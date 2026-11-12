बच्चे और गाड़ी के साथ ये लापरवाही पड़ेगी भारी, 11 लोगों पर हुई FIR, जानें पूरा मामला

अगर आपका बच्चा अभी 18 साल का नहीं हुआ है और आप उसे कार या बाइक चलाने के लिए देते हैं, तो यह लापरवाही आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकती है. इतना ही नहीं, नाबालिग के सड़क पर वाहन चलाते पकड़े जाने पर सिर्फ उसका चालान ही नहीं कटेगा, बल्कि माता-पिता या वाहन के रजिस्टर्ड मालिक के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई हो सकती है.

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पुडुचेरी में ट्रैफिक पुलिस की हालिया कार्रवाई ने इस नियम को लेकर एक बार फिर पैरेंट्स की चिंता बढ़ा दी है. यहां पुलिस ने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने के मामले में 11 पैरेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की है. वहीं, अक्टूबर 2026 में चलाए गए एक महीने के स्पेशल कैंपेन के दौरान नाबालिगों के वाहन चलाने के 203 चालान भी काटे गए.



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पुडुचेरी ट्रैफिक पुलिस ने अक्टूबर 2026 में नाबालिगों के ड्राइविंग करने के खिलाफ एक महीने तक स्पेशल कैपेन चलाया था. इस दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बच्चों को पकड़ा और उनके माता-पिता या अभिभावकों को ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बुलाया. वहां उन्हें समझाया गया और भविष्य में बच्चों को वाहन न देने की चेतावनी दी गई.

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पुलिस के मुताबिक, अभियान के दौरान सामने आए गंभीर मामलों में 11 माता-पिता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इसके अलावा नाबालिगों के वाहन चलाने के 203 चालान काटे गए. यहां यह समझना जरूरी है कि 11 FIR और 203 चालान अलग-अलग कार्रवाई हैं. FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि सभी संबंधित माता-पिता दोषी साबित हो चुके हैं या उन्हें सजा मिल गई है.

25 हजार रुपये जुर्माना या 3 साल की जेल

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A में नाबालिग द्वारा वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उसके माता-पिता, अभिभावक या वाहन के रजिस्टर्ड मालिक की जिम्मेदारी तय की गई है. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि FIR दर्ज होते ही माता-पिता को यह सजा मिल जाएगी. कानूनी प्रक्रिया के बाद ही जिम्मेदारी और सजा तय होती है.



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कानून में अभिभावकों और वाहन मालिकों को अपना पक्ष रखने का अधिकार भी दिया गया है. अगर वे अदालत में यह साबित कर देते हैं कि उन्हें बच्चे के वाहन चलाने की जानकारी नहीं थी या उन्होंने इसे रोकने के लिए जरूरी सावधानियां बरती थीं, तो उन्हें राहत मिल सकती है. इसके अलावा, कुछ विशेष परिस्थितियों में वैलिड लर्नर या ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले नाबालिग को कानून के तहत वाहन चलाने की अनुमति मिल सकती है. ऐसे मामलों में भी वाहन चलाने के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन जरूरी है.

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वाहन पर भी होगी कार्रवाई

नाबालिग के वाहन चलाने का मामला सामने आने पर कार्रवाई केवल पैरेंट्स, गार्जियन या रजिस्डर्ट वाहन मालिक तक सीमित नहीं रहती. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के तहत संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन भी 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है. वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस जारी करने पर बैन भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा, नाबालिग पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है.

कितनी उम्र में चला सकते हैं बाइक और कार?

भारत में कार और मोटरसाइकिल चलाने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होना जरूरी है. इसके साथ ही वाहन की कैटेगरी के अनुसार वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए. हालांकि, 16 साल या उससे अधिक उम्र के किशोरों को 50 सीसी तक के इंजन वाली कुछ मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने की अनुमति देने का प्रावधान है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 16 साल का बच्चा रेगुलर स्कूटर, बाइक या कार चला सकता है.



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कई पैरेंट्स सोचते हैं कि घर के आसपास की खाली सड़क या कॉलोनी में बच्चे को गाड़ी चलाना सिखाने में कोई परेशानी नहीं है. लेकिन बिना वैलिड लर्निंग लाइसेंस के नाबालिग को पब्लिक रोड पर वाहन चलाने देना कानून का उल्लंघन हो सकता है. वहीं, लर्नर लाइसेंस होने पर भी उसके साथ तय नियमों और शर्तों का पालन करना जरूरी है. इसे अपनी मर्जी से कहीं भी वाहन चलाने की अनुमति नहीं समझना चाहिए.

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इन बातों का रखें ध्यान

पुलिस की इस कार्रवाई से माता-पिता को समझना चाहिए कि बच्चों को कार या बाइक की चाबी देना छोटी गलती नहीं है. जब तक बच्चा कानूनी रूप से वाहन चलाने की उम्र पूरी नहीं कर लेता और उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं होता, तब तक उसे पब्लिक रोड पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. चाहे उसे पास की दुकान जाना हो, ट्यूशन जाना हो या किसी दोस्त के घर, नियम सभी जगह एक जैसे लागू होते हैं.



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