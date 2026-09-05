60 साल के शख्स ने पांच साल की बच्ची से किया रेप, गुरुग्राम में हैरान कर देने वाला मामला

हरियाणा के गुरुग्राम में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने 60 साल के बुजुर्ग को पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है.

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पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि पीड़िता उस शख्स से अरबी भाषा सीखने जाती थी. परिवार की शिकायत पर POCSO एक्ट में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

पुलिस के अनुसार, मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला यह परिवार गुरुग्राम में रहता है. अपनी शिकायत में बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बेटी पड़ोस में रहने वाले आरोपी के पास अरबी सीखने जाती थी. वहीं शख्स ने पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया.

रोती-बिलखती बच्ची जब घर पहुंची तो उसने परिजनों को सारी बात बताई. इसके बाद परिवार पुलिस के पास पहुंचा. फैमिली की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्ची को मेडिकल जांच के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. हम आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं. वहीं चाइल्ड वेलफेयर कमिटी फिलहाल बच्ची की काउंसलिंग कर रही है.

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