हर काम बहुत सावधानीपूर्वक करने की जरूरत है. प्रतियोगिता के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी.

अहंकार से पूरी तरह बचें और ऐसा कोई काम न करें जिससे मानसिक तनाव बढ़े. व्यापार के क्षेत्र में बहुत सावधानी से निवेश करें.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 9 और 12

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

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