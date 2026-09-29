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Maharashtrian Turai Bhaji Recipe: हरी मिर्च-लहसुन से बनाएं महाराष्ट्रीयन स्टाइल तुरई भाजी, स्वाद में लाजवाब, बनाने में भी आसान

तुरई की रोज वाली सब्जी खाकर मन भर गया है तो इस बार महाराष्ट्रीयन अंदाज में बनाकर देखिए. हरी मिर्च, लहसुन और भुनी हुई मूंगफली से तैयार यह तुरई भाजी स्वाद में बिल्कुल अलग लगती है. इसे रोटी, चपाती, पराठे या दाल-चावल के साथ परोसा जा सकता है. आइए आपको इसे बनाने की आसान रेसिपीबताते हैं.

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मूंगफली और लहसुन डालकर तुरई का स्वाद बदल जाता है. (PHOTO:AI)
मूंगफली और लहसुन डालकर तुरई का स्वाद बदल जाता है. (PHOTO:AI)

Maharashtrian Turai Bhaji Recipe: लौकी, कद्दू और तुरई का नाम सुनकर ही लोग मुंह बनाने लगते हैं, अक्सर लोगों का इसका स्वाद पसंद नहीं आता है.  खासतौर पर तुरई की सब्जी का नाम सुनकर अगर आपको भी लगता है कि यह हमेशा फीकी और साधारण ही बनेगी, तो एक बार इसे महाराष्ट्रीयन अंदाज में जरूर बनाकर देखें. महाराष्ट्र में तुरई को खास अंदाज में बनाया जाता है और उसे दोडक्याची भाजी कहा जाता है. 

दोडक्याची भाजी बनाने के लिए तुरई के साथ हरी मिर्च, लहसुन और भुनी हुई मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है, जो साधारण सब्जी में भी अच्छा स्वाद और हल्का क्रंच आ जाता हैं. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं पड़ती. यह सब्जी रोटी, चपाती, पराठे या दाल-चावल के साथ परोसी जा सकती है. आइए आपको घर पर आसान तरीके से दोडक्याची भाजी बनाने की रेसिपी बताते हैं. 

दोडक्याची भाजी के लिए सामग्री

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  • तुरई- 1 मीडियम साइज
  • हरी मिर्च- 6 से 7
  • लहसुन- 8 कलियां
  • भुनी हुई मूंगफली- 2 चम्मच
  • तेल- 2 चम्मच
  • राई- 1/4 छोटा चम्मच
  • जीरा- 1/4 छोटा चम्मच
  • हरा धनिया- बारीक कटा हुआ 

दोडक्याची भाजी बनाने का आसान तरीका

  1. सबसे पहले तुरई को अच्छी तरह धोकर उसका छिलका उतार लें. अब इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अलग रख दें.
  2. हरी मिर्च और लहसुन को भी मोटा-मोटा काट लें. इसके बाद भुनी हुई मूंगफली को दरदरा कूट लें. मूंगफली को बहुत बारीक पाउडर न करें, क्योंकि दरदरी मूंगफली सब्जी में स्वाद के साथ हल्का क्रंच भी देती है.
  3. अब कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसमें राई और जीरा डालकर तड़कने दें. इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन डालें. दोनों को कुछ देर मिडियम फ्लेम पर भूनें, जब तक लहसुन से अच्छी खुशबू आने न लगे.
  4. अब इसमें कटी हुई तुरई डालकर हरी मिर्च और लहसुन के साथ अच्छी तरह मिला दें. तुरई को कुछ मिनट मिडियम फ्लेम पर पकाएं. तुरई में पानी की मात्रा काफी होती है, इसलिए पकने के दौरान यह खुद भी पानी छोड़ती है. शुरुआत में इसमें अलग से ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है.
  5. कड़ाही को ढककर तुरई को कुछ देर पकने दें. बीच-बीच में इसे चलाते रहें, ताकि सब्जी कड़ाही के तले में न लगे. जब तुरई नरम हो जाए और उसका पानी भी काफी हद तक सूखने लगे, तब इसमें दरदरी कुटी हुई भुनी मूंगफली डालें.
  6. मूंगफली को तुरई के साथ अच्छी तरह मिलाएं और 2 से 3 मिनट तक पकने दें. इस दौरान मूंगफली का स्वाद तुरई में अच्छी तरह मिल जाएगा और सब्जी का टेक्सचर भी बेहतर हो जाएगा. सब्जी तैयार होने पर ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और गैस बंद कर दें.

तैयार है स्वादिष्ट महाराष्ट्रीयन स्टाइल तुरई की सब्जी. इसे गरमागरम रोटी, चपाती या पराठे के साथ परोसें. दाल-चावल के साथ भी इसका स्वाद अच्छा लगता है. अगर आपको रोज एक ही तरह की तुरई की सब्जी खाना पसंद नहीं है, तो यह महाराष्ट्रीयन रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं. 

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