December Travel Destinations: बर्फबारी, रेगिस्तान या समंदर... दिसंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 10 जगहें

December Travel Destinations: दिसंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सुहाना रहता है. न गर्मी की परेशानी होती है और न ही मानसून जैसी बारिश का डर. ऐसे में आप परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं. खास बात यह है कि दिसंबर में आप समुद्र किनारे छुट्टियां बिताने से लेकर पहाड़ों पर बर्फबारी और रेगिस्तान की सैर तक का मजा ले सकते हैं. अगर आप भी दिसंबर में कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो भारत की इन 10 खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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गोवा (Goa)

दिसंबर में गोवा घूमने का अपना अलग ही मजा है. इस दौरान यहां का मौसम बीच पर घूमने और वॉटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए अच्छा रहता है. आप यहां अंजुना बीच पर घूमने, शैक में बैठकर खाने-पीने और समुद्र किनारे सुकून के पल बिताने का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा अंजुना के फ्ली मार्केट से शॉपिंग और पुराने पुर्तगाली चर्चों और इमारतों को देखना भी अच्छा अनुभव हो सकता है. अगर आप न्यू ईयर पार्टी का आनंद लेना चाहते हैं तो गोवा जा सकते हैं.

वायनाड (Wayanad)

केरल का वायनाड अपनी हरियाली, पहाड़ों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए मशहूर है. दिसंबर में यहां घूमने के लिए मौसम काफी अच्छा रहता है. यहां आप घने जंगलों, मसालों के बागानों और प्राकृतिक गुफाओं को देख सकते हैं. वायनाड वाइल्डलाइफ रिजर्व में हाथी, तेंदुए और भालू जैसे जंगली जानवरों को देखने का मौका भी मिल सकता है. प्रकृति के बीच कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं, तो वायनाड जा सकते हैं.

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जैसलमेर (Jaisalmer)

राजस्थान का जैसलमेर दिसंबर में घूमने के लिए शानदार जगह है. यहां के सुनहरे रेत के टीले सर्दियों में बेहद खूबसूरत नजर आते हैं. आप यहां ऊंट की सवारी, डेजर्ट सफारी और रेगिस्तान में कैंपिंग का मजा ले सकते हैं. रात के समय खुले आसमान के नीचे तारों को देखना भी यादगार अनुभव हो सकता है. इसके अलावा जैसलमेर किला, जैन मंदिर और पुरानी हवेलियां यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.

गोकर्ण (Gokarna)

कर्नाटक का गोकर्ण उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जिन्हें समुद्र किनारे शांत जगहों पर घूमना पसंद है. गोवा की तुलना में यहां का माहौल काफी सुकून भरा रहता है. यहां आप साफ समुद्र तटों, नारियल के पेड़ों और खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं. ओम बीच पर वॉटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा यहां स्थित महाबलेश्वर मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है.

अंडमान और निकोबार (Andaman and Nicobar)

दिसंबर में समुद्र किनारे छुट्टियां बिताने के लिए अंडमान और निकोबार भी अच्छा विकल्प है. यहां के साफ नीले पानी, सफेद रेत वाले बीच और नारियल के पेड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. हैवलॉक आइलैंड और राधानगर बीच यहां की खास जगहों में शामिल हैं. आप यहां स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, कयाकिंग और पैरासेलिंग जैसी एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल देखना भी एक खास अनुभव रहेगा.

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कच्छ (Kutch)

गुजरात का कच्छ अपने सफेद रेगिस्तान के लिए दुनियाभर में मशहूर है. दिसंबर में यहां रण उत्सव का आयोजन होता है, जो फरवरी तक चलता है. इस दौरान सफेद नमक के मैदान में लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं. आप यहां ऊंट की सवारी और हॉट एयर बैलून का अनुभव भी ले सकते हैं. इसके अलावा धोलावीरा के ऐतिहासिक अवशेष और वाइल्ड ऐस सेंचुरी भी घूमने लायक जगहें हैं.

औली (Auli)

अगर आप दिसंबर में बर्फबारी और पहाड़ों का मजा लेना चाहते हैं, तो उत्तराखंड का औली जा सकते हैं. यह जगह अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों और स्कीइंग के लिए मशहूर है. यहां से नंदा देवी समेत कई खूबसूरत पर्वत चोटियों का नजारा दिखाई देता है. आप यहां स्कीइंग सीख सकते हैं और बर्फ में खेलने का आनंद ले सकते हैं. हालांकि, बर्फबारी और स्कीइंग की स्थिति मौसम पर निर्भर करती है.

कोणार्क (Konark)

ओडिशा का कोणार्क अपनी ऐतिहासिक विरासत और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है. यहां स्थित सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है. दिसंबर में आप यहां मंदिर घूमने के साथ समुद्र किनारे भी समय बिता सकते हैं. कोणार्क का वार्षिक डांस फेस्टिवल भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. इस दौरान देशभर के कलाकार अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं. यहां से आप पारंपरिक कपड़े और हस्तशिल्प की चीजें भी खरीद सकते हैं.

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रणथंभौर (Ranthambore)

राजस्थान का रणथंभौर उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जिन्हें जंगल और वन्यजीवों को करीब से देखना पसंद है. यहां स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर देखने का मौका मिल सकता है. आप यहां जीप सफारी के जरिए जंगल की सैर कर सकते हैं. इसके अलावा पार्क के अंदर मौजूद ऐतिहासिक रणथंभौर किला भी देखने लायक है. यहां तेंदुए, भालू और कई दूसरी वन्यजीव प्रजातियां भी पाई जाती हैं.

उदयपुर (Udaipur)

राजस्थान का उदयपुर दिसंबर में घूमने के लिए बेहद खूबसूरत जगह है. झीलों की नगरी के नाम से मशहूर इस शहर में सर्दियों के दौरान मौसम काफी सुहाना रहता है. यहां आप पिछोला झील में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा सिटी पैलेस, फतेह सागर झील और सज्जनगढ़ पैलेस भी घूमने लायक जगहें हैं. शाम के समय झील किनारे बैठकर सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. अगर आप इतिहास, शाही महलों और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो दिसंबर में उदयपुर घूमने जा सकते हैं.

दिसंबर में घूमने के लिए कैसे चुनें जगह?

अगर आपको बीच पर छुट्टियां बिताना पसंद है तो गोवा, गोकर्ण और अंडमान जा सकते हैं. वहीं, बर्फबारी और पहाड़ों का आनंद लेने के लिए औली अच्छा विकल्प है. रेगिस्तान और सांस्कृतिक अनुभव के लिए जैसलमेर और कच्छ घूम सकते हैं. अगर आपको जंगल और वन्यजीवों में दिलचस्पी है तो रणथंभौर और वायनाड को अपनी लिस्ट में शामिल करें.

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दिसंबर में घूमने जाने से पहले मौसम, होटल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय पर्यटन गतिविधियों की जानकारी जरूर जांच लें. खासकर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सड़क की स्थिति का ध्यान रखें.

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