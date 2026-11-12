जीतने वाले को महिंद्रा थार, रनर-अप को बाइक: अनंत सिंह की बेटी की शादी में होने जा रही देश की अनूठी 'घोड़ा रेस'

बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों खास चर्चा में है. 25 नवंबर को होने वाले इस विवाह समारोह को यादगार बनाने के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं. लेकिन इस शादी का सबसे बड़ा आकर्षण घोड़ा रेस होने वाला है. इसमें शामिल होने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से घोड़े और घुड़सवार पहुंचने लगे हैं. विजेता को थार और दूसरे स्थान पर रहने वाले को बाइक और स्कूटी इनाम में दी जाएगी.

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अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी पटना के बिहटा स्थित कृष्णानगर निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से होने वाली है. विवाह समारोह के लिए पंडाल, सजावट और मेहमानों के स्वागत तक हर व्यवस्था को खास बनाने की तैयारी है. शादी में बड़ी संख्या में मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है. इसके लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं.

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हालांकि, शादी की तैयारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा घुड़दौड़ प्रतियोगिता को लेकर हो रही है. आमतौर पर शादी समारोह में संगीत, नाच-गाना और दूसरी रस्में देखने को मिलती हैं, लेकिन अनंत सिंह की बेटी के विवाह में घोड़ों की रेस भी आयोजित की जाएगी. यही वजह है कि यह समारोह अभी से बिहार में कौतूहल का विषय बन गया है.

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थार से लेकर बाइक और स्कूटी तक मिलेंगे इनाम

मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह की पहचान सिर्फ बाहुबली नेता के तौर पर ही नहीं है, बल्कि उन्हें घुड़सवारी और कुश्ती का भी शौक है. घोड़ों से उनका खास लगाव रहा है. इसी शौक को बेटी की शादी के आयोजन से जोड़ते हुए घोड़ा रेस कराने की तैयारी की गई है. प्रतियोगिता में जीतने वाले घोड़े और उसके घुड़सवार को महिंद्रा की थार गाड़ी देने की घोषणा की गई है.

वहीं, दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को बाइक और स्कूटी इनाम में देने की बात कही गई है. इस घोषणा के बाद प्रतियोगिता को लेकर घुड़सवारों में उत्साह है. देश के विभिन्न राज्यों से अपने घोड़ों के साथ प्रतिभागियों का पहुंचना शुरू हो गया है. ऐसे में 25 नवंबर को होने वाली इस रेस में कई राज्यों के घुड़सवारों के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है.

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घुड़दौड़ के आयोजन के लिए कई बीघा जमीन पर मैदान तैयार किया जा रहा है. अनंत सिंह खुद भी नदवा पहुंचकर अपने घोड़े को प्रतियोगिता के लिए तैयार कराने में जुटे हैं. सुबह और शाम घोड़े की प्रैक्टिस के दौरान वह खुद मौके पर मौजूद रहते हैं. तैयारियों को देखकर माना जा रहा है कि शादी के दिन घुड़दौड़ इस समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण बनेगी.

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कई एकड़ में बनेगा भव्य पंडाल, मऊ से बुलाए गए कारीगर

शादी समारोह को भव्य बनाने के लिए कई एकड़ जमीन पर विशाल पंडाल तैयार किया जाएगा. यहां बड़ी संख्या में मेहमानों के बैठने और विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की व्यवस्था होगी. पंडाल की सजावट और उसे आकर्षक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से विशेष कारीगरों और कलाकारों को बुलाया गया है. ये सभी समारोह की साज-सज्जा और डेकोरेशन की जिम्मेदारी संभालेंगे.

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इसके अलावा शादी में फूलों की सजावट भी खास रहने वाली है. इसके लिए विदेश से फूल मंगाने की तैयारी की जा रही है. पंडाल से लेकर विवाह समारोह के अलग-अलग हिस्सों को आकर्षक अंदाज में सजाया जाएगा. परिवार की कोशिश है कि आयोजन में आने वाले मेहमानों को भव्यता का अलग अनुभव मिले.

25 नवंबर को होने वाली इस शादी में एक तरफ भव्य पंडाल, विदेशी फूलों की सजावट और मेहमानों के स्वागत की तैयारियां होंगी, तो दूसरी तरफ घोड़ों की रेस पर सबकी नजर रहेगी. थार, बाइक और स्कूटी जैसे इनामों ने इस प्रतियोगिता को और खास बना दिया है. अब देखना होगा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे घुड़सवारों के बीच होने वाले मुकाबले में किसका घोड़ा बाजी मारता है.

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