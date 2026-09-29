scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कालनेमि राक्षस की तरह भ्रम फैलाएंगे कुछ लोग!', सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामभक्तों को चेताया

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की एकता पर जोर दिया. गोरखपुर में महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कुछ लोग राम और सनातन धर्म की महिमा को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे. एकजुट होकर देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की.

Advertisement
X
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकजुटता का दिया संदेश (Photo: Kisan tak)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकजुटता का दिया संदेश (Photo: Kisan tak)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग भगवान राम और सनातन धर्म की महिमा को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने ऐसे लोगों के लिए ‘रामद्रोही’ शब्द का इस्तेमाल किया और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से एकजुट रहने की अपील की. 

गोरखनाथ मंदिर में युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 57वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में दिग्विजय नाथ की भूमिका को याद किया. उन्होंने कहा कि दिग्विजय नाथ का मानना था कि भारत की आजादी केवल राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें सांस्कृतिक आजादी भी शामिल होनी चाहिए. 

योगी ने राम मंदिर के बारे में क्या किया जिक्र ?

सम्बंधित ख़बरें

cm yogi inspection
निरीक्षण के दौरान CM योगी ने किया आथिर्क साहयता का ऐलान
नेपाल में जल प्रहार, यूपी-बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, देखें विशेष
इमरान मसूद का पुराना वीडियो वायरल
फैक्ट चेक: कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने नहीं कहा कि इस बार चुनाव में होगा समाजवादी पार्टी का जलवा
Kushinagar Flood
'जो बचा वो ले आए', कुशीनगर में तटबंध टूटने से 30 से ज्यादा गांवों में अलर्ट
Helicopter
अचानक खेत में उतरा हेलीकॉप्टर! ऊपर मंडराता रहा दूसरा, मचा हड़कंप

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के तहत सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ अयोध्या में भी राम मंदिर निर्माण की बात सामने आई थी. उन्होंने 1949 में अयोध्या में रामलला की मूर्तियों के प्रकट होने की घटना का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, उस समय महंत दिग्विजय नाथ, बाबा अभिराम दास और महंत रामचंद्र दास परमहंस समेत कई लोग वहां मौजूद थे. 

Advertisement

योगी ने रामायण के कालनेमि प्रसंग का क्या दिया उदाहरण?

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों ने लंबे समय तक इसके लिए प्रयास किया और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है. उन्होंने कहा कि अयोध्या का यह बदलाव सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए गौरव का विषय है. मुख्यमंत्री ने रामायण के कालनेमि प्रसंग का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कालनेमि नामक, एक धोखेबाज़ राक्षस ने भगवान हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की थी, वैसे ही कुछ लोग आज भी भ्रम पैदा कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: 'राम काज में कालनेमि भी घुसेंगे, सावधान रहें', सीएम योगी.का विपक्ष पर हमला

उन्होंने राम भक्तों से अपील की कि वे ऐसी बातों से भ्रमित न हों और सनातन धर्म की एकता बनाए रखें. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर देशवासी एक साथ मिलकर काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत की प्रगति को रोक नहीं सकती.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल की सेहत का रखना है ख्याल? रोज की डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स |
    Maharashtrian Turai Bhaji Recipe: हरी मिर्च-लहसुन से बनाएं महाराष्ट्रीयन स्टाइल तुरई भाजी, स्वाद में लाजवाब, बनाने में भी आसान |
    4500 सैनिकों की मौत, अरबों डॉलर खर्च... जानिए 21 साल बाद इराक से क्यों लौट रहा अमेरिका? |
    'फाइनल में मैच जिताने वाली पारी खेलना मेरा सपना है...', वर्ल्ड कप को लेकर विराट कोहली ने जाहिर की बड़ी ख्वाहिश |
    13 साल के बच्चे ने मां को बताई दर्दनाक बात, मदरसा शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद |
    'टेरर और टॉक्स साथ नहीं...', फिर भारत ने पाकिस्तान क्यों भेजा सीनियर डिप्लोमैट? |
    फैक्ट चेक: राइड पूरी होने के बाद पेमेंट के समय आनाकानी करती लड़की का ये वीडियो स्क्रिप्टेड है |
    Mithun Chakraborty House Tour: स्टेडियम, प्राइवेट स्टूडियो-जिम...अलग-अलग कॉटेज, राजमहल से भी बड़ा है मिथुन चक्रवर्ती का घर |
    अयोध्या दीपोत्सव 2026 की भव्य तैयारी: UP में पर्यटकों की संख्या 535% बढ़ी, पर्यटन क्षेत्र में आए ₹44,240 करोड़ के निवेश |
    CM योगी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ितों से मिले और राहत सामग्री भी बांटी
    Advertisement