₹14 हजार सस्ता हुआ 65 इंच का Smart TV, Flipkart पर मिल रही शानदार डील, खरीदने का मौका!

अगर आप भी अपने घर में रखे पुराने नॉर्मल टीवी से बोर हो चुके हैं और एक नए स्मार्ट टीवी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर चल रही एक शानदार डील के बारे में बताने जा रहे हैं.

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इस डील में आपको एक 65 इंच का स्मार्ट टीवी करीब 14 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है. साथ ही इसमें कई अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं. आइए जानते हैं इस टीवी की कीमत, फीचर्स और डील के बारे में.

किस टीवी पर मिल रही है शानदार डील?

Infinix 65GU2Q QLED Smart TV पर यह डील देखने को मिल रही है. फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पेज पर इस टीवी की MRP 54,999 रुपये दी गई है. अगर इसके डील प्राइस की बात करें तो यह आपको 40,999 रुपये में मिल रहा है. इसके अलावा, अगर आप इसे बैंक ऑफर के साथ खरीदते हैं, तो इसकी कीमत घटकर 38,949 रुपये हो जाती है. आइए जानते हैं इस टीवी के फीचर्स के बारे में.

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डिस्प्ले की क्वालिटी और साइज कैसा है?

कोई भी स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले उसके साइज और डिस्प्ले की क्वालिटी जरूर देखता है. इस टीवी में आपको 165 cm यानी 65 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है. बेहतर व्यूइंग एंगल और कलर क्वालिटी के लिए इसमें QLED पैनल दिया गया है. 4K अल्ट्रा HD का सपोर्ट मिलता है. इसके साथ ही स्मूथ और फ्लूइड एक्सपीरियंस के लिए इसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है.

टीवी का साउंड कैसा है?.

अच्छी पिक्चर क्वालिटी के अलावा टीवी में अच्छी साउंड क्वालिटी होना भी जरूरी है. इस टीवी में 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, जो 48W का आउटपुट देते हैं. इसके साथ ही इसमें Dolby Audio का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आपको बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस मिल सकता है.

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कैसी है इस टीवी की परफॉर्मेंस?

एक स्मार्ट टीवी में सबसे जरूरी बात यह होती है कि इस्तेमाल करते समय उसमें लैग न हो. इसके लिए Infinix के इस स्मार्ट टीवी में Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है.

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2GB RAM और 16GB स्टोरेज मिलती है. इसके अलावा, टीवी में 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi और Bluetooth का सपोर्ट भी मिलता है.

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अगर आप भी अपने पुराने नॉर्मल टीवी से बोर हो चुके हैं और अब एक नया स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट कम है, तो Infinix का यह टीवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.



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