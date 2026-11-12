Nvidia CEO Jensen Huang के बेटे ने खोला था शराब का बार, बेटी बनना चाहती थी शेफ, दोनों अब कहां हैं?

Nvidia CEO Jensen Huang Children: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के दोनों बच्चों की कहानी काफी दिलचस्प है. एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ जेनसन फिलहाल कथित चीनी जासूस के साथ अफेयर की वजह से सुर्खियों में हैं. बात यहां तक पहुंच गई है कि उन्हें कंपनी से निकाला तक जा सकता है. हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि अगला सीईओ कौन होगा. हुआंग के दोनों बच्चे क्या करते हैं लोग इस बारे में जानना चाहते हैं.

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जेनसन हुआंग की बेटी ने खाना बनाने की पढ़ाई की और लग्जरी ब्रांड्स के साथ काम किया. बेटे ने शराब का बार चलाया. लेकिन आज दोनों अपने पिता की कंपनी में AI और रोबोट बनाने से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं. अब सवाल उठ रहा है कि क्या इनमें से कोई फ्यूचर में एनवीडिया की कमान भी संभालेगा?

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में एनवीडिया (Nvidia) का नाम सबसे ऊपर आता है. इस कंपनी के चिप्स का इस्तेमाल दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां अपने AI सिस्टम बनाने के लिए करती हैं. एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग (Jensen Huang) भी टेक इंडस्ट्री के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हैं. लेकिन इन दिनों चर्चा सिर्फ जेनसन हुआंग की नहीं, बल्कि उनके बेटे और बेटी की भी हो रही है.

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दिलचस्प बात यह है कि जेनसन हुआंग के दोनों बच्चों ने अपने करियर की शुरुआत टेक्नोलॉजी से नहीं की थी. उनकी बेटी मैडिसन हुआंग (Madison Huang) शेफ बनने की राह पर थीं, जबकि बेटे स्पेंसर हुआंग (Spencer Huang) ने ताइवान में अपना कॉकटेल बार खोला था.

आज दोनों एनवीडिया में काम कर रहे हैं. खास बात यह है कि दोनों ऐसे प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं जिन्हें कंपनी अपने भविष्य के लिए बेहद अहम मानती है. इनमें एआई से चलने वाले रोबोट और ऐसी टेक्नोलॉजी शामिल है जिसकी मदद से मशीनों को असली दुनिया में काम करना सिखाया जा सकता है.

कौन हैं जेनसन हुआंग के बेटे और बेटी?

जेनसन हुआंग और उनकी पत्नी लोरी हुआंग (Lori Huang) के दो बच्चे हैं. बेटी का नाम मैडिसन हुआंग और बेटे का नाम स्पेंसर हुआंग है. मैडिसन की उम्र 35 साल और स्पेंसर की उम्र 36 साल बताई गई है. दोनों ने पहले अलग-अलग क्षेत्रों में अपना करियर बनाया और बाद में पिता की कंपनी से जुड़ गए.

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मैडिसन ने साल 2020 में एनवीडिया जॉइन की थी, जबकि स्पेंसर साल 2022 में कंपनी का हिस्सा बने. दोनों आज कंपनी में सीनियर पदों पर काम कर रहे हैं.

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जेनसन हुआंग की बेटी पहले शेफ थीं, अब एआई पर कर रही हैं काम

मैडिसन हुआंग की कहानी किसी आम टेक कंपनी के अधिकारी जैसी नहीं है. उन्होंने शुरुआत में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बजाय खाना बनाने और होटल इंडस्ट्री से जुड़ी पढ़ाई की. मैडिसन ने अमेरिका के Culinary Institute of America में पढ़ाई की. इसके बाद फ्रांस के पेरिस में Le Cordon Bleu से भी ट्रेनिंग ली. उन्होंने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में शेफ के तौर पर काम किया.

बाद में उनका रुझान लग्जरी ब्रांड्स की तरफ हुआ. उन्होंने LVMH जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम किया, जिसके पास Louis Vuitton और Dior जैसे मशहूर ब्रांड हैं. इसके बाद मैडिसन ने लंडन बिजनेस स्कूल से एमबीए किया और साल 2020 में एनवीडिया से जुड़ गईं.

आज वह एनवीडिया में सीनियर डायरेक्टर हैं और कंपनी के एआई प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग से जुड़े काम संभालती हैं. उनका काम खास तौर पर फिजिकल एआई (Physical AI) से जुड़ा है.

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आसान भाषा में कहें तो फिजिकल एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से रोबोट और दूसरी मशीनें अपने आसपास की दुनिया को समझकर काम कर सकती हैं. मैडिसन एनवीडिया के ओमनीवर्स जैसे प्रोडक्ट्स से भी जुड़ी रही हैं.

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बेटे ने ताइवान में खोला था शराब का बार, अब रोबोट बनाने वाली टीम में बड़ी जिम्मेदारी

जेनसन हुआंग के बेटे स्पेंसर हुआंग की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. स्पेंसर ने शिकागो के Columbia College में पढ़ाई की थी. उनकी दिलचस्पी फोटोग्राफी, फिल्म और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में थी. इसके बाद वह ताइवान चले गए, जहां उन्होंने चीनी भाषा भी सीखी.

