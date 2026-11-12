IAS Pari Bishnoi New House: शीशम की लकड़ी पर सोने की नक्काशी और दीवारों पर धौलपुर का स्टोन वर्क, IAS परी बिश्नोई के घर का हर कोना है खास

अपनी कड़ी मेहनत, कार्यशैली और खूबसूरती को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली चर्चित IAS अधिकारी परी बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनका कोई नया प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि उनकी बेहद भव्य और पारंपरिक शैली में बनी नई आलीशान हवेली है. खास बात है कि उनका यह नया घर हरियाणा में बनाया गया है लेकिन इसकी बनावट और भव्यता बिलकुल राजस्थान के किसी महल या हवेली की तरह है.
राजस्थान की संस्कृति और आधुनिकता का मेल दर्शाती इस हवेली की खासियतें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. शीशम के लकड़ी के दरवाजों पर की गई बारीक सोने की कारीगरी और राजस्थान के प्रसिद्ध धौलपुर पत्थर की चमक इस घर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. आइए जानते हैं IAS परी बिश्नोई के इस नए और खूबसूरत आशियाने की खास बातें.
IAS परी बिश्नोई ने परिवार संग नए घर में किया गृह प्रवेश
आईएएस परी बिश्नोई और उनके पूरे परिवार ने धूमधाम से हरियाणा के आदमपुर में गृह प्रवेश किया है जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
इन मौके पर बिश्नोई परिवार ने महाभोज का भी आयोजन किया था जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की. इस दौरान पूरा बिश्नोई परिवार वहां मौजूद रहा और सभी ने विधि-विधान के साथ गृह प्रवेश की हर रस्म निभाई.
नारंगी साड़ी और लाल चुनरी ओड़े आईएएस परी बिश्नोई ने सिर पर कलश रखकर पूजा और प्रवेश करती नजर आईं. उनके साथ उनके पति भव्य बिश्नोई भी थे जिन्होंने सफेद रंग का कुर्ता सेट पहना हुआ था. दोनों इस दौरान काफी खुश और सुंदर नजर आ रहे थे.
ऐसा है घर के अंदर का नजारा
सामने आई तस्वीरों में घर के अंदर के कमरे शाही के साथ मॉर्डन लुक को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. जबकि घर में खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम को बिलकुल पुराने जमाने के महलों के डाइनिंग टेबल की तर्ज पर तैयार किया गया है.
धौलपुर पत्थर की चमक और सोने की कारीगरी
हवेली के निर्माण में राजस्थान के ऐतिहासिक और मजबूत माने जाने वाले धौलपुर स्टोन का खास इस्तेमाल किया गया है, जो धूप में चमककर इसे एक राजसी और भव्य रूप देता है. जबकि घर के शाही मुख्य द्वार पर शीशम की लकड़ी के बड़े दरवाजों लगाए गए हैं. इन पर पीतल की गोल्ड-प्लेटेड कारीगरी की गई है जो इस हवेली को पूरी तरह राजस्थानी महल वाली फील देती है.
पारंपरिक और आधुनिकता का संगम
इस हवेली का इंटीरियर और डिजाइनिंग इस तरह से की गई है जो राजस्थान की पुरानी विरासतों और शाही हवेलियों की याद दिलाता है, साथ ही इसमें आधुनिक सुख-सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिश्नोई परिवार ने इस हवेली को अपने निजी आवास के साथ ही जनसेवा के उद्देश्य से भी तैयार किया है इसलिए इसके ग्राउंड फ्लोर पर क्षेत्र के लोगों के लिए जनसेवा कार्यालय बनाया गया है.
यहां लोगों के बैठने की व्यवस्था और एक बड़ा मीटिंग हॉल भी बनाया गया है. ऊपर की मंजिल पर परिवार आराम से रह सकता है जिसमें आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. इसमें जिम भी है.