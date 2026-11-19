भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान एक साथ टॉस करने के लिए मैदान पर आए, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल और न्यूजीलैंड टीम के कप्टान टॉम लैथम पहुंचे. इस दौरान शुभमन गिल के माथे पर एक खास गैजेट चिपकाया हुआ था.

और पढ़ें

शुभमन गिल ने राजमा के साइज का एक गैजेट कनपटी पर चिपकाया हुआ है. वे मैदान पर इस डिवाइस को पहने हुए दिखाई दिए. गैजेट का नाम TEMPLE है, जो असल में एक फिटनेस ट्रैकर है. इसकी कीमत 84,999 रुपये है.

TEMPLE गैजेट असल में ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को मॉनिटर करता है, जिससे वह हेल्थ डेटा को एनालाइज करता है. इस डिवाइस को Zomato के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल ने तैयार किया है. साथ ही इस गैजेट को लेकर उनके ढेरों दावे हैं और वे खुद इस गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं.

टेप की मदद से चिपकाया जाता है

TEMPLE गैजेट आसानी से माथे पर चिपक जाता है, जिसके लिए एक खास तरह के टेप का इस्तेमाल किया जाता है. यह एक तरह का डबल साइड टेप होता है. इस टेप को कंपनी की तरफ से लाइफ टाइम के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

Advertisement

BCCI का पोस्ट

The blazer, the baggy blue, the walk and the toss 🔥 Captain @ShubmanGill leading the way at the Basin Reserve. #NZvIND | #TeamIndia https://t.co/4BgO5w7SOi — BCCI (@BCCI) November 19, 2026

TEMPLE गैजेट क्यों है खास?

TEMPLE के ऑफिशियल पेज पर जानकारी में बताया है कि यह डिवाइस कैसे काम करता है. इसको कलाई की जगह कनपटी पर चिपकाने का फैसला क्यों लिया गया है.

TEMPLE कनपटी पर चिपकने के बाद रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है. कनपटी के नीचे एक धमनी होती है, जिसमें कान का सर्कुलेशन स्किन के काफी करीब होता है. कनपटी की स्किन भी पतली होती है, जिसकी वजह सेंसर आसानी से पल्स और ब्लड फ्लो को ट्रैक कर सकते हैं.

कनपटी की एक और खासियत यह है कि यह आपके नर्वस सिस्टम की स्थिति यानी अगर आप तनाव में हैं या फिर आराम महसूस कर रहे हैं, तो उसका असर भी आपके ब्लड फ्लो में नजर आता है.

साथ ही TEMPLE के ऑफिशियल पोर्टल पर बताया है कि कनपटी के पीछे मौजूद मांसपेशियां भी काफी एक्टिव रहते हैं. यहां तक कि जब आप कुछ चबाते हैं, दांत भींचते हैं या गुस्से में भौंहें सिकोड़ते हैं तो इन मांसपेशियों में हलचल होती हैं. पोर्टल पर बताया है कि चेहरा बिना कुछ बोले भी तनाव की स्थिति की जानकारी देता है.

TEMPLE गैजेट शरीर का तापमान भी ट्रैक करेगा. गैजेट की मदद से तापमान को मापकर शरीर के अंदरूनी तापमान से जुड़ी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है. पोर्टल पर बताया है कि मेडिकल साइंस में भी कई दशकों से इस जगह का इस्तेमाल शरीर का तापमान चेक करने के लिए किया जाता है.

---- समाप्त ----