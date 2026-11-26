दिल्ली में रोडरेज की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. सराय काले खां फ्लाईओवर के पास बाइक छू जाने से नाराज दो युवकों ने सफदरजंग अस्पताल के दो कर्मचारियों पर बेसबॉल बैट और हथौड़े से हमला कर दिया. दोनों पीड़ितों के सिर पर गंभीर चोटें आईं और आरोपियों ने एक कर्मचारी का मोबाइल फोन भी लूट लिया.

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गौर करने वाली बात ये है कि वारदात के बाद आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए अपनी Hyundai Creta कार की नंबर प्लेट बदल दी और कार के शीशे पर MLA का स्टिकर लगा लिया. हालांकि, पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज छह घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 25 नवंबर को शाम करीब 4:10 बजे दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में सराय काले खां फ्लाईओवर के पास हुई. सफदरजंग अस्पताल में संविदा (Contractual) पर काम करने वाले विक्रम (39) और अरुण (22) अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे.

इसी दौरान उनकी बाइक आरोपियों की Hyundai Creta कार के पास से गुजरी और उससे छू गई. इसी बात को लेकर कार सवार दोनों युवकों और बाइक सवार कर्मचारियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने दोनों कर्मचारियों पर हमला कर दिया.

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आरोप है कि कार सवार दोनों युवकों ने अपने पास मौजूद बेसबॉल बैट और हथौड़े से विक्रम और अरुण पर ताबड़तोड़ हमला किया. दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आईं. हमले के दौरान आरोपियों ने एक पीड़ित का मोबाइल फोन भी छीन लिया और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया.

उधर, मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी. सनलाइट कॉलोनी थाने में PCR कॉल के आधार पर पुलिस ने हत्या की कोशिश और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

पुलिस ने आरोपियों की पहचान अरमान (23) और अभिषेक (25) के रूप में की है. पुलिस के मुताबिक, अरमान नोएडा के एक कॉलेज में लॉ की चौथे साल की पढ़ाई कर रहा है और ऑनलाइन रिटेल का कारोबार भी चलाता है. वहीं, दूसरा आरोपी अभिषेक बीए सेकेंड ईयर का छात्र है और कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़ा हुआ है.

अभिषेक हरियाणा के बल्लभगढ़ के सेक्टर-65 का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई. जांच के दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई खुफिया जानकारी की मदद से संदिग्धों की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने संबंधित गाड़ी के मालिक से पूछताछ की. पूछताछ में पता चला कि Hyundai Creta अभिषेक ने किराये पर ली थी. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश तेज कर दी.

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पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद दोनों आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके. पुलिस की टीमें दक्षिण दिल्ली, हरियाणा के तिगांव और बाहरी दिल्ली के नरेला समेत कई इलाकों में उनकी तलाश करती रहीं. इस दौरान आरोपियों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए अपनी कार की नंबर प्लेट भी बदल दी.

इतना ही नहीं, उन्होंने कार की विंडस्क्रीन पर MLA का स्टिकर भी लगा दिया, ताकि गाड़ी को देखकर पुलिस को शक न हो. हालांकि, आरोपियों की ये तरकीब काम नहीं आई और पुलिस ने उन्हें उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके से पकड़ लिया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वारदात के महज छह घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई Hyundai Creta कार, हमला करने वाला हथौड़ा और लकड़ी का डंडा बरामद किया है.

इसके अलावा, पीड़ित से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है. जांच के दौरान वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.



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