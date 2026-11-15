आजाद भारत की सियासी दास्तान

पेशे से पत्रकार राज खन्ना का इतिहास लेखन पैशन है. उन्होंने देश के आधुनिक इतिहास पर कई किताबें लिखी हैं. इसी कड़ी में कुछ महीने पहले संधीस प्रकाशन से उनकी नई किताब इंडिया अर्थात भारत आई है. स्वतंत्र भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को अगर आप जानना और समझना चाहते हैं तो आपको यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए.

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राजनीतिक यात्रा का एक संक्षिप्त लेकिन व्यापक और पठनीय दस्तावेज है यह पुस्तक. संविधान निर्माण की प्रक्रिया से लेकर 2024 तक की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं, उतार-चढ़ावों, दांव-पेंचों और राजनीति के रोचक प्रसंगों को यह पुस्तक बहुत संक्षिप्त में समेटती है. सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के बोरिंग चैप्टर के बजाय अखबारी शैली में लिखे होने के चलते यह पुस्तक आपको कभी बोर नहीं करेगी.पत्रकारिता में करियर बना रहे युवा पत्रकारों और सिविल सर्विसेस की तैयारी कर रहे युवाओं को यह पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए.

पुस्तक चार अध्यायों में विभाजित है और इसमें लगभग 64 लेख हैं. अपनी रुचि के अनुसार किसी भी चैप्टर को आप पहले पढ़ सकते हैं. कहीं से भी यह नहीं खटकेगा कि हमने इसे बीच से क्यों शुरू किया. जैसे मैंने खुद इस बुक में सबसे पहले लाल बहादुर शात्री - इलाहाबाद वापसी की थी तैयारी सबसे पहले पढ़ी. यह चैप्टर इतना इंट्रेस्टिंग है कि आप सांस रोककर पूरा पढ़ जाएंगे.पत्रकार कुलदीप नैयर की किताब का हवाला देते हुए राज खन्ना लिखते हैं कि एक समय ऐसा आ गया था कि शास्त्री जी दिल्ली छोड़ने का मन बना लिए थे.

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नैय्यर लिखते हैं कि शास्त्री ने उनसे कहा कि अब अगर वे दिल्ली में रहे तो नेहरू जी उनका टकराव होना तय है. नेहरू मंत्रिमंडल में रहते हुए उनके पास क्लर्क जैसे काम करने के अलावा कोई काम नहीं रह गया था. सारी फाइलें नेहरू जी के ऑफिस से फाइनल होती थीं. जो लोग समझते हैं आज के दौर में ही सीएमओ और पीएमओ में सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है उन्हें यह जान लेना चाहिए कि नेहरू युग में ही इसकी शुरूआत हो गई थी.

नैयर की किताब के हवाले से ही वो लिखते हैं कि एक ऐसा दौर था कि जब नेहरू जी से मिलने के लिए शात्र्त्री जैसे कद्दावर नेताओं को भी ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार करना होता था. शास्त्री जी के पीएम बनने के बाद इंदिरा गांधी उनके मंत्रीमंडल में होते हुए भी शास्त्री जी को असहज करने लगी थी. एक मंत्री की हैसियत में होते हुए भी उस दौरान उन्होंने कई ऐसे काम किए जो किसी भी प्रधानमंत्री को नागवार लगने के लिए काफी था.

मद्रास में भाषाई दंगों के समय इंदिरा गांधी सीधे आंदोलनकारियों से मिलने चली गईं और इस तरह की बातें करने लगीं कि जैसे खुद सरकार की मुखिया वे हीं हो. मशहूर पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने उनसे पूछा कि आपने तो प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ दिया है. इस पर इंदिरा गांधी ने कहा था कि हां, अगर जरूरत पड़ी तो वो दुबारा प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करेंगी.

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इसी तरह पुस्तक में कई रोचक विषय वाले चैप्टर हैं.



“इंडिया अर्थात भारत” नामकरण की दास्तान, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का कारण, डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान का एकमात्र श्रेय न लेने का कारण, बी.एन. राव की भूमिका, राजभाषा हिंदी का मुद्दा, राष्ट्रपति के अधिकारों पर विमर्श (डॉ. राजेंद्र प्रसाद), संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली आदि पर बहुत रोचक तरीके से राज खन्ना ने अपनी लेखनी चलाई है.

राजनीतिक घटनाक्रम में जनसंघ की शुरुआत, नेहरू काल के चुनाव, फिरोज गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी का उदय और आपातकाल, जनता पार्टी सरकार का पतन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, वी.पी. सिंह का मंडल-कमंडल, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी काल की राजनीतिक घटनाओं को आप एक बार में ही समेटने की कोशिश करेंगे.

राज खन्ना सुल्तानपुर के निवासी हैं और पांच दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता, इतिहास, राजनीति और संविधान से जुड़े विषयों पर लिखते रहे हैं. उनकी पिछली पुस्तक आजादी से पहले, आजादी के बाद भी चर्चित रही. उनकी शैली की सबसे बड़ी खासियत सरलता, प्रवाह और तटस्थता है. एक पत्रकार होने के चलते उनकी भाषा न तो अकादमिक रूप से भारी है और न ही उबाऊ है.

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पुस्तक की सबसे बड़ी ताकत व्यापक कवरेज और जीवंत प्रसंग हैं. “इंडिया अर्थात भारत” नामकरण की पृष्ठभूमि, आंबेडकर के विचारों के कुछ कम चर्चित पहलू, पहले आम चुनाव से जुड़े अनुभव, शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने की कहानी, जनता पार्टी सरकार के आंतरिक टकराव, कलाम के सपने, या नीतीश कुमार के “प्राइम मिनिस्टर मटेरियल” होने के दौर जैसे कई प्रसंग पाठक को इतिहास के अंदर ले जाते हैं.

यह किताब राजनीतिक इतिहास की जटिलताओं को सरल तरीके से खोलती है और पूर्वाग्रह-मुक्त नजरिए से घटनाओं को पेश करने का प्रयास करती है.

बुक: इंडिया अर्थात् भारत

लेखक: राज खन्ना

पब्लिशर: संधीस पब्लिकेशन

दाम: 500 रुपये

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