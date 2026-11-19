बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांग की हाई प्रोफाइल शादी की खूब चर्चा है. 25 नवंबर को बाहुबली नेता की बिटिया दुल्हन बनेंगी. इस शाही शादी के इतंजामों की खबरें सुनकर लोग हैरान हैं. इसे अंबानी की लैविश वेडिंग्स से कंपेयर किया जा रहा है. शिवांगी की शादी में बिहार के बडे़ राजनेताओं समेत भोजपुरी और हिंदी इंडस्ट्री के नामी सितारे भी शिरकत करेंगे. खेसारी लाल यादव को भी अनंत सिंह ने न्योता दिया है.

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शिवांगी की शादी में जाएंगे खेसारी?

कुछ दिनों पहले दोनों का एक वीडियो सामने आया था. जिसमें अनंत सिंह एक्टर को बेटी की शादी में आने का निमंत्रण देते दिखे थे. ये वीडियो देखकर लोगों ने कयास लगाए थे कि भोजपुरी सुपरस्टार शादी में गेस्ट होंगे. लेकिन खेसारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनका शिवांगी की शादी में जाना मुश्किल है.

खेसारी ने कहा- अनंत भैया ने मुझे अपनी बेटी की शादी का न्योता दिया है. मेरी उनसे इस बारे में बात भी हुई थी. मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी बेटी की शादी अटेंड करने की. क्योंकि उसी दिन मेरे साढ़ू की लड़की की शादी है. वो मेरे घर में बड़ी है. पहली बेटी की शादी है. वाइफ का झुकाव उस तरफ है. मेरा भी वहीं पर है, क्योंकि वो बच्ची मेरे ही घर पर रहती है. मैं देखता हूं कैसे संभव हो पाएगा अनंत भैया की बेटी की शादी में जाना.

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खेसारी ने बताया कि 20 नवंबर को वो पटना में नहीं हैं. लेकिन कोशिश करेंगे कि अनंत भैया की बेटी की शादी में शामिल हो सकें. एक्टर ने कहा- वो भी बेटी है हमारी, हमारी जितनी शुभकामना होगी जरूर दूंगा. समय मिला तो उस बिटिया को आशीर्वाद भी दूंगा. अब देखना होगा खेसारी अपने घर की शादी से समय निकालकर बाहुबली नेता की बेटी की लैविश वेडिंग में जाते हैं या नहीं. इस शाही शादी के लिए भोजपुरी हसीना अक्षरा सिंह को भी न्योता भेजा गया है. एक्ट्रेस ने शादी में शामिल होने का भरोसा दिया है.

अनंत सिंह ने बेटी की शादी में दूसरी बड़ी हस्तियों को भी इंवाइट किया है. जानकारी के मुताबिक, सोनू सूद, मनोज तिवारी, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह, उदित नारायण शामिल हो सकते हैं. अनंत सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी इंवाइट किया है.



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