साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने वाला है. इस महीने सूर्य और बुध के अलावा राहु-केतु का राशि परिवर्तन भी होने वाला है. साथ ही, दिसंबर में शनि देव मीन राशि में मार्गी भी होंगे. यानी इस दिन शनि की सीधी चाल शुरू हो जाएगी. ज्योतिषविदों का कहना है कि ग्रह-नक्षत्रों की चाल इस महीने नौकरी, व्यापार और शिक्षा के मामले में कई राशियों के लिए अच्छा संकेत दे रही है. जबकि कुछ लोगों को खर्च, पारिवारिक मतभेद और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि यह महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए दिसंबर में नौकरी और व्यापार में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को बड़े नुकसान की आशंका नहीं है, जबकि व्यापारियों को जोखिम लेने से बचना होगा. छात्रों के लिए महीने का दूसरा भाग बेहतर रहेगा. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. परिवार में छोटी-मोटी अनबन संभव है. प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव के बावजूद विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है. धन लाभ और बचत के अवसर रहेंगे, लेकिन सेहत और वाहन चलाने में सावधानी बरतें.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: सूर्य देव को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को करियर में कुछ समस्याओं के बाद सफलता मिल सकती है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा. पढ़ाई में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे और महीने के मध्य में एकाग्रता प्रभावित हो सकती है. परिवार और प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी परेशानियां रहेंगी, जिन्हें बातचीत से सुलझाया जा सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें और पुरानी बीमारियों को नजरअंदाज न करें.

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शुभ अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर करियर के लिहाज से सामान्य रहेगा, लेकिन व्यापार में मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कला, साहित्य, प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए समय अनुकूल है. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और विवाह या सगाई की बातचीत आगे बढ़ सकती है. आर्थिक लाभ होगा, लेकिन 5 दिसंबर के बाद बचत प्रभावित हो सकती है. महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में समस्याओं के बावजूद वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए महीना अनुकूल है, जबकि व्यापार में उतार-चढ़ाव रह सकता है. शिक्षा में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जल्द परिस्थितियां सुधरेंगी. आमदनी अच्छी रहेगी, पर बचत औसत रह सकती है. महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य कमजोर रहने के संकेत हैं, जबकि 16 दिसंबर के बाद राहत मिल सकती है.

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: प्रतिदिन सरसों के तेल की कुछ बूंदें कच्ची मिट्टी पर टपकाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को दिसंबर में कार्यक्षेत्र में धीमेपन और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. व्यापारियों को नए प्रयोग और जोखिम से बचना होगा. छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा. प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और सिंगल जातकों की यात्रा के दौरान किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आमदनी बढ़ने और 2 से 22 दिसंबर के बीच बचत के अवसर मिलेंगे. महीने का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के लिए कमजोर रह सकता है.

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शुभ अंक: 1

शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: इस महीने किसी से मुफ्त में कोई चीज न लें, उपहार भी नहीं.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए करियर में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. व्यापार में जोखिम न लें और नौकरी में धैर्य बनाए रखें. उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े छात्रों के लिए समय अच्छा है. परिवार में सुख-शांति और उत्सव का माहौल रहेगा. पुराने मनमुटाव दूर हो सकते हैं. आमदनी और बचत के लिहाज से महीना अच्छा है. स्वास्थ्य में महीने के दूसरे हिस्से में सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हल्का हरा

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद बांटें.

तुला राशि

तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मेहनत के बाद सफलता मिल सकती है. नौकरी और व्यापार दोनों में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा. परिवार में महीने की शुरुआत में मतभेद हो सकते हैं. प्रेम और वैवाहिक जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होने की संभावना है. आमदनी और बचत बढ़ सकती है. अटका हुआ पैसा वापस मिलने और कर्ज चुकाने में सफलता मिल सकती है.

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: शनिवार को 400 ग्राम धनिया शुद्ध बहते जल में प्रवाहित करें.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में औसत परिणाम रह सकते हैं. व्यापारियों को नए जोखिम लेने से बचना चाहिए, जबकि नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. छात्रों को पढ़ाई में कठिनाइयां आ सकती हैं. परिवार में छोटी परेशानियां रहेंगी, लेकिन समझदारी से समाधान निकल सकता है. प्रेम संबंधों में सतर्क रहें. आमदनी सामान्य और बचत बेहतर रहेगी. सिरदर्द, बुखार और एसिडिटी जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: मरून

उपाय: इस महीने गुड़ का सेवन न करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के कार्यक्षेत्र में दिसंबर के दौरान उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. व्यापारियों के लिए समय थोड़ा कमजोर रहेगा, जबकि नौकरीपेशा लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए महीना अनुकूल रहेगा. परिवार में मतभेद हो सकते हैं. लेकिन आपसी समझ से स्थिति सुधरेगी. प्रेम जीवन अच्छा रहेगा. आमदनी बेहतर हो सकती है, लेकिन बचत में चुनौतियां आएंगी. हृदय, सीने और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें.

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: शनिवार को जटा वाले चार सूखे नारियल शुद्ध बहते जल में प्रवाहित करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए दिसंबर नौकरी और व्यापार में अनुकूल रह सकता है. मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन 22 दिसंबर के बाद व्यापारिक जोखिम और सहकर्मियों से बातचीत में सावधानी बरतें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. 5 दिसंबर के बाद पारिवारिक परेशानियों में राहत मिल सकती है. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में गलतफहमियों से बचें. आमदनी में उतार-चढ़ाव के बावजूद बचत अच्छी रह सकती है.

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शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला

उपाय: प्रतिदिन स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर व्यापार में अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और इंक्रीमेंट या प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं. छात्रों के लिए महीना अनुकूल रहेगा. पारिवारिक मामलों में तनाव और बहस से बचें. प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, जबकि वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी अनबन हो सकती है. आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन बचत में परेशानी संभव है. स्वास्थ्य में छोटी समस्याओं को लेकर सतर्क रहें.

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: हल्का नीला

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाइयां चढ़ाएं.

मीन राशि

मीन राशि वालों के व्यापार में दिसंबर की शुरुआत में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में परिस्थितियां बेहतर होंगी. नौकरीपेशा लोगों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. शिक्षा के मामले में छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी. परिवार में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और मांगलिक कार्य होने के संकेत हैं. प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें. आमदनी सामान्य रहेगी और बचत बेहतर हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से महीने का दूसरा हिस्सा अनुकूल रह सकता है.

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: अनावश्यक खर्च से बचें और जमा धन को सुरक्षित रखने पर ध्यान दें.

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