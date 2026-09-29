अक्षय कुमार लेंगे शोभिनव सत्य की जगह, हनुमान अंश 2 में होगी एंट्री? प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने तोड़ी चुप्पी

‘हनुमान अंश’ को लेकर इन दिनों एक और खबर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. वो यह कि बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं. दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान प्रोड्यूसर अनुप्रिया से उनके फेवरेट एक्टर को लेकर सवाल किया गया था. उन्होंने जवाब में अक्षय कुमार का नाम लिया. इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या अक्षय कुमार फिल्म के सीक्वल यानी ‘हनुमान अंश 2’ में नजर आएंगे?

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बस फिर क्या था! सोशल मीडिया पर इस जवाब को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे. कई लोगों को लगा कि एक्ट्रेस ने इशारों-इशारों में अक्षय कुमार के फिल्म के दूसरे पार्ट में शामिल होने की बात कह दी है. देखते ही देखते ‘हनुमान अंश 2’ में अक्षय कुमार की एंट्री की चर्चा शुरू हो गई.

अक्षय कुमार की कास्टिंग पर अब अनुप्रिया ने तोड़ी चुप्पी

हालांकि, अब अनुप्रिया ने खुद इन अटकलों पर सफाई दे दी है. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने फिल्म के दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार की मौजूदगी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है. अनुप्रिया ने कहा, “मैंने पार्ट 2 में अक्षय कुमार को लेकर कुछ भी नहीं कहा है. यह गलत है.”

जिस बयान को सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की ‘हनुमान अंश 2’ में एंट्री का हिंट समझा जा रहा था, प्रोड्यूसर के मुताबिक उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था. उन्होंने सिर्फ अपने फेवरेट एक्टर का नाम लिया था और देखते ही देखते इसे तूल मिल गया.

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लेकिन इसी जवाब को सोशल मीडिया पर लोगों ने अक्षय कुमार की संभावित कास्टिंग से जोड़ लिया. अब अनुप्रिया की सफाई के बाद साफ है कि अक्षय कुमार के ‘हनुमान अंश 2’ में होने की खबर फिलहाल सिर्फ अटकलों पर आधारित निकली.

मालूम हो कि फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, उनके किरदार को शोभिनव सत्य ने निभाया था. उनके साथ पूर्णिमा तिवारी ने बाबा की पत्नी रामबेटी की भूमिका अदा करती दिखी थीं.

बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही हनुमान अंश

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की बात करें तो हनुमान अंश की रफ्तार अब भी अपनी मजबूती को पकड़े हुए हैं. फिल्म 8वें हफ्ते में हैं और वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. बावजूद इसके कि द वन और द पैराडाइज रिलीज हुई है लेकिन अब भी इसकी कमाई में सेंध लगती नहीं दिख रही है. महज 1.80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.

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