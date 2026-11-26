कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में संविधान रक्षा मार्च के दौरान बीजेपी और आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा, "ये लोग (बीजेपी और आरएसएस के लोग) ऐसे हैं, जिसको भी काट लेंगे, वो आदमी मर जाएगा." खड़गे ने कहा कि ये लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या कभी इन्होंने तिरंगा झंडा उठाया या आरएसएस के दफ्तर पर तिरंगा फहराया? खड़गे ने कहा, "ऐसे गद्दार लोग हैं और ये हमको देशभक्ति सिखाते हैं." उन्होंने कहा कि इन लोगों को जल्दी से रफा-दफा करो.

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कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग दूसरों को देशभक्ति सिखाते हैं, जबकि कांग्रेस ने देश के संविधान और अधिकारों की रक्षा की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं होगी. पार्टी का 143 साल का इतिहास है और जब वह इतने सालों में खत्म नहीं हुई तो अब क्यों होगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ऐसा नेता है जो किसी से डरता नहीं है और न ही किसी से डराया जा सकता है.

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'अंदरूनी झगड़े से जीत मुश्किल हो सकती है'

कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को आपसी मतभेदों से बचने की सलाह भी दी. उन्होंने कहा कि सभी नेता मिलकर काम करेंगे तो जीत आसान होगी. जीत को मुश्किल बनाने वाली एक ही चीज अंदरूनी झगड़े हैं. खड़गे ने कहा कि बाहर का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि राजनीतिक दुश्मन कौन है, लेकिन अंदर का दुश्मन कौन है, यह पता नहीं चलता. इसलिए पार्टी नेताओं को सावधान रहना होगा.

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मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस से इतनी डरी हुई है कि वह पार्टी को जनता के बीच अपनी बात रखने का मौका नहीं देना चाहती. जिस जगह कांग्रेस कार्यक्रम करना चाहती थी, वहां अनुमति तक नहीं दी गई. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है और जनता के बीच अपनी बात रखेगी.

'संविधान की लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच'

खड़गे ने कहा कि आज देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है. एक तरफ संविधान के साथ खड़े लोग हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो संविधान के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 साल से संविधान विरोधी सोच रखने वाले लोग इसे कमजोर करने में लगे हैं.

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कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस ने ही बाबा साहेब आंबेडकर को संविधान सभा में लाने और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने में भूमिका निभाई थी. खड़गे ने कहा कि आंबेडकर के बिना देश का संविधान ठीक से तैयार नहीं हो सकता था. उन्होंने कहा कि इतिहास अपने आप गवाही देता है, सिर्फ शोर मचाने से कुछ हासिल नहीं होता.

इमरान मसूद को भी दी नसीहत

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खड़गे ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का जिक्र करते हुए कहा कि वह उन्हें अक्सर टीवी पर सुनते हैं और बड़े जोश से अपनी बात रखते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि पार्टी को बातों से ज्यादा काम पर ध्यान देना चाहिए. जितना ज्यादा नेता मिलकर काम करेंगे, उतनी ही पार्टी आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इमरान मसूद संसद में पार्टी के लिए लगातार लड़ते हैं और कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश करते हैं.

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