ताइवान की राजधानी ताइपे में उन्होंने एक दोस्त के साथ मिलकर R&D Cocktail Lab नाम का कॉकटेल बार खोला. यह बार अपने अनोखे ड्रिंक्स और बिना तय मेन्यू वाले कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था. स्पेंसर ने करीब सात साल तक इस बिजनेस को चलाया. साल 2021 में यह बार बंद हो गया.

इसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी की तरफ रुख किया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एमबीए किया. साल 2022 में वह एनवीडिया से जुड़ गए. आज स्पेंसर एनवीडिया में रोबोटिक्स के प्रोडक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं. उनका काम ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा है जो रोबोट को अलग-अलग काम करना सिखाने में मदद करती है.

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मसलन, किसी रोबोट को फैक्ट्री में सामान उठाना है या किसी चीज को सही जगह रखना है, तो उसे सीधे असली दुनिया में ट्रेनिंग देने के बजाय पहले कंप्यूटर पर तैयार की गई नकली दुनिया में प्रैक्टिस कराई जा सकती है.

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एनवीडिया ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और स्पेंसर इससे जुड़े प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

दोनों बच्चों को एनवीडिया से कितना पैसा मिलता है?

जेनसन हुआंग के बच्चों की कमाई भी चर्चा में है. एनवीडिया ने मई 2026 में अमेरिकी शेयर बाजार के नियामक के पास जमा किए गए दस्तावेज में दोनों को मिलने वाले कुल सालाना पैकेज की जानकारी दी थी.

कंपनी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में मैडिसन हुआंग का कुल पैकेज करीब 12.32 लाख डॉलर था. वहीं स्पेंसर हुआंग का कुल पैकेज करीब 13.20 लाख डॉलर रहा.

भारतीय रुपये में यह रकम करीब 11 से 12 करोड़ रुपये के आसपास बैठती है. हालांकि यह सिर्फ उनकी बेसिक सैलरी नहीं है. इसमें शेयर और दूसरी सुविधाओं की वैल्यू भी शामिल है.

एनवीडिया ने यह भी साफ किया है कि दोनों की सैलरी तय करने में जेनसन हुआंग की कोई भूमिका नहीं थी. कंपनी के मुताबिक, दोनों सीधे अपने पिता को रिपोर्ट नहीं करते और कंपनी के सबसे बड़े अधिकारियों की श्रेणी में भी नहीं आते.

परिवार का एक और सदस्य एनवीडिया में, दामाद भी बड़े पद पर

जेनसन हुआंग के परिवार से सिर्फ उनके बेटे और बेटी ही एनवीडिया में नहीं हैं. उनके दामाद निको कैप्रेज (Nico Caprez) भी कंपनी में काम करते हैं. निको पहले एक पेशेवर स्की रेसर थे. बाद में उन्होंने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कदम रखा और साल 2024 में एनवीडिया जॉइन की. अब वह कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं और एआई के लिए जरूरी बड़े कंप्यूटिंग सिस्टम और क्लाउड कंपनियों से जुड़े कारोबार पर काम करते हैं.

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निको ने साल 2026 में मैडिसन हुआंग से शादी की थी. इस तरह जेनसन हुआंग के परिवार के तीन सदस्य अब एनवीडिया में अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं.

क्या जेनसन हुआंग के बाद बेटा या बेटी बनेगा एनवीडिया का सीईओ?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेनसन हुआंग के बाद एनवीडिया की कमान कौन संभालेगा? जेनसन हुआंग ने साल 1993 में एनवीडिया की शुरुआत की थी और तभी से वह कंपनी के सीईओ हैं. एआई की बढ़ती मांग के साथ एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल हो गई है.

जेनसन हुआंग ने एक इंटरव्यू में कंपनी के भविष्य और अगली लीडरशिप को लेकर कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि एनवीडिया का अगला सीईओ पहले से ही कंपनी में काम कर रहा है. हालांकि, उन्होंने अपने बेटे या बेटी में से किसी का नाम अगले सीईओ के तौर पर तय नहीं किया.

उनका कहना था कि बच्चों को भी इस पद के लिए खुद को साबित करना होगा. उन्होंने यह भी बताया कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना आसान नहीं है. इसके लिए काफी मेहनत, जिम्मेदारी और निजी जिंदगी में त्याग करना पड़ता है.

जेनसन हुआंग की निजी जिंदगी को लेकर विवाद, इसलिए भी चर्चा में परिवार

जेनसन हुआंग का परिवार इन दिनों एक और वजह से सुर्खियों में है. हाल में उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा विवाद सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेनसन हुआंग ने विवाहेतर संबंध होने की बात स्वीकार की और अपनी पत्नी तथा परिवार से माफी मांगी. इसके बाद कंपनी के भीतर उनके भविष्य और लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

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रिपोर्ट्स में विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े संभावित खतरे और इसकी जांच का भी जिक्र है. हालांकि, जांच से जुड़े आरोपों को साबित तथ्य मानना सही नहीं होगा.

इसी विवाद के बीच उनके बेटे, बेटी और दामाद की कंपनी में भूमिका को लेकर चर्चा बढ़ी है. सवाल यह भी है कि क्या एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनी में एक ही परिवार के कई लोगों का ऊंचे पदों पर होना भविष्य में कोई चुनौती बन सकता है.

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