scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'DM अंकल ने हमारी बात सुन ली...', गांव में लगी स्ट्रीट लाइट तो मासूम चेहरों पर लौट आई मुस्कान, Video

कौशांबी में तीन मासूम बच्चों का हाथ जोड़कर डीएम से स्ट्रीट लाइट लगवाने का वीडियो वायरल हुआ. बच्चों ने कहा कि अंधेरा होने पर गांव से बाहर निकलने में डर लगता है, क्योंकि आसपास खेत और जंगली जानवर हैं. डीएम अमित कुमार पाल ने वीडियो का संज्ञान लेकर अधिकारियों को भेजा और गांव में स्ट्रीट लाइट लगवा दी.

Advertisement
X
बच्चों की गुहार वायरल हुई तो गांव में लग गईं स्ट्रीट लाइट. (Photo: ITG)
बच्चों की गुहार वायरल हुई तो गांव में लग गईं स्ट्रीट लाइट. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में तीन मासूम बच्चों की एक अपील सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जिला प्रशासन ने उसका तत्काल संज्ञान लिया. बच्चों ने हाथ जोड़कर जिलाधिकारी से अपने गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाने की गुहार लगाई थी. बच्चों का कहना था कि गांव में अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने में उन्हें डर लगता है. उनकी अपील के बाद गांव में अब स्ट्रीट लाइट लग गई हैं. स्ट्रीट लाइट लगने के बाद बच्चों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है. बच्चों ने जिलाधिकारी अमित कुमार पाल को धन्यवाद कहा है.

दरअसल, यह मामला मंझनपुर तहसील और सराय अकिल थाना क्षेत्र के चक अहमदीपुर पोस्ट म्योहर गांव का है. इसी गांव के रहने वाले अश्वनी राव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में तीन मासूम बच्चे हाथ जोड़कर जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाने की अपील करते दिखाई दे रहे थे. बच्चों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा था कि गांव के खंभों पर लाइट नहीं होने की वजह से अंधेरा होने के बाद उन्हें बाहर निकलने में डर लगता है.बच्चों ने बताया कि गांव के आसपास खेत हैं और जंगली जानवर भी रहते हैं. ऐसे में रात के समय गांव की गलियों में अंधेरा होने के कारण उन्हें डर लगता है.

बच्चों ने कहा- DM अंकल, गांव में लाइट लगवा दीजिए

सम्बंधित ख़बरें

Children plead with folded hands to the DM Please get electricity installed in the village
‘DM अंकल गांव में लाइट लगवा दीजिए’, मासूमों ने लगाई गुहार, Video
Kaushambi dispute.
कौशाम्बी में शौचालय निर्माण को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 3 पर मुकदमा दर्ज
kaushambi man facebook live
'मेरी पत्नी मक्कार किस्म की है', फेसबुक लाइव आकर गंगा में कूदा अंकित
Ali Ahmed Prayagraj Umesh Pal
झांसी से प्रयागराज लाया गया माफिया अतीक का बेटा
Questioning of Ahjam, who accompanying Ali's convoy (Photo: ITG)
झांसी से प्रयागराज जा रहा अतीक के बेटे अली का काफिला पुलिस ने रोका!

वीडियो में बच्चे जिलाधिकारी से सीधे अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं. बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा कि गांव के किसी भी खंभे में लाइट नहीं है. अंधेरा होने पर वे बाहर निकलने से डरते हैं. बच्चों ने कहा कि गांव के बाहर खेत हैं और वहां जानवर भी रहते हैं. इसी वजह से उन्होंने डीएम अंकल से गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाने की अपील की. बच्चों की इस मासूम अपील ने लोगों का ध्यान खींचा और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा.

Advertisement

वीडियो में बच्चे केवल अपनी परेशानी बताते ही नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने गांव की गलियों में घूमकर वहां का अंधेरा भी दिखाया. बच्चे हाथ में टॉर्च लेकर गांव में घूमते हुए खंभों पर रोशनी डालते नजर आए. वीडियो में कई ऐसे खंभे दिखाई दे रहे थे, जिन पर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी. बच्चा कैमरे पर गांव का अंधेरा दिखाते हुए कहता है कि देखिए, गांव में कितना अंधेरा छाया हुआ है. वीडियो में बच्चा अपना नाम अश्वनी राव बताता है और लोगों को गांव की स्थिति दिखाता है.

