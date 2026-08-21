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स्टाफ की ट्रैकिंग TCS कंपनी ने की शुरू! लैपटॉप में इंस्टॉल किया मॉनिटरिंग टूल

जानी-मानी TCS कंपनी को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट में बताया है कि कंपनी ने अपने स्टाफ के लैपटॉप में ट्रैकिंग टूल को इंस्टॉल करना करना शुरू किया है. कंपनी टाइम और प्रोडक्टिविटी चेक करना चाहती है. हालांकि अभी तक कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया है.

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TCS कर्मचारियों के लैपटॉप में इंस्टॉल हो रहा है ट्रैकिंग सॉफ्टवेर.(File Photo: Unsplash)
TCS कर्मचारियों के लैपटॉप में इंस्टॉल हो रहा है ट्रैकिंग सॉफ्टवेर.(File Photo: Unsplash)

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) फिर से चर्चा में है. इस बार चर्चा असल में कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों की ट्रैकिंग के मामले पर है. रिपोर्ट्स में पता चला है कि TCS अपने कर्मचारियों के लैपटॉप में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है. हालांकि अभी तक कंपनी ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है. 

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल यूजर्स एक्सपीरियंस मॉनिटरिंग को लेकर यह सॉफ्टवेयर टीसीएस के कर्मचारियों को दिए हैं. रिपोर्ट में बताया है कि यह सॉफ्टवेयर ट्रैक कर सकता है कि कर्मचारी किन ऐप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं और कितने टाइम यूज कर रहे हैं. 

इंडियाटुडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कंपनियां ऐसे टूल का इस्तेमाल आमतौर पर असामान्य एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए करती हैं. साथ ही वह अपने प्लेटफॉर्म को संभावित खतरों से बचाना चाहते हैं. हालांकि कई कर्मचारियों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है. कई कर्मचारियों ने बताया है कि इसकी मदद से कंपनी वर्कप्लेस सर्विलांस करना चाहती है. 

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TCS ने नहीं दी है कोई जानकारी 

TCS की तरफ से अभी इसको लेकर कोई डिटेल्स में जानकारी दी है. हालांकि अभी तक यह जानकारी भी सामने नहीं आई है कि ये ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने तैयार किया है और कौन-कौन सी जानकारी को कलेक्ट किया जा रहा है. 

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बहुत सी कंपनियां करती हैं ये काम 

रिपोर्ट के मुताबिक, IT और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बहुत से फर्म मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं. बताते चलें कि Meta को हाल ही में एक ऐसे टूल को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था.

यह भी पढ़ें: Meta पर भारी जुर्माने का संकट, देने होंगे 133.92 लाख करोड़ रुपये, जकरबर्ग की भी होगी पेशी?

Meta पर आरोप लगे थे कि AI डेवलपमेंट के लिए डेटा कलेक्शन के लिए वह कर्मचारियों के कीबोर्ड पर टाइप करने और माउस की एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा था. हालांकि बाद में मेटा ने इसको कंट्रोल करने के लिए टूल भी पेश किए. 

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