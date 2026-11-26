हाल ही में अक्षय कुमार के साथ करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण' (सीज़न 9) में नजर आए रवि किशन ने अपने बचपन और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में खुलकर बात की. रवि ने पहले भी बताया था कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में जाएं या नाटकों में हिस्सा लें. अब उन्होंने बताया कि 1980 के दशक के आखिर में मुंबई के खार इलाके में उनके पिता की एक डेयरी हुआ करती थी.

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यह बात तब सामने आई जब अक्षय ने रवि के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए बताया कि रवि के पिता मुंबई के खार में कादर खान के घर के पास भैंसों का बाड़ा और डेयरी चलाते थे.

रवि किशन ने क्या बताया?

रवि ने आगे बताया, 'मेरे पिता एक पुजारी थे और उनका डेयरी का बिज़नेस भी था. वे चाहते थे कि मैं या तो डेयरी का बिज़नेस संभालूं या फिर कोई सरकारी नौकरी कर लूं.' रवि ने बताया कि वे उस समय शौकिया तौर पर थिएटर भी किया करते थे. एक बार रामलीला के नाटक के दौरान जब उन्होंने साड़ी पहनी, तो उनके पिता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया.

'मेरे पिता ने मुझे चमड़े की बेल्ट से बहुत मारा. वह बार-बार कहते थे, 'नाचनिया बनेगा? (क्या तुम डांसर बनना चाहते हो?)' क्योंकि उन दिनों समाज में इसे अच्छा नहीं माना जाता था.' उन्होंने कहा, 'मेरे पिता कहते थे कि यह लड़का हमारे परिवार का नाम खराब करेगा, इसलिए इसे मार देना चाहिए.' हालांकि रवि ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें 'भाग जाने' के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं किया कि उस समय वह मुंबई के बाहर कहां रह रहे थे.

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उन्होंने आगे कहा, 'मेरी मां ने मुझे उस जगह से भागने में मदद की, क्योंकि मेरे पिता मुझे मार डालना चाहते थे. उन्हें लगता था कि मैंने परिवार को शर्मिंदा किया है.'

500 रुपये लेकर मुंबई आए थे

रवि ने पहले भी कई साक्षात्कारों में अपने संघर्षों के बारे में बात की है. एक यूट्यूब चैनल पर के साथ हुई एक बातचीत में, रवि ने कुछ ऐसा ही बताया था. उन्होंने कहा कि उनके पिता के गुस्से से बचाने के लिए उनकी मां ने उन्हें 500 रुपये दिए थे, और उसी पैसे से वह मुंबई आए और अपना करियर शुरू किया.

10×12 के कमरे में रहते थे’

राज शमानी के साथ अपने बचपन के बारे में बात करते हुए, रवि ने बताया था कि वह... बचपन में अपने आस-पास देखी गई गरीबी से वे बहुत परेशान थे. उन्होंने बताया, 'हम सब 10×12 के एक कमरे में सोते थे, कभी-कभी तो एक-दूसरे के ऊपर ही. यहां तक कि शौचालय भी घर के बाहर था. मैं बहुत गरीब था और गरीबी के साथ-साथ लोगों के ताने सुन-सुनकर तंग आ चुका था.'

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनके और उनके पिता के रिश्ते में सुधार आया, 'जब मैंने खूब पैसे कमाने शुरू किए, तो मेरे पिता मेरी इज्जत करने लगे... जब मैंने उन्हें मेरे पास आने के लिए हवाई टिकट देने शुरू किए. जब ​​मैंने उन्हें बेहतरीन कपड़े, एक अच्छी कार और एक बंगला दिया. एक दिन वे रोने लगे और बोले, 'मुझे माफ कर दो. मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा.' मैं उनके पैरों में गिर गया और कहा, 'प्लीज, ऐसा मत कीजिए.' मुझे उनमें भगवान दिखाई दिए.'

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भोजपुरी सिनेमा में मिली सफलता

रवि को आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री में सफलता मिली, जबकि उन्होंने कई सालों तक हिंदी फिल्मों में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी. 'कॉफी विद करण' के इस एपिसोड में उन्होंने बताया कि उन्होंने 1994 की फिल्म 'जख्मी दिल' में अक्षय के साथ काम किया था. उसी साल वे 'उधार की जिंदगी' नाम की एक फिल्म में भी नजर आए थे, और उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्हें उनके पैसे कभी नहीं मिले.

प्रोड्यूसर पर उनके 1,80,000 रुपये बकाया थे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया. उसने शर्त रखी कि अगर रवि ने पैसों की मांग की, तो वह फिल्म से उनका रोल ही काट देगा. रवि ने बताया कि चूंकि उनके परिवार ने गांव में अपनी जमीन गिरवी रख दी थी, इसलिए उन्हें पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन वे अंत तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए.

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