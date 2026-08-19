Realme ने फिर से महंगे किए अपने स्मार्टफोन्स, लगातार महंगे हो रहे हैं मोबाइल फोन्स

Realme स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए एक बार फिर बुरी खबर है. कंपनी ने भारत में अपने कई फोन की कीमत बढ़ा दी है. इस बार Realme 16 Pro+, Realme 16T, Realme C83 5G और कुछ दूसरे मॉडल की कीमतों में बदलाव हुआ है. 16 Pro+ पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है. इसकी कुछ वेरिएंट की कीमत 4000 रुपये तक बढ़ी है.

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रियलमी ने पहली बार कीमतें नहीं बढ़ाई हैं. इससे पहले कंपनी इस साल कई बार अपने फोन महंगे कर चुकी है. Realme 16 सीरीज की कीमत में पहले भी बदलाव हो चुके हैं. जून और जुलाई में भी अलग-अलग मॉडल महंगे किए गए थे.

Realme 16 Pro+ सबसे ज्यादा महंगा

Realme 16 Pro+ इस सीरीज का सबसे महंगा फोन है. इसकी कीमत में इस साल कई बार बढ़ोतरी हो चुकी है. जुलाई में इसके बेस मॉडल की कीमत 49,999 रुपये तक पहुंच गई थी. यह फोन शुरुआत में 39,999 रुपये में लॉन्च हुआ था. यानी लॉन्च कीमत के मुकाबले फोन पहले ही काफी महंगा हो चुका है.

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इसके अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भी अलग है. 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 49,999 रुपये तक पहुंच चुकी है. वहीं 8GB और 256GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये तक गई थी. 12GB और 256GB मॉडल की कीमत 55,999 रुपये तक पहुंची थी. यानी जिस फोन की शुरुआत 40 हजार रुपये के आसपास हुई थी, वह अब 50 हजार रुपये के आसपास पहुंच चुका है.

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Realme 16T भी हुआ महंगा

Realme 16T कंपनी का ज्यादा किफायती मॉडल है. यह फोन 8000mAh बैटरी और 45W चार्जिंग के साथ आता है. इसकी मौजूदा कीमत अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से करीब 30 हजार रुपये से शुरू होती है. 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल करीब 35 हजार रुपये में मिल रहा है. यानी इस फोन की कीमत भी पहले के मुकाबले बढ़ी है. हालांकि अलग-अलग दुकानों और ऑनलाइन स्टोर पर आपको अलग कीमत दिखाई दे सकती है.

C83 5G भी लगातार महंगा हुआ

Realme C83 5G कंपनी का बजट फोन है. लेकिन इसकी कीमत में भी इस साल कई बार बढ़ोतरी हो चुकी है. इस फोन के 4GB और 64GB मॉडल की कीमत पहले 15,499 रुपये थी. बाद में यह 16,499 रुपये हो गई. 4GB और 128GB मॉडल भी 17,499 रुपये से बढ़कर 18,499 रुपये हुआ था. 6GB और 128GB मॉडल की कीमत 19,499 रुपये से बढ़कर 20,499 रुपये हुई थी. इसके बाद भी Realme के फोन की कीमतों में बदलाव जारी रहा है.

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फोन महंगे क्यों हो रहे हैं?

इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेमोरी चिप की बढ़ती कीमत बताई जा रही है. स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी की कीमत पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ी है. इसकी एक बड़ी वजह एआई का बढ़ता इस्तेमाल है. एआई के लिए डेटा सेंटर बड़ी मात्रा में मेमोरी और स्टोरेज चिप इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे मोबाइल कंपनियों के लिए इन हिस्सों की लागत बढ़ रही है.

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रियलमी अकेली कंपनी नहीं है जो फोन महंगे कर रही है. इस साल दूसरी बड़ी कंपनियों ने भी अपने स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ाई हैं. भारत में Samsung, Nothing, Vivo और दूसरे ब्रांड के फोन भी महंगे हुए हैं.

जिस फोन की कीमत कुछ महीने पहले कम थी, वही फोन अब ज्यादा पैसे में मिल रहा है. खासकर 30 से 50 हजार रुपये वाले फोन खरीदने वाले ग्राहकों को इसका असर ज्यादा महसूस हो सकता है.

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