दमकलकर्मी ने 27 की उम्र में कैसे खड़ी कर दी 1800 करोड़ की कंपनी, जानिए मार्टिन हंट की कहानी

अमेरिका के डेलावेयर में 15 साल की उम्र में मार्टिन हंट स्वयंसेवी दमकलकर्मी के तौर पर आपात कॉल पर पहुंचने लगे थे. करीब एक दशक बाद उसी अनुभव ने उन्हें 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की कंपनी खड़ी करने में मदद की. 27 साल के हंट गैराज के सह-संस्थापक हैं, जो दमकल विभागों और स्थानीय सरकारों को पुराने आपात वाहन और भारी उपकरण खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराती है.

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फॉर्च्यून के मुताबिक, गैराज ने हाल में इनवस अपॉर्च्युनिटीज की अगुवाई में सीरीज बी फंडिंग दौर में 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं. इससे कंपनी का मूल्य 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और उसकी कुल फंडिंग 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है. कंपनी अब अपनी टीम बढ़ाने और लोक निर्माण व सफाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है.

15 साल की उम्र में बने स्वयंसेवी दमकलकर्मी.

हंट का यह सफर 2015 में शुरू हुआ, जब वह सिर्फ 15 साल की उम्र में उत्तरी डेलावेयर के एक स्वयंसेवी दमकल विभाग से जुड़े. अगले कुछ वर्षों में उन्होंने आग, सड़क हादसों, पानी में बचाव और मेडिकल मदद से जुड़ी सैकड़ों आपात स्थितियों में काम किया.

आपात स्थितियों से निपटने के साथ हंट ने विभागों को पुराने वाहन और जरूरत से ज्यादा मौजूद उपकरण बेचने में भी मदद की. इस दौरान उन्होंने देखा कि यह प्रक्रिया काफी मुश्किल थी. इसमें लगातार फोन करने पड़ते थे और स्थानीय नीलामी पर निर्भर रहना पड़ता था. देशभर के विक्रेताओं और खरीदारों को जोड़ने वाला कोई अलग बाजार मौजूद नहीं था.

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गोल्डमैन सैक्स की नौकरी छोड़कर शुरू की कंपनी.

यह समस्या 2023 में एक बार फिर हंट के सामने आई. उस समय वह गोल्डमैन सैक्स में प्राइवेट इक्विटी एसोसिएट थे. उनके एक पूर्व सहयोगी ने उपकरण बेचने के बारे में उनसे सलाह मांगी. इस बातचीत ने हंट को उस समस्या का हल खोजने के लिए प्रेरित किया, जिसे वह खुद देख चुके थे.

हंट ने ट्विटर के पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलाज सेंगुल के साथ मिलकर पुराने आपात वाहनों के लिए ऑनलाइन बाजार गैराज तैयार किया. दोनों संस्थापकों ने अपनी नौकरियां छोड़ दीं और अपनी निजी बचत इस काम में लगा दी. गैराज को वाई कॉम्बिनेटर के विंटर 2024 कार्यक्रम में जगह मिली और उसने 2024 की शुरुआत में अपना मंच शुरू किया.

ऐसे काम करता है गैराज का ऑनलाइन बाजार.

गैराज बाजार के मॉडल पर काम करता है. इसके जरिए दमकल विभाग और सरकारी एजेंसियां पारंपरिक डीलरों के पास जाने के बजाय अपने अतिरिक्त वाहन और उपकरण सीधे खरीदारों को बेच सकती हैं.

कंपनी की एआई आधारित तकनीक उपकरणों की कीमत तय करने और सौदे की प्रक्रिया आसान बनाने में मदद करती है. गैराज वित्तीय मदद, परिवहन लागत का अनुमान, सामान पहुंचाने की व्यवस्था और वैकल्पिक वारंटी की सुविधा भी देता है.

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पुराने उपकरणों के लिए मिले बेहतर सौदे.

इस मंच ने विभागों को पुराने उपकरणों के लिए बेहतर सौदे हासिल करने में मदद की है. 2025 में हंट के शहर के दमकल विभाग ने एक पुराना अग्निशमन वाहन कुछ ही दिनों में 125,000 अमेरिकी डॉलर में बेच दिया. विभाग को शुरुआत में इसके लिए करीब 30,000 अमेरिकी डॉलर मिलने की उम्मीद थी.

गैराज अब अमेरिका के सभी 50 राज्यों और कनाडा में 1,000 से ज्यादा समुदायों के साथ काम करता है. सालाना आधार पर उसके मंच से होने वाली उपकरणों की बिक्री 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर चुकी है. हालांकि, कंपनी ने अपने राजस्व के आंकड़े नहीं बताए हैं.

इस मंच ने स्थानीय सरकारों को इस्तेमाल नहीं हो रही सार्वजनिक संपत्तियों से रकम जुटाने में भी मदद की है. वेस्ट वर्जीनिया के साउथ चार्ल्सटन ने गैराज के जरिए 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा जुटाए. इस रकम से पुराने उपकरणों की जगह नए उपकरण खरीदने और दमकलकर्मियों की कैंसर जांच में मदद मिली.

अब नए क्षेत्रों में उतरने की तैयारी.

गैराज अपनी नई 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग का इस्तेमाल टीम बढ़ाने और उपकरणों के नए क्षेत्रों में उतरने के लिए करेगी. इनमें लोक निर्माण और सफाई के काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनें शामिल हैं.

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हंट के मुताबिक, कंपनी अभी पुराने दमकल वाहनों के बाजार के सिर्फ 1% हिस्से को सेवाएं देती है. कंपनी नए क्षेत्रों में उतरने के साथ ज्यादा सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं तक पहुंचना चाहती है.

15 साल की उम्र में स्वयंसेवी दमकल विभाग से जुड़ने वाले हंट ने अपने अनुभव से मिली समस्या को कारोबार का आधार बनाया. उसी समस्या के समाधान के लिए शुरू हुई गैराज अब 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की कंपनी है और सरकारी एजेंसियों के लिए पुराने उपकरणों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया बदलने की कोशिश कर रही है.

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