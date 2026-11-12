पंजाब चुनाव के लिए AAP की दूसरी लिस्ट जारी, 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 8 विधायकों का टिकट कटा

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने इस लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. इसमें नए चेहरों के साथ पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को भी जगह मिली है. दूसरी लिस्ट में गुरमीत सिंह मीत हेयर का नाम भी शामिल है. उन्हें बरनाला विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. मीत हेयर फिलहाल संगरूर लोकसभा सीट से सांसद हैं.

और पढ़ें

PAC की बैठक में हुई थी उम्मीदवारों पर चर्चा

दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले आम आदमी पार्टी की PAC बैठक हुई थी. इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके बाद पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी.

AAP ने बरनाला विधानसभा सीट से गुरमीत सिंह मीत हेयर को उम्मीदवार बनाया है. मीत हेयर फिलहाल संगरूर से लोकसभा सांसद हैं. पार्टी ने जालंधर की तीन सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया है. जालंधर सेंट्रल से नितिन कोहली, जालंधर नॉर्थ से वनीत धीर और जालंधर कैंट से दीपक बाली को टिकट दिया गया है.

The Aam Aadmi Party hereby announces the following candidates for the Punjab Legislative Assembly Elections, 2027. https://t.co/14cQpqt6pV — AAP (@AamAadmiParty) November 12, 2026

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

---- समाप्त ----