वायरल वीडियो डीएम अमित कुमार पाल तक पहुंचा

बच्चों की यह अपील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला जिलाधिकारी अमित कुमार पाल तक पहुंचा. डीएम ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए. डीएम ने अधिकारियों से गांव की स्थिति देखने और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा. इसके साथ ही गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाने के निर्देश भी दिए गए. बच्चों की अपील के बाद प्रशासन ने मामले में तेजी से कार्रवाई शुरू की.

जिलाधिकारी के निर्देश के बाद पंचायत राज विभाग और खंड विकास विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी और खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगवाई. इस तरह जिन खंभों पर बच्चों ने वीडियो में अंधेरा दिखाया था, वहां अब स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है. प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद गांव में रोशनी हो गई. स्ट्रीट लाइट लगने के बाद बच्चों में भी खुशी देखने को मिली.

Advertisement

बच्चों और ग्रामीणों ने डीएम को कहा धन्यवाद

गांव में स्ट्रीट लाइट लगने के बाद बच्चों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का आभार जताया. बच्चों ने जिलाधिकारी अमित कुमार पाल को धन्यवाद कहा. जिन बच्चों ने वीडियो के जरिए हाथ जोड़कर डीएम अंकल से लाइट लगवाने की अपील की थी, उनकी मांग अब पूरी हो गई है.

इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह रही कि तीन बच्चों ने अपनी समस्या बताने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. बच्चों ने वीडियो में खुद गांव का अंधेरा दिखाया और बताया कि रात में बाहर निकलने में उन्हें डर लगता है. बच्चों की यह अपील सोशल मीडिया के जरिए जिला प्रशासन तक पहुंची. इसके बाद जिलाधिकारी अमित कुमार पाल ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को मौके पर भेजकर स्ट्रीट लाइट लगवाने के निर्देश दिए.

मासूम अपील के बाद गांव में हुई रोशनी

पंचायत राज विभाग और खंड विकास विभाग के अधिकारियों ने गांव पहुंचकर खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगवा दी. अब गांव में अंधेरा होने के बाद इन जगहों पर रोशनी रहेगी. तीन बच्चों की मासूम अपील से शुरू हुआ यह मामला स्ट्रीट लाइट लगने के बाद पूरा हुआ. गांव में रोशनी होने के बाद बच्चे और ग्रामीण खुश हैं और उन्होंने जिला प्रशासन के साथ जिलाधिकारी अमित कुमार पाल का आभार जताया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Pitra Paksha 2026: पितृपक्ष में 30 सितंबर का दिन खास, चतुर्थी-पंचमी का श्राद्ध होगा एकसाथ |
    'कालनेमि राक्षस की तरह भ्रम फैलाएंगे कुछ लोग!', सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामभक्तों को चेताया |
    दिल की सेहत का रखना है ख्याल? रोज की डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स |
    Maharashtrian Turai Bhaji Recipe: हरी मिर्च-लहसुन से बनाएं महाराष्ट्रीयन स्टाइल तुरई भाजी, स्वाद में लाजवाब, बनाने में भी आसान |
    4500 सैनिकों की मौत, अरबों डॉलर खर्च... जानिए 21 साल बाद इराक से क्यों लौट रहा अमेरिका? |
    'फाइनल में मैच जिताने वाली पारी खेलना मेरा सपना है...', वर्ल्ड कप को लेकर विराट कोहली ने जाहिर की बड़ी ख्वाहिश |
    13 साल के बच्चे ने मां को बताई दर्दनाक बात, मदरसा शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद |
    'टेरर और टॉक्स साथ नहीं...', फिर भारत ने पाकिस्तान क्यों भेजा सीनियर डिप्लोमैट? |
    फैक्ट चेक: राइड पूरी होने के बाद पेमेंट के समय आनाकानी करती लड़की का ये वीडियो स्क्रिप्टेड है |
    Mithun Chakraborty House Tour: स्टेडियम, प्राइवेट स्टूडियो-जिम...अलग-अलग कॉटेज, राजमहल से भी बड़ा है मिथुन चक्रवर्ती का घर
    Advertisement