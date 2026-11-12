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IAS Pari Bishnoi New House: शीशम की लकड़ी पर सोने की नक्काशी और दीवारों पर धौलपुर का स्टोन वर्क, IAS परी बिश्नोई के घर का हर कोना है खास

आईएएस परी बिश्नोई और उनके पूरे परिवार ने हिसार के आदमपुर मंडी में बने अपने नए घर में गृह प्रवेश कर लिया है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. राजस्थानी शैली में बने इस भव्य महल में परिवार ने बुधवार सुबह विधि-विधान के साथ हवन किया और फिर पूजा संपन्न होने के बाद प्रवेश किया.

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आईएएस परी ने नए घर में किया गृह प्रवेश (Photo: ITG)
आईएएस परी ने नए घर में किया गृह प्रवेश (Photo: ITG)

अपनी कड़ी मेहनत, कार्यशैली और खूबसूरती को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली चर्चित IAS अधिकारी परी बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनका कोई नया प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि उनकी बेहद भव्य और पारंपरिक शैली में बनी नई आलीशान हवेली है. खास बात है कि उनका यह नया घर हरियाणा में बनाया गया है लेकिन इसकी बनावट और भव्यता बिलकुल राजस्थान के किसी महल या हवेली की तरह है.

राजस्थान की संस्कृति और आधुनिकता का मेल दर्शाती इस हवेली की खासियतें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. शीशम के लकड़ी के दरवाजों पर की गई बारीक सोने की कारीगरी और राजस्थान के प्रसिद्ध धौलपुर पत्थर की चमक इस घर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. आइए जानते हैं IAS परी बिश्नोई के इस नए और खूबसूरत आशियाने की खास बातें.

IAS परी बिश्नोई ने परिवार संग नए घर में किया गृह प्रवेश

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आईएएस परी बिश्नोई और उनके पूरे परिवार ने धूमधाम से हरियाणा के आदमपुर में गृह प्रवेश किया है जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

ऐसा दिखता है परी बिश्नोई का घर

 

इन मौके पर बिश्नोई परिवार ने महाभोज का भी आयोजन किया था जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की. इस दौरान पूरा बिश्नोई परिवार वहां मौजूद रहा और सभी ने विधि-विधान के साथ गृह प्रवेश की हर रस्म निभाई.

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गृह प्रवेश की पूजा करता बिश्नोई परिवार

 

नारंगी साड़ी और लाल चुनरी ओड़े आईएएस परी बिश्नोई ने सिर पर कलश रखकर पूजा और प्रवेश करती नजर आईं. उनके साथ उनके पति भव्य बिश्नोई भी थे जिन्होंने सफेद रंग का कुर्ता सेट पहना हुआ था. दोनों इस दौरान काफी खुश और सुंदर नजर आ रहे थे.

परी बिश्नोई ने की कलश पूजा

 

ऐसा है घर के अंदर का नजारा

सामने आई तस्वीरों में घर के अंदर के कमरे शाही के साथ मॉर्डन लुक को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. जबकि घर में खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम को बिलकुल पुराने जमाने के महलों के डाइनिंग टेबल की तर्ज पर तैयार किया गया है.

घर के अंदर जल छिड़कते पंडित

 

धौलपुर पत्थर की चमक और सोने की कारीगरी

हवेली के निर्माण में राजस्थान के ऐतिहासिक और मजबूत माने जाने वाले धौलपुर स्टोन का खास इस्तेमाल किया गया है, जो धूप में चमककर इसे एक राजसी और भव्य रूप देता है. जबकि घर के शाही मुख्य द्वार पर शीशम की लकड़ी के बड़े दरवाजों लगाए गए हैं. इन पर पीतल की गोल्ड-प्लेटेड कारीगरी की गई है जो इस हवेली को पूरी तरह राजस्थानी महल वाली फील देती है.

 

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पारंपरिक और आधुनिकता का संगम

इस हवेली का इंटीरियर और डिजाइनिंग इस तरह से की गई है जो राजस्थान की पुरानी विरासतों और शाही हवेलियों की याद दिलाता है, साथ ही इसमें आधुनिक सुख-सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिश्नोई परिवार ने इस हवेली को अपने निजी आवास के साथ ही जनसेवा के उद्देश्य से भी तैयार किया है इसलिए इसके ग्राउंड फ्लोर पर क्षेत्र के लोगों के लिए जनसेवा कार्यालय बनाया गया है.

भव्य-परी के घर के अंदर का नजारा

यहां लोगों के बैठने की व्यवस्था और एक बड़ा मीटिंग हॉल भी बनाया गया है. ऊपर की मंजिल पर परिवार आराम से रह सकता है जिसमें आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. इसमें जिम भी है.

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