Nvidia CEO Jensen Huang के भविष्य पर फैसला लेने वाले बोर्ड में भारतीय महिला, जानिए कौन हैं आरती शाह

Who is Aarti Shah: दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनियों में शामिल Nvidia इन दिनों अपने CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) को लेकर बड़े विवाद में घिरी है. जेनसन हुआंग का अफेयर कथित चीनी जासूस से रहा है और इसे लेकर बवाल मचा है. इसके बाद खबर आई कि कंपनी की ही एक महिला के साथ भी उनका अफेयर रहा है. ऐसे में अटकलें हैं कि उन्हें कंपनी से बाहर किया जा सकता है.

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कंपनी के बोर्ड ने उनके खिलाफ सामने आई खबरों की स्वतंत्र जांच शुरू कराई है. अब इस मामले में एक भारतीय मूल की महिला का नाम भी चर्चा में है. उनका नाम डॉ. आरती शाह (Aarti Shah) है. वह एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य हैं और कंपनी की दो अहम समितियों में भी शामिल हैं. कभी भारत की गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली आरती शाह ने अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी Eli Lilly में करीब 27 साल काम किया है.

कौन हैं आरती शाह और Nvidia के CEO के भविष्य से उनका क्या कनेक्शन है?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में एनवीडिया का दबदबा किसी से छिपा नहीं है. दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अपने AI मॉडल और डेटा सेंटर के लिए एनवीडिया के चिप्स पर निर्भर हैं. इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में जेनसन हुआंग की बड़ी भूमिका रही है. उन्होंने 1993 में एनवीडिया की शुरुआत की थी और तब से कंपनी का लीड कर रहे हैं.

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लेकिन नवंबर 2026 में उनकी निजी जिंदगी और चीन से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों के कारण कंपनी मुश्किल में आ गई है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां एक महिला के चीन से कथित संबंधों की जांच कर रही हैं, जिसके साथ हुआंग का नाम जोड़ा गया है. हुआंग ने अपनी पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार की है. हालांकि, उनके खिलाफ जासूसी या कंपनी की गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप अभी साबित नहीं हुआ है.

इस पूरे मामले के बाद एनवीडिया के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू कराई है. इसी बोर्ड में शामिल भारतीय मूल की आरती शाह पर भी दुनिया की नजर गई है.

कौन हैं आरती शाह शाह, जिनका नाम एनवीडिया विवाद में आया?

डॉ. आरती शाह अमेरिका की दवा कंपनी Eli Lilly की पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल ऑफिसर रह चुकी हैं. उन्होंने इस कंपनी में करीब 27 साल काम किया.

उनका एक्सपीरिएंस सिर्फ दवाओं और फार्मा कारोबार तक नहीं है. उन्होंने टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, डिजिटल हेल्थ और बिजनेस मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं.

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आरती शाह ने भारत में गुजरात यूनिवर्सिटी से गणित और सांख्यिकी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया. इसके बाद वह अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, रिवरसाइड से अप्लाइड स्टैटिस्टिंक्स में पीएचडी की है.

उनकी पढ़ाई और करियर का सफर इस बात का उदाहरण है कि कैसे भारत में शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने अमेरिकी कॉरपोरेट जगत में बड़े पद तक अपनी जगह बनाई.

27 साल तक Eli Lilly में किया काम, कई बड़ी जिम्मेदारियां संभालीं

आरती शाह ने अपने करियर का बड़ा हिस्सा Eli Lilly में बिताया. यह अमेरिका की प्रमुख फार्मा कंपनियों में से एक है. उन्होंने कंपनी में अपने करियर की शुरुआत सांख्यिकी विशेषज्ञ के तौर पर की थी. बाद में वह रिसर्च साइंटिस्ट बनीं और फिर कई बड़े पदों पर काम किया.

वह कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल ऑफिसर के पद तक पहुंचीं. इस भूमिका में उनके पास कंपनी की IT, डिजिटल हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल रणनीति से जुड़े काम की जिम्मेदारी थी.

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नवंबर 2020 में इली लिली ने उनके रिटायरमेंट की घोषणा की थी. वह 2021 में कंपनी से अलग हुईं. इसके बाद भी वह कई कंपनियों और गैर-लाभकारी संस्थाओं के बोर्ड में अपनी भूमिका निभाती रहीं.

2020 में एनवीडिया के बोर्ड में हुई एंट्री

एनवीडिया ने 9 नवंबर 2020 को आधिकारिक तौर पर आरती शाह को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने का ऐलान किया था. उस समय जेनसन हुआंग ने उनकी नियुक्ति पर कहा था कि कंप्यूटर साइंस और हेल्थकेयर के मेल वाले स्पेस में आरती का अनुभव कंपनी के लिए उपयोगी होगा. आरती शाह साल 2020 से एनवीडिया के बोर्ड में हैं. वह कंपनी की ऑडिट कमेटी और कंपनसेशन कमेटी की सदस्य भी हैं.

ऑडिट कमेटी का काम कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड, आंतरिक जांच, जोखिम और सूचना सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी करना है. वहीं कंपनसेशन कमेटी कंपनी के बड़े अधिकारियों के वेतन और दूसरी सुविधाओं से जुड़े फैसलों की देखरेख करती है.

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यानी आरती शाह सिर्फ बोर्ड की एक मेंबर सदस्य नहीं हैं, बल्कि कंपनी के वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज की निगरानी करने वाली अहम समितियों का हिस्सा भी हैं.

क्या आरती शाह लेंगी जेनसन हुआंग के भविष्य पर फैसला?

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यह इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल है. एनवीडिया ने 8 नवंबर 2026 को अपने बोर्ड की तरफ से जारी बयान में कहा था कि जेनसन हुआंग को लेकर सामने आई खबरों के बाद कंपनी स्वतंत्र जांच शुरू कर रही है. इस जांच की जिम्मेदारी स्वतंत्र डायरेक्टर्स की एक समिति को दी गई है. इसके साथ बाहर के स्वतंत्र कानूनी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है.

कंपनी ने यह भी कहा था कि फिलहाल उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह माना जाए कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया की गोपनीय जानकारी से समझौता हुआ है. हालांकि, जांच में सभी उपलब्ध जानकारियों को देखा जाएगा.

यहां आरती शाह की भूमिका को समझना जरूरी है. वह एनवीडिया की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और ऑडिट कमेटी की सदस्य भी हैं. लेकिन कंपनी ने जांच करने वाली विशेष समिति के सदस्यों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं. इसलिए यह पुष्टि नहीं है कि आरती खुद उस जांच समिति का हिस्सा हैं.

The Information की 9 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया के बोर्ड में लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टीफन नील (Stephen Neal) की भूमिका इस मामले में काफी अहम हो सकती है. वह बोर्ड की गवर्नेंस कमेटी के प्रमुख भी हैं.

कंपनी के बोर्ड में कुल 11 सदस्य हैं. अगर जांच के बाद जेनसन हुआंग को CEO पद से हटाने का फैसला होता है तो यह बोर्ड के स्तर पर लिया जाएगा. यानी किसी एक डायरेक्टर के पास अकेले उन्हें हटाने की पावर नहीं है.

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