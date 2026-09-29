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'अगर पहले मां बन गई होती तो...', परिणीति ने 'शक' की शूटिंग को लेकर कही ये बात

परिणीति ने प्रेग्नेंसी के शुरुआती दौर में शक शक की शूटिंग की थी. हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि अगर वह शूटिंग से पहले बेटे को जन्म दे देती तो उन्हें ये किरदार निभाने में परेशानी होती.

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शक की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थी परिणीति. (Credit: PTI)
शक की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थी परिणीति. (Credit: PTI)

परिणीति चोपड़ा का शक से ओटीटी डेब्यू हुआ है. वह मां बनने के बाद पहली बार पर्दे पर लौटी हैं. परिणीति का कहना है कि शक सीरीज की शूटिंग का एक हिस्सा उन्होंने उस समय किया, जब वह प्रेग्नेंसी के शुरुआती स्टेज पर थी. 

उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया की वह शक की शूटिंग के समय पर प्रेग्नेंट थी. उन्होंने कहा कि वह बहुत ही खुश है कि उनके बेटे का जन्म शूटिंग से पहले नहीं हुआ वरना वह हर सीरीज के सीन में रो देती.

वेब सीरीज शक में परिणीति ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया है, जिसके बच्चे का जन्म होने के कुछ देर बाद ही अपहरण हो जाता है. बच्चे को ढ़ूंढ़ने में परिणीति को सालों लग जाते हैं.

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वह शक की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थी, जिसे लेकर उन्होंने कहा, 'ये एक तरह से मेरे लिए आशीर्वाद ही था कि उस समय मैंने मां बनने का सफर शुरू ही किया था. मेरे पास उस वक्त मां बनने का असली अनुभव नहीं था. भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह की मां मैं अभी हूं. अगर पहले मां बन जाती तो इस किरदार के डायलॉग बोलने और ये सारे सीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता.'

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परिणीति ने खुलासा किया कि अगर वह शूटिंग के वक्त मां बन गई होतीं, तो शायद खुद को किरदार से अलग रखना उनके लिए आसान नहीं होता और उनको ये किरदार निभाने में थोड़ी परेशानी होती. उन्होंने कहा, 'जब मैं शक और उसके किरदार के बारे में सोचती हूं कि, तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है. मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह टूट जाती. मैं हर सीन में रो रही होती. पता नहीं तब वह परफॉर्मेंस कैसी होती.'

परिणीति ने पॉलिटिशियन राघव चड्ढा से 2023 में शादी की. एक्ट्रेस ने पिछले साल 19 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने नीर रखा है. मां बनने के बाद एक्ट्रेस में काफी मैच्योरिटी आई है.

वेब सीरीज शक परिणीति चोपड़ा की पहली वेब सीरीज है. इसमें उनके साथ जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन, सोनी राजदान, सुमीत व्यास, हरलीन सेठी, अनूप सोनी और ध्रुव चौधरी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये सीरीज 24 सितंबर ने नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. दर्शकों को ये सीरीज खूब पसंद आ रही है.